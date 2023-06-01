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"Ледяная оттепель" в отношениях между США и Китаем может привести к войне - Asia Times

Наметившееся было потепление отношений между двумя странами обернулось "резким похолоданием"
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Президент США Джозеф Байден недавно заявил об оттепели в отношениях Китая и США. Однако в этой "оттепели" гораздо больше "льда", чем может показаться на первый взгляд. Об этом пишет для Asia Times Франческо Сиши, итальянский китаевед, писатель и колумнист, который живет и работает в Пекине.

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Отношения между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой находятся в "замороженном" состоянии. Image: Twitter

Когда на прошлой неделе министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо вернулась из Китая, она заявила, что США "не потерпят" от КНР запрета на чипы Micron. Но, позвольте, почему, тогда Пекин должен мириться с санкциями США на поставки высокотехнологичной продукции?

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Что будет с приобретёнными Китаем казначейскими облигациями США, которые на протяжении десятилетий были краеугольным камнем двусторонних отношений, но теперь стали особенно важны из-за финансового кризиса в Соединённых Штатах? Будут ли такие операции продолжаться, или Китай прекратит их покупать или будет покупать в гораздо меньших объемах? Как это отразится на американской и мировой экономике?

Срочность, с которой Раймондо требовала встречи с официальным Китаем, торопливость, с которой госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен действовали в последующие часы, все это говорит о том, что у Вашингтона большие проблемы с бюджетом. Разговоры об оттепели и американские чиновники, "стучащиеся в дверь" Пекина с предложением поговорить, могут создать В КНР впечатление, о желании Америки наладить отношения с Китаем, поскольку она чувствует себя слабой.

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Еще несколько месяцев назад Вашингтон метал гром и молнии в сторону Китая. Затем, в марте и апреле, когда в США обострился финансовый кризис, демократам и республиканцам пришлось прийти к непростому соглашению, чтобы кое-как его урегулировать. Значительная часть бюджета пойдет на оборонные расходы и в целом на поддержку планов внутреннего развития, направленных на национальный рост вопреки интересам Пекина. С точки зрения Пекина, все это выглядит очень и очень странно: напряженность налицо, но вам хочется наших денег; что это за балаган?

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Действительно, у Китая есть не одна причина задаться вопросом, что же происходит, и начать переговоры с Вашингтоном. США, заинтересованные в покупке облигаций Китаем, они вроде и намекают что в чем-то готовы уступить, хотя непонятно, в чем именно. В любом случае, покупка Китаем облигаций, по всей видимости, смягчила недавние "обмены любезностями". Складывается впечатление, что в ближайшем будущем американские союзники будут воздерживаться от провокационных шагов на Тайване и в некоторых других регионах, например в Южно-Китайском море.

Пекин тем временем будет следить за ходом проблемной, вызывающей разногласия избирательной кампании США с участием двух кандидатов, которые оба выглядят неубедительно. Противоречивого как никогда республиканца Дональда Трампа преследуют судебные иски и доносы, превращающие его в мученика для своих сторонников. Демократа Джозефа Байдена противники считают усталым, измотанным и неспособным справиться со стрессами президентства. В Пекине полагают, что в ближайшие 18 месяцев все должно идти под строгим контролем - крупного кризиса в двусторонних отношениях быть не должно.

Центральная Азия пришла в движение

Однако в политическом плане вокруг Китая наблюдается сильное оживление. Так, 28 мая Тегеран объявил, что переговоры между Ираном и США по освобождению замороженных активов в Ираке и Южной Корее достигли прогресса. Вероятно, в ближайшие дни удастся достичь соглашения на общих основаниях. Это может круто изменить политические расчеты в этом регионе.

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Всего два месяца назад, 10 марта, Китай выступил посредником в заключении исторической сделки между Ираном и Саудовской Аравией. Это позволило Китаю вмешаться в хрупкую ближневосточную политику и, как оказалось, отодвинуть на задний план США, которые в последнее время потерпели поражение в результате разрушительных войн в Афганистане и Ираке.

Тем не менее, в начале апреля директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс посетил Эр-Рияд, чтобы обсудить двусторонние связи, учитывая, что США обеспечивают безопасность саудовского двора. Теперь заявление Ирана может подготовить почву для исторически новых отношений между саудовцами и израильтянами, о чем говорилось уже давно. Более того, новая политика Ирана может повернуть страну к новым отношениям с Израилем.

