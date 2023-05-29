За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Китай намерен "ворваться" на рынок вооружений Ближнего Востока посредством крупных контрактов с Саудовской Аравией и Египтом, которые в своих крупных закупках обычно полагаются на Вашингтон.

реклама

Китайская Народная Республика активно использует продажу оружия для налаживания связей, развития коммуникаций и консолидации широких стратегических интересов в этом богатом нефтью регионе (Египет "положил глаз" на истребители J-10 китайского производства Photo: eng.chinamil.com.cn). Journal Asia Times.В этом месяце издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что Саудовская военная промышленная компания - SAMI - ведет переговоры с корпорацией China North Industries Group Corporation (Norinco) о приобретении китайских беспилотников вертикального взлета и посадки (VTOL) Sky Saker FX80 и CR500, боеприпасов ближнего боя Cruise Dragon 5 и 10 и системы противовоздушной обороны малой дальности (SHORAD) HQ-17AE.

Также сообщается, о желании египетских ВВС приобрести китайский многоцелевой истребитель J-10C производства авиастроительной группы Чэнду (Chengdu Aircraft Industry Group, CAIG). В этом году стороны встретятся на Международной морской и аэрокосмической выставке Лангкави в Малайзии.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

SCMP сообщает, что Египет планирует приобрести сразу 12 машин J-10C, оснащенных современными системами радиоэлектронной борьбы и радаром с активной фазированной внешней антенной решеткой (АФАР).

В докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) "Тенденции в международных поставках вооружений" за 2022 год отмечается, что в 2018-2022 годах Саудовская Аравия стала вторым по величине импортером оружия в мире. За этот период на ее долю пришлось 9,8% мирового импорта вооружений, причем 78% закупок Саудовской Аравии обеспечили Соединенные Штаты.

реклама

В том же отчете указывается, что Египет был шестым по величине покупателем оружия в мире за этот период. На его долю приходится 4,5% мирового импорта оружия, при этом 34% оружия закупается в России.

В статье SIPRI за 2018 год военный эксперт Питер Веземан указывает, что Саудовская Аравия стремится диверсифицировать своих поставщиков оружия, пытаясь расширить и углубить свою международную политическую сеть, с тем чтобы минимизировать последствия западных ограничений на торговлю оружием.

Напомним, что причиной этих рестрикций стали широко критикуемая на Западе военная операция Саудовской Аравии в Йемене, жестокое убийство политического диссидента и