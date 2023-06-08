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В последнее время напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе заметно возросла. Пока неизвестно, будет ли подъем Китая таким миролюбивым, как об этом заявляет официальный Пекин, пишет онлайн-журнал EurAsian Times.

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Корпус морской пехоты Соединенных Штатов намерен отказаться от ракет AGM-114 Hellfire в пользу недорогих барражирующих боеприпасов дальнего радиуса действия

Однако то, что Китай становится все более напористым, — это факт. В преддверии конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе элитные части корпуса морской пехоты США пытаются найти способ сохранить легкость и мобильность своих подразделений, перебрасывая их с острова на остров.

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Элитное боевое подразделение армии США, использующее принцип "постоянства в условиях нестабильности", намерено адаптировать свои боевые функции, чтобы получить преимущество перед "равноценными угрозами". "...При поддержке Офиса заместителя министра обороны по научным и инженерным исследованиям мы приступаем к реализации проекта по созданию боеприпасов дальнего радиуса действия. Новая концепция позволит быстро разработать и поставить на вооружение семейство недорогих, барражирующих снарядов воздушного базирования", - говорится в ежегодном докладе Force Design 2030.

Барражирующий боеприпас (Loitering munition) представляет собой авиационную систему вооружений, способную продолжительное время находиться (пассивно ожидать) в воздухе над полем боя и атаковать цель только после ее обнаружения. Барражирующие боеприпасы должны заменить ракеты "воздух-земля" AGM-114 Hellfire, известные своей бронебойностью и точностью ударов. Эти ракеты являются предпочтительным оружием для нанесения ударов по особо важным объектам.

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Извлекая уроки из конфликта на Украине, где недорогие беспилотные летательные аппараты смогли противостоять дорогим ракетам дальнего радиуса действия, Корпус морской пехоты США намерен адаптироваться и "сосредоточиться на противодействии БПЛА, противовоздушной и противоракетной обороне НОАК, а также инвестировать средства в высокоточные огневые средства поддержки распределенных операций и маневров".

В заявлении для прессы бригадный генерал и директор специализированного научно-исследовательского и инженерного центра Командования армии США Стивен Лайтфут сообщил, что ракета "Хеллфайр" способна достичь дальности в 8 километров - в зависимости от высоты полета вертолета.

Корпус морской пехоты получил свой ударный Белл UH-1 «Ирокез» в 2022 году. Он останется на вооружении в течение многих десятков лет. При этом необходимо внедрять эволюционные технологии ведения боевых действий, считает генерал.

Такая стратегия охватывает все боевые функции и включает в себя беспилотную систему материально-технического обеспечения, интегрированную систему противовоздушной обороны морской пехоты (MADIS) и систему перехвата экспедиционных кораблей военно-морских сил США и морской пехоты.

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Конструкция Stern Landing Vessel лучше приспособлена к работе в бурном море, способна обеспечить удобный подход к берегу и выгрузку десанта, имеет более высокую постоянную скорость и более надежную защиту грузовых платформ и кормового оборудования.

Миссия корпуса морской пехоты США в Индо-Тихоокеанском регионе

NMESIS — это противокорабельная ракетная система, разработанная для Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов (КМП США) с целью оказания поддержки атакам "земля-море", осуществляемым военно-морскими силами США.

Морская пехота США испытывает новую наземную систему противовоздушной обороны (GBAD) - Light Marine Air-Defence Integrated System (LMADIS). Новая технология LMADIS способна поражать и нейтрализовать вражеские беспилотные летательные аппараты (UAS) и минимизировать воздушные угрозы, путем глушения сигналов между UAS и его оператором.

Корпус изучает методы снабжения своих передовых сил, которым предстоит действовать под шквальным огнем вражеских управляемых ракет.В настоящее время американские морпехи отрабатывают навыки ведения боя в Южно-Китайском море на случай возможных столкновений с Народно-освободительной армией Китая.

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"Мы говорим о том, что весь личный состав морской пехоты работает на передовых базах и других рассредоточенных объектах по всему Индо-Тихоокеанскому региону. С точки зрения логистики, это представляет собой проблему, связанную с обеспечением жизнедеятельности наших внутренних сил", - заявил ранее журналистам полковник Аарон Энджелл, командир 372-й эскадрильи морской пехоты армии США, исполнительный помощник по оборудованию и логистике.