Ван И, главный дипломат Китая (в центре), в Пекине 10 марта 2023 года с коллегами Мусаадом бин Мухаммедом аль-Айбаном из Саудовской Аравии и Али Шамхани из Ирана. Image: China Daily.

Конечно, еще ничего не предрешено, но соперничество между Соединенными Штатами и Китаем перекинулось на Центральную Азию и Ближний Восток, и это может иметь общий положительный эффект для всех стран. Недавнее проникновение Китая в регион могло положить начало более глубокому переосмыслению ситуации. Таким образом, Китай обрел новое место и роль в регионе и подтолкнул США к более активным действиям, возможно, увлекая за собой Израиль.

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Китай не является маргиналом в этой партии, но и США, разумеется, тоже. Но обе страны, судя по всему, будут играть в регионе по своим правилам. Такое развитие событий может круто изменить геополитику региона, и еще не ясно, кто в итоге окажется победителем.

К тому же, на днях в Японии прошла встреча "Большой семерки", на которую были приглашены Индия, Индонезия, Вьетнам, Австралия и Бразилия. Участники собрались единым фронтом выступить против Китая. Однако теперь речь идет не о "размежевании", а скорее о "снижении рисков".

При этом среди союзников США нет общего понимания того, как экономически отмежеваться от Китая. На первый взгляд может показаться, что это маленькая победа Пекина, но на самом деле все гораздо сложнее. Существует соглашение о снижении китайских рисков, которые уже учтены в бюджетных планах крупных международных компаний. Это уже привело к взвинчиванию цен на все предприятия, имеющие дело с КНР.

Новые расходы, санкции и ограничения, заложенные в планы развития китайских предприятий, снижают комфортность работы всех иностранных организаций в стране. В последние годы растущая напряженность и жесткие антиковидские меры подтолкнули иностранных инвесторов к изоляции своих операций в Китае от остального мира, а новые расходы и вовсе сделали работу в Китае крайне невыгодной. Тем не менее, технологические процессы в Китае по-прежнему активны, а перспективные китайские рынки - не самый лучший повод для бегства. А вот новые операции менее привлекательны.

Пока в Хиросиме проходила встреча "Большой семерки", Китай пригласил пять бывших советских республик Центральной Азии в Сиань, древнюю столицу провинции Шэньси. Эти пять государств занимают территорию, примерно вдвое меньшую, чем Китай. В них проживает чуть более 70 миллионов человек. Данный сигнал был направлен против "Большой семерки". С расширением своего присутствия в Азии Пекин проецирует свои интересы на Каспий, Кавказ, Черное и Средиземное моря.

Эксперты утверждает, что резолюция G7 слаба и не повредит Пекину. Напротив, она позволит Китаю расширить свое влияние там, где он никогда не бывал раньше, сблизившись с Ираном и Саудовской Аравией. У Пекина есть все основания полагать, что все не так однозначно. Срочность переговоров Вашингтона о покупке облигаций в целом говорит о том, что с экономической ситуацией и моделью США что-то не так.

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Конечно, у Китая есть свои внутренние экономические проблемы: кризис в секторе недвижимости, проблемы в секторе трастовых фондов и сложности местных органов власти. Тем не менее, без полной конвертируемости валюты центральное правительство может лучше управлять экономикой, а значит, и вести политические переговоры, чем Вашингтон. Или все же нет? Пришло время для анализа и размышлений о масштабных рамках, которые пока удерживают двусторонние связи. Здесь ограничения для Пекина еще более жесткие.

Двусторонний профицит

Более 30 лет назад между США и Китаем были установлены рамки, которые ограничивали оба государства. В настоящее время эти границы находятся под давлением, но все еще существуют. США по-прежнему предоставляют Китаю самый большой профицит. В прошлом году он составил около 700 миллиардов долларов. В отсутствие "Большой семерки" у Китая не было бы положительного сальдо, у него был бы дефицит. Внутренняя экономика КНР также была бы другой.

Если бы в КНР возник дефицит торгового баланса, ему пришлось бы экспортировать свою валюту или полностью изменить свою торговую стратегию. Однако и тот, и другой вариант проблематичны. В случае экспорта валюты появятся, в стране появится иностранный юань (свободно торгующийся за рубежом) и внутренний юань (с курсом, корректируемым ЦБ КНР). При этом их обменные курсы будут различны. Это приведет к свободному обмену юаня, а правительство этого не желает.

