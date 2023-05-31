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Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США

В результате чего Пентагон "обиделся", сказал, что так нельзя, что это непрофессионально и вообще - неправильно и очень опасно
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30 мая ВВС США опубликовали видеоролик, на котором запечатлен инцидент, когда китайский истребитель совершил "неоправданно агрессивный" маневр в отношении американского самолета в спорном районе Южно-Китайского моря.

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Истребитель Народно-освободительной армим Китая преследует самолет-разведчик военно-воздушных сил Соединенных Штатов над акваторией Южно-Китайского моря 26 мая 2023 года. Скрин-граб из видеоролика снятого из кабины самолета-разведчика, US Military video. Journal EurAsian Times. Военное командование Соединенных Штатов, контролирующее Индо-Тихоокеанский реггион, известное также как "ИНДОПАКОМ США, в своем заявлении, сопровождавшем видеозапись, сообщило, что инцидент произошел в международных водах на прошлой неделе.

26 мая истребитель (Shenyang J-16) Народно-освободительной армии Китая совершил опасный маневр, внезапно "подрезав" самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint, вызвав при этом высокую турбулентность и трудности в управлении последнего.

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Опубликованная видеозапись инцидента демонстрирует воздействие турбулентных потоков на траекторию движения американского самолета. Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что RC-135 выполнял "безопасные и рутинные операции" в международном воздушном пространстве.

Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских малозаметных Storm Shadow

"Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать - безопасно и со всей ответственностью - везде, где только позволяет международное право", - говорится в заявлении военного ведомства. " Мы ожидаем, что все страны Азиатско-Тихоокеанский регион будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом".

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На кадрах, сделанных из кабины пилота RC-135W, видно, как истребитель НОАК сближается с "американцем", затем резко меняет курс. Камера дрожит - американский самолет попал в сильную турбулентность.

Западные источники отмечают: "Этот инцидент произошел в период повышенной напряженности в отношениях между США и Китаем, вызванной множеством факторов, включая визит бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года, а также действия американских военных, сбивших китайский разведывательный аэростат, пролетевший над секретными военными объектами Соединенных Штатов в феврале этого года".

Китайское правительство предъявляет территориальные права на большую часть Южно-Китайского моря, считая его своей территорией, и постоянно критикует военную деятельность Вашингтона в этом регионе.В 2021 году Китай опубликовал уведомительную директиву, чтобы подчеркнуть свои притязания, наложив определенные правила на иностранные суда, проходящие через эти воды.

Министерство иностранных дел Китая потребовало от США прекратить отправку кораблей и самолетов-шпионов к границам Китая. На фотографии Shenyang J-16 - китайский многоцелевой двухмоторный ударный истребитель поколения 4+ созданный на базе Shenyang J-11 и построенный компанией Shenyang Aircraft Corporation. Journal EurAsian Times.

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Действие документа распространяется на подводные аппараты, атомоходы, корабли с радиоактивными материалами, танкера, перевозящие нефть, химикаты, сжиженный газ и другие опасные вещества, а также на корабли, представляющие потенциальную угрозу для безопасности морского судоходства Китая.

В ответ на заявление "Индопаком США" официальный представитель посольства Пекина в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал американские разведывательные операции в этом районе "серьезной угрозой" для национальной безопасности Китая.

"В последнее время Соединенные Штаты регулярно направляют свои боевые самолеты и корабли для ведения ближней разведки КНР, создавая тем самым серьезную угрозу китайской национальной безопасности", - отметил Лю. Также китайский дипломат заявил, что первопричина проблем с морской безопасностью кроется в провокационных и опасных действиях со стороны Вашингтона.

Китайский военный эксперт, выступая на условиях анонимности, заявил, что освещение западными средствами массовой информации "агрессивных" действий Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в отношении самолетов ВВС США направлено исключительно на нагнетание атмосферы "китайской угрозы".

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Аналитик задается вопросом: что делает американский самолет-шпион за тысячи километров от США и так близко к границам Китая? Естественно - шпионит за расположением китайских военных и, прикрываясь свободой навигации, ведет вредоносную деятельность".