В последнее время Соединенные Штаты усилили свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Совместно с Филиппинами Пентагон "впервые в истории двух стран" проведет учения береговой охраны в Южно-Китайском море. Пытаясь усилить свое преимущество перед Китаем в Тихоокеанском регионе, Вашингтон подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны с Папуа-Новой Гвинеей. В следующем году Североатлантический альянс намерен открыть свой первый офис по связям с общественностью в Японии.

"Одно дело, когда у нас есть несколько крупных военных судов, предназначенных для транспортировки из США к театрам военных действий. Другое дело - поддерживать эти силы в [морской] среде", - заявил Энджелл. "Представьте себе Филиппины. Этот архипелаг насчитывает тысячи островов. А теперь подумайте, как нам перебросить на эти острова продовольствие, боеприпасы, топливо, людей, медикаменты и медицинское оборудование?".

Для достижения этой цели Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) планирует закупить десантные корабли среднего класса (Medium Landing Ship, LSM). " В числе других проектов - разработка унифицированной пусковой установки для целого семейства боеприпасов наземного базирования, а также испытание недорогого гиперзвукового носителя такой конструкции, которую корпус морской пехоты сможет логистически обслуживать в сложных условиях боевых действий. Мы также инвестируем средства в наши первые прототипы десантных кораблей Stern Landing Vessel (SLV), чтобы заполнить пробел, пока не будут выделены дополнительные ресурсы на закупку десантных кораблей среднего класса (LSM)", - говорится в ежегодном докладе о состоянии дел ВС США.

Сегодня закупкам более крупных боевых кораблей-амфибий препятствует ограниченность бюджета Пентагона, пишет EAT.

Член экипажа на борту CH-53E Super Stallion Корпуса морской пехоты армии Соединенных Штатов наблюдает за атомной подводной лодкой с баллистическими ракетами USS Ohio 9 мая 2023 года. Фотография предоставлена корпусом морской пехоты США/ младший капрал Эмили Вайс, 1-е авиационное крыло морской пехоты.

Чтобы устранить эту проблему, Корпус морской пехоты изучает другие боевые платформы, включая быстроходные экспедиционные транспортные корабли Expeditionary Fast Transport Ships, а также модели развертывания, которые могли бы использоваться для выполнения задач, типичных для амфибийных кораблей.

Бойцы 3-го литорального полка 3-й дивизии морской пехоты, штат Калифорния, в начале этого месяца в ходе учений испытали квадрокоптер Tactical Resupply Unmanned Aircraft System (TRUAS). Кроме того, морпехи рассматривают возможность постройки беспилотного надводного судна, способного осуществлять пополнение запасов.

Пентагон извлек серьезный урок из военного конфликта между Украиной и Россией. Для взаимодействия с силами Североатлантического альянса 2-е авиакрыло морской пехоты открыло в Литве многофункциональный центр управления воздушными операциями (MAOC). По мнению руководства Корпуса морской пехоты, такая концепция может быть использована в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Недавние учения Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов продемонстрировали способность MAOC улучшить общую тактическую картину для авианосных ударных групп, а также предоставили наглядное доказательство эффективной работы Объединенного комбинированного управления и контроля (CJADC2)", - говорится в отчете.

Миссия MAOC заключается в создании интегрированной тактической картины оперативной обстановки для управления самолетами и ракетами, обеспечения превосходства в принятии решений, получения и сохранения контроля над целями противника, сохранения важных объектов, расположенных в зоне риска и содействия поражению целей в любой точке мира при поддержке корпуса морской пехоты, военно-морских сил США, объединенных сил, сил союзников и партнеров.

Если последний месяц конфронтации между американскими и китайскими военными является хоть немного убедительным, морские пехотинцы должны готовиться к самому сложному заданию в ближайшие дни.

Если последний месяц конфронтации между американскими и китайскими военными был достаточно веским аргументом, то морпехам армии США следует готовиться к своему самому сложному заданию в самое ближайшее время.

Военный конфликт на Украине послужил катализатором для более активного участия США в делах региона, с усилением помощи в перевооружении Японии и ростом поставок оружия и военной техники Тайваню, Южной Корее и другим дружественным Вашингтону государствам вокруг Китая.



