Торговые переговоры между США и Китаем вызвали очередной виток "чиповой войны"
Высокопоставленные представители США и Китая возобновили торговые переговоры. При этом обе стороны продолжают угрожать друг другу санкциями, связанными с полупроводниковой промышленностью.
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Министр торговли Китая Ван Вэньтао и его американская коллега Джина Раймондо провели " откровенный и содержательный разговор" в рамках встречи в Вашингтоне 25 мая. Об этом сообщается в новостях со ссылкой на официальные заявления ведомств.
Однако уже 27 мая Раймондо объявила о завершении консультаций по знаковому соглашению по цепочкам поставок в рамках Индо-Тихоокеанского экономической платформы (ndo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF), что вызвало недовольство официального Пекина.
Согласно этому соглашению, 14 стран-членов IPEF, включая Соединенные Штаты, Австралию, Индию и Японию, создадут новую сеть IPEF Supply Chain Crisis Response Network, которая будет служить экстренным каналом связи, если один или несколько участников союза столкнутся с кризисной ситуацией в цепочке поставок. Также будет создан Совет по цепочкам поставок IPEF, который будет контролировать разработку отраслевых программ, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности в важнейших коммерческих областях.
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"Механизмы регионального сотрудничества, как бы они ни назывались, должны оставаться открытыми и инклюзивными, а не дискриминационными или эксклюзивными", - заявил в понедельник Мао Нин, пресс-секретарь правительства Китая, комментируя инициативу IPEF. "Нарушение рыночных механизмов, политизация нормальной торговой деятельности и установление барьеров, препятствующих промышленному сотрудничеству, в частности, в сфере полупроводников, является самым большим риском для устойчивой цепочки поставок". Мао отметила, что Япония и США не должны подрывать экономику других стран, пытаясь укрепить гегемонию и защитить "эгоистичные" интересы Запада.
В понедельник китайские государственные СМИ выступили с критикой в адрес Раймондо за то, что она продвигает соглашение, явно созданное для подавления и сдерживания Китая. Государственные издания КНР заявили, что Пекин даст отпор, если Соединенные Штаты введут дополнительные технологические ограничения в отношении Китая.
"Четырнадцать стран IPEF во главе с США достигли консенсуса по укреплению устойчивости и безопасности своих цепочек поставок полупроводников и ключевых минералов", - написал комментатор Синь Бинь в статье, опубликованной для газеты Global Times, (печатного органа Коммунистической партии Китая), - "Но это только ухудшит ситуацию с устойчивостью мировых логистических цепочек".
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"Целью внешнеэкономической политики администрации Байдена является не защита интересов союзников США, а стремление использовать своих партнеров для укрепления собственных интересов и сдерживания Китая", - говорится в статье Global Times.
Ограничения США на привлечение инвестиций в Китай
Китай в течение нескольких месяцев избегал переговоров с США после обострения двусторонней напряженности из-за китайского аэростата, замеченного в воздушном пространстве Северной Америки в конце января этого года. В апреле ситуация накалилась еще больше, после того как Белый Дом заявил о намерении Джо Байдена подписать документ об запрете американским компаниям, фондам венчурного и частного капитала инвестировать в высокотехнологичные отрасли Китая.
При этом США еще не объявили об ограничении инвестиций, но уже успели убедить другие страны Большой семерки объединить усилия для "снижения рисков", (а вовсе не для "отстранения " Китая как вы могли бы подумать) во время саммита G7, проходившего в Хиросиме, Япония, с 19 по 21 мая. В ответ на это 21 мая Пекин запретил ключевым операторам национальной инфраструктуры Китая приобретать продукцию Micron Technology, поскольку американский производитель чипов представляет угрозу сетевой безопасности.
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23 мая правительство Японии официально заявило, что добавит 23 наименования, включая передовое чиповое оборудование, в список регулируемого экспорта в Китай. Новые меры вступят в силу с 23 июля. Министерство коммерции Китайской Народной Республики в понедельник сообщило, что в ходе недавней встречи Ван выразил свое недовольство министру экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуре.
