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Высокопоставленные представители США и Китая возобновили торговые переговоры. При этом обе стороны продолжают угрожать друг другу санкциями, связанными с полупроводниковой промышленностью.

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Главам торговых ведомств США и Китая не удалось разрядить напряженную обстановку, поскольку вскоре после встречи обе стороны вновь принялись обвинять друг друга в торговых проблемах и технологической войне. США и Китай эскалируют технологическую войну, что может иметь самые разрушительные последствия для мировой экономики. Изображение: Twitter

Министр торговли Китая Ван Вэньтао и его американская коллега Джина Раймондо провели " откровенный и содержательный разговор" в рамках встречи в Вашингтоне 25 мая. Об этом сообщается в новостях со ссылкой на официальные заявления ведомств.

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Однако уже 27 мая Раймондо объявила о завершении консультаций по знаковому соглашению по цепочкам поставок в рамках Индо-Тихоокеанского экономической платформы (ndo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF), что вызвало недовольство официального Пекина.

Согласно этому соглашению, 14 стран-членов IPEF, включая Соединенные Штаты, Австралию, Индию и Японию, создадут новую сеть IPEF Supply Chain Crisis Response Network, которая будет служить экстренным каналом связи, если один или несколько участников союза столкнутся с кризисной ситуацией в цепочке поставок. Также будет создан Совет по цепочкам поставок IPEF, который будет контролировать разработку отраслевых программ, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности в важнейших коммерческих областях.

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"Механизмы регионального сотрудничества, как бы они ни назывались, должны оставаться открытыми и инклюзивными, а не дискриминационными или эксклюзивными", - заявил в понедельник Мао Нин, пресс-секретарь правительства Китая, комментируя инициативу IPEF. "Нарушение рыночных механизмов, политизация нормальной торговой деятельности и установление барьеров, препятствующих промышленному сотрудничеству, в частности, в сфере полупроводников, является самым большим риском для устойчивой цепочки поставок". Мао отметила, что Япония и США не должны подрывать экономику других стран, пытаясь укрепить гегемонию и защитить "эгоистичные" интересы Запада.

В понедельник китайские государственные СМИ выступили с критикой в адрес Раймондо за то, что она продвигает соглашение, явно созданное для подавления и сдерживания Китая. Государственные издания КНР заявили, что Пекин даст отпор, если Соединенные Штаты введут дополнительные технологические ограничения в отношении Китая.

"Четырнадцать стран IPEF во главе с США достигли консенсуса по укреплению устойчивости и безопасности своих цепочек поставок полупроводников и ключевых минералов", - написал комментатор Синь Бинь в статье, опубликованной для газеты Global Times, (печатного органа Коммунистической партии Китая), - "Но это только ухудшит ситуацию с устойчивостью мировых логистических цепочек".

Виртуальное изображение запуска Индо-Тихоокеанской экономической концепции (Indo-Pacific Economic Framework ) в Токио, Япония, 22 мая 2022 года. Торговые переговоры между США и Китаем завершились новым витком "чиповой войны" - Asia Times. Фотография: Раздаточный материал

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"Целью внешнеэкономической политики администрации Байдена является не защита интересов союзников США, а стремление использовать своих партнеров для укрепления собственных интересов и сдерживания Китая", - говорится в статье Global Times.

Ограничения США на привлечение инвестиций в Китай

Китай в течение нескольких месяцев избегал переговоров с США после обострения двусторонней напряженности из-за китайского аэростата, замеченного в воздушном пространстве Северной Америки в конце января этого года. В апреле ситуация накалилась еще больше, после того как Белый Дом заявил о намерении Джо Байдена подписать документ об запрете американским компаниям, фондам венчурного и частного капитала инвестировать в высокотехнологичные отрасли Китая.

При этом США еще не объявили об ограничении инвестиций, но уже успели убедить другие страны Большой семерки объединить усилия для "снижения рисков", (а вовсе не для "отстранения " Китая как вы могли бы подумать) во время саммита G7, проходившего в Хиросиме, Япония, с 19 по 21 мая. В ответ на это 21 мая Пекин запретил ключевым операторам национальной инфраструктуры Китая приобретать продукцию Micron Technology, поскольку американский производитель чипов представляет угрозу сетевой безопасности.