С другой стороны, Шашанк С Патель признанный индийский эксперт в геополитике и вопросах обороны, в интервью EurAsian Times заявил, что агрессивное поведение Китая по отношению к американским военным в регионе обусловлено его территориальными претензиями на Южно-Китайское море. При этом, согласно международной юрисдикции, оно является открытым водным пространством. Пытаясь оправдать свои действия, Пекин ссылается на исторические нарративы. Далее Патель объясняет, - "Китай отказывается играть пассивную роль в Индо-тихоокеанском регионе и, скорее всего, в ближайшее время продолжит вступать в конфронтацию с другими государствами".

ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) значительно укрепили свои возможности в осуществлении специальных разведывательных операций. "Огонь и ярость" — вот ближайшая стратегия Китая, направленная на возвращение своего восприятия мира", пишет прозападное издание.

Из заявления Командовании вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе (ИНДОПАКОМ США) о непрофессиональном перехвате самолета Народно-освободительной армии Китая: "Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом". Journal EurAsian Times.

Эскалация конфликтов

В последние месяцы самолёты американских ВВС подвергались опасным воздушным "атакам" со стороны враждебных государств, включая Россию.

Один из самых громких инцидентов произошел 14 марта 2023 года, когда российский истребитель Су-27 совершил перехват и повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего последний упал в бурные воды Черного моря. И, как говорится, сия пучина поглотила его в один момент.

Это стало первым прямым столкновением между ВВС России и США со времен холодной войны, пишет АТ. Тем не менее, последний инцидент с участием истребителя НОАК напоминает предыдущий эпизод с участием военных самолетов Соединенных Штатов и Китая, произошедший в конце декабря.

Напомним, что во время этого столкновения истребитель J-11 военно-морских сил НОАК перехватил самолет RC-135 Rivet Joint в акватории Южно-Китайского моря, в результате чего Вашингтон "обиделся", сказал, что так нельзя, что это непрофессионально и вообще - неправильно и очень опасно.

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Китайский истребитель приблизился к носовой части американского самолета-шпиона на опасно близкое расстояние в 6 метров. В результате чего более крупный и тяжелый американский самолет был вынужден предпринять маневр уклонения. Об этом в свое время сообщило Индо-Тихоокеанское командование США.

Недавно командующий ИНДОПАКОМ выразил озабоченность в связи с тревожным ростом количества рискованных перехватов китайскими истребителями самолетов ВВС США.

"Во время таких столкновений китайские самолеты ведут себя все более агрессивно, приближаясь к самолетам США и их союзников, что вызывает опасения по поводу возможных инцидентов или просчетов, которые могут поставить под угрозу безопасность в регионе".

Кроме того, пишет АТ, в ноябре 2022 года власти Канады сообщили, о том, что их военные самолеты, размещенные в Японии в рамках многонациональных усилий по обеспечению соблюдения санкций ООН против Северной Кореи, неоднократно сталкивались с истребителями Народно-освободительной армии Китая.

Морской патрульный самолет CP-140 Aurora Королевских военно-воздушных сил Канады из 14 крыла Greenwood готовится покинуть военно-морскую авиационную базу Сигонелла в Италии накануне патрулирования в Средиземноморском регионе в рамках операции SIRIUS. 2004 год. - Twitter. Journal EurAsian Times.

Это еще не все. В прошлом году Австралия сообщили, что китайские боевые самолеты перехватили один из ее разведывательных джетов во время обычной рутинной операции в Южно-Китайском море, что еще больше обострило и без того непростые отношения между двумя государствами. 

Подобные столкновения случались неоднократно, подчеркивая тем самым регулярность таких случаев и вызывая обеспокоенность по поводу безопасности и стабильности в регионе. При этом Пекин постоянно обвиняет Соединенные Штаты и их союзников в "распространении дезинформации" относительно якобы рискованных маневров китайских военных пилотов в международном воздушном пространстве.

В последние годы Южно-Китайское море стало важной потенциально горячей точкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот стратегически важная акватория содержит богатые рыбные, нефтяные и газовые ресурсы и служит важнейшим морским коридором примерно для третьей части глобальных морских перевозок.

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