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"Япония проигнорировала решительные возражения Китая и настояла на введении мер контроля экспорта полупроводников, что серьезно нарушает международные нормы экономики и торговли, а также наносит серьезный ущерб фундаменту развития промышленности", - обратился Ван к Нисимуре во время министерской встречи АТЭС, состоявшейся 25-26 мая. "Китай решительно недоволен этим и призывает Японию скорректировать свою неверную практику".
"Мы надеемся, что Япония исправит свое отношение к Китаю и будет искренне и конструктивно способствовать стабильному развитию экономических и торговых отношений между двумя государствами", - отметил политик. Кроме того, Ван подчеркнул, что Китай решительно выступает против Заявления лидеров G7 об экономической стабильности и финансовой безопасности, в котором содержится призыв к выработке общего для Запада подхода к снижению рисков и диверсификации экономических связей как с Пекином, так и с Москвой.
Между тем, во время встречи с Вангом в Вашингтоне 25 мая Раймондо выразила обеспокоенность в связи с недавними действиями Пекина в отношении американских компаний, работающих на континентальной части Китая. На брифинге для СМИ 27 мая она подчеркнула, что правительство Соединенных Штатов "решительно выступает против" запрета Китая в отношении компании Micron и "не потерпит" ограничений, которые она охарактеризовала как "простое и понятное экономическое принуждение".
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Контрмеры Китая
По словам обозревателя из Шаньси, в статье, опубликованной 28 мая в социальной сети Paitou Observe, принадлежащей правительственной газете Defense Times, Пекин выразил обеспокоенность торговой политикой Вашингтона, санкциями в отношении полупроводников, запретами на экспорт и мерами по ограничению инвестиций в Китай.
"С одной стороны, США хотят возобновить диалог с Китаем, но при этом продолжают наращивать свои усилия по сдерживанию Китая", - написал обозреватель. "Возможно, теперь Соединенные Штаты чувствуют себя виноватыми. Они пытаются использовать термин "устранение рисков", описывая свое экономическое размежевание с Китаем".
Он пишет, что запрет на продукцию Micron, скорее всего, является лишь первой серией контрмер, которые будут введены в ответ на ограничения США в сфере высоких технологий. По его словам, Китай будет сотрудничать с Вашингтоном только в том случае, если США проявят больше искренности. Перед беседой с Раймондо Ван председательствовал на встрече с представителями крупнейших американских компаний, включая Johnson & Johnson, 3M, Dow, Merck и Honeywell. Встреча состоялась 22 мая в Шанхае. На мероприятии также присутствовала Американская торговая палата в Шанхае.
Журналист из Шаньси в своей статье от 25 мая отметил, что, проводя встречу с ведущими американскими фирмами, Ван хотел подчеркнуть, что Китай по-прежнему придерживается курса открытости в экономике на самом высоком уровне и продолжает придавать особое значение привлечению иностранных инвестиций. Тот же эксперт добавил, что некоторые официальные лица из Вашингтона назвали запрет на использование продукции Micron в Китае "ответными мерами". В связи с этим некоторые американские корпорации опасаются, что в будущем "очередь дойдет и до них".
" В действительности, Китай ввел запрет не на все продукты Micron, а только на те, которые используются в ключевой информационной инфраструктуре, включая правительственные организации, госпредприятия и финансовые учреждения", - написал он. "Запрет на работу Micron в Китае — это просто профилактическое мероприятие: наказаны будут только самые непослушные дети". Он написал, что Китай уверен, что нынешняя доля рынка Micron в стране будет поглощена китайскими производителями чипов, такими как Yangtze Memory Technologies Co и ChangXin Memory Technologies.
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер 22 мая заявил, что действия Пекина против Micron противоречат заявлениям Китая о том, что "он открыт для бизнеса и привержен прозрачной регулятивной системе".
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