23 мая правительство Японии официально заявило, что добавит 23 наименования, включая передовое чиповое оборудование, в список регулируемого экспорта в Китай. Новые меры вступят в силу с 23 июля. Министерство коммерции Китайской Народной Республики в понедельник сообщило, что в ходе недавней встречи Ван выразил свое недовольство министру экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуре.

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"Япония проигнорировала решительные возражения Китая и настояла на введении мер контроля экспорта полупроводников, что серьезно нарушает международные нормы экономики и торговли, а также наносит серьезный ущерб фундаменту развития промышленности", - обратился Ван к Нисимуре во время министерской встречи АТЭС, состоявшейся 25-26 мая. "Китай решительно недоволен этим и призывает Японию скорректировать свою неверную практику".

Министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо. Фотография представлена изданием Asia Times.

"Мы надеемся, что Япония исправит свое отношение к Китаю и будет искренне и конструктивно способствовать стабильному развитию экономических и торговых отношений между двумя государствами", - отметил политик. Кроме того, Ван подчеркнул, что Китай решительно выступает против Заявления лидеров G7 об экономической стабильности и финансовой безопасности, в котором содержится призыв к выработке общего для Запада подхода к снижению рисков и диверсификации экономических связей как с Пекином, так и с Москвой.

Между тем, во время встречи с Вангом в Вашингтоне 25 мая Раймондо выразила обеспокоенность в связи с недавними действиями Пекина в отношении американских компаний, работающих на континентальной части Китая. На брифинге для СМИ 27 мая она подчеркнула, что правительство Соединенных Штатов "решительно выступает против" запрета Китая в отношении компании Micron и "не потерпит" ограничений, которые она охарактеризовала как "простое и понятное экономическое принуждение".

Контрмеры Китая

По словам обозревателя из Шаньси, в статье, опубликованной 28 мая в социальной сети Paitou Observe, принадлежащей правительственной газете Defense Times, Пекин выразил обеспокоенность торговой политикой Вашингтона, санкциями в отношении полупроводников, запретами на экспорт и мерами по ограничению инвестиций в Китай.

"С одной стороны, США хотят возобновить диалог с Китаем, но при этом продолжают наращивать свои усилия по сдерживанию Китая", - написал обозреватель. "Возможно, теперь Соединенные Штаты чувствуют себя виноватыми. Они пытаются использовать термин "устранение рисков", описывая свое экономическое размежевание с Китаем".

Он пишет, что запрет на продукцию Micron, скорее всего, является лишь первой серией контрмер, которые будут введены в ответ на ограничения США в сфере высоких технологий. По его словам, Китай будет сотрудничать с Вашингтоном только в том случае, если США проявят больше искренности. Перед беседой с Раймондо Ван председательствовал на встрече с представителями крупнейших американских компаний, включая Johnson & Johnson, 3M, Dow, Merck и Honeywell. Встреча состоялась 22 мая в Шанхае. На мероприятии также присутствовала Американская торговая палата в Шанхае.

Полупроводниковый гигант Micron в ближайшее время потеряет свою долю рынка в Китае. Image: Facebook. Journal Asia Times.

Журналист из Шаньси в своей статье от 25 мая отметил, что, проводя встречу с ведущими американскими фирмами, Ван хотел подчеркнуть, что Китай по-прежнему придерживается курса открытости в экономике на самом высоком уровне и продолжает придавать особое значение привлечению иностранных инвестиций. Тот же эксперт добавил, что некоторые официальные лица из Вашингтона назвали запрет на использование продукции Micron в Китае "ответными мерами". В связи с этим некоторые американские корпорации опасаются, что в будущем "очередь дойдет и до них".

" В действительности, Китай ввел запрет не на все продукты Micron, а только на те, которые используются в ключевой информационной инфраструктуре, включая правительственные организации, госпредприятия и финансовые учреждения", - написал он. "Запрет на работу Micron в Китае — это просто профилактическое мероприятие: наказаны будут только самые непослушные дети". Он написал, что Китай уверен, что нынешняя доля рынка Micron в стране будет поглощена китайскими производителями чипов, такими как Yangtze Memory Technologies Co и ChangXin Memory Technologies.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер 22 мая заявил, что действия Пекина против Micron противоречат заявлениям Китая о том, что "он открыт для бизнеса и привержен прозрачной регулятивной системе".