Изменить китайскую экономику также непросто, поскольку развивающиеся страны не обладают большой покупательной способностью, чтобы приобретать огромное количество китайских товаров. Кроме того, как только в Китае не будет профицита в продукции, фабрики закроются, и люди потеряют свои рабочие места. В результате возникнет социальный и политический кризис.

Китай частично тратит излишки своего бюджета на покупку долговых обязательств США. Соединенные Штаты нуждаются в том, чтобы Китай скупал их долги, чтобы покупать китайские товары. Однако теперь весь этот процесс перестал быть экономически выгодным для Вашингтона. Соединенные Штаты ежегодно покупают В КНР товары на сотни миллиардов долларов, поэтому общий дефицит с Китаем за многие годы достиг нескольких триллионов баксов. Но при этом Китай приобрел казначейских обязательств США всего на $1 триллион.

Китай является крупным покупателем долговых обязательств США. Image: Agencies / Facebook

По некоторым подсчетам, за 30 лет Соединенные Штаты перевели в Китай триллионы долларов. Этот расчет является приблизительным и неполным, но он отражает то, что заметно в обеих странах: Китай сокращает экономический разрыв с США и за последние 40 лет развивался гораздо быстрее Америки.

В США считают, что Китай должен быть благодарен за это. Это не так; он весьма недоволен Америкой. 

У себя дома Китай может сколь угодно долго рассказывать о решении этой проблемы, но на Западе все чаще говорят о том, что что-то не так с тем, как Китай ведет свою торговлю. В любом случае, готов ли Китай справиться с долгосрочным торговым дефицитом? Ему придется нести свои расходы. Китаю легко справиться с профицитом торгового баланса; а вот с торговым дефицитом все гораздо сложнее.

Управление долгосрочным дефицитом потребует убедить другие страны принять национальную валюту в обмен на реальные товары. Поэтому оно также включает в себя два элемента:
1) Долгосрочная внутренняя надежность и стабильность (достаточно прозрачная политическая система, вооруженные силы, признанное дипломатическое и культурное влияние и т.д.).
2 )Предоставление другим странам возможности зарабатывать капитал в Китае и быстрое устранение препятствий. Для этого потребуется развитый фонд и разработка новых технологий, способных создать новые рынки и стимулировать глобальный рост, которые можно экспортировать в другие страны. Новые рынки привлекут новые возможности для роста экономики.

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Соединенные Штаты и их давняя "подруга" Великобритания располагают обоими элементами. У других стран все иначе. Даже Германия и Япония зависят от экспорта. Если быстро не исправить эту систему, она рухнет после временного затишья, и тогда Америка и ее союзники установят новую систему отношений с другими странами. У Китая, конечно, есть свои планы, и он готовится, но, конечно, неизвестно, сработают ли они.

В данном случае решающим фактором является время. На чьей стороне время - Китая или США?

Возможно, в Пекине считают, что чем больше времени есть в запасе, тем лучше можно подготовиться к предстоящему конфликту; более мощная экономика позволит выдержать это давление, пока американские разногласия будут “разрывать” страну на части.

Вашингтон, возможно, думает так: чем больше у меня времени, тем лучше я смогу консолидировать свои альянсы, и тем слабее станет Россия, создавая вокруг Китая больше проблем, которые придут на смену китайской внутренней экономике.

Но пока суть да дело, все может быть совершенно иначе, поскольку обе стороны выжидают и делают неверные выводы о слабости противоположной стороны. Похоже, что оттепель не продлится долго, а назревающие проблемы станут еще более серьезными и, возможно, вернуться с новой силой. Более того, является ли такое затишье реальным? Помимо любых рациональных расчетов, мир вокруг Китая чрезвычайно динамичен, и многие события могут произойти, независимо от планов Пекина.

Внутренние распри в Соединенных Штатах могут найти неожиданное единство для любого инцидента, сплотившись против Китая - общего знаменателя для всей нации. Тогда вопрос о покупке Китаем облигаций может вообще раствориться. Китайские активы за рубежом будут конфискованы или заморожены, то же самое произойдет с западными активами в Китае. Подобное уже произошло с Россией.

Существует ли вообще какое-то системное решение, позволяющее избежать войны? И какова будет цена за такой мир? Похоже, сегодня об этом мало кто задумывается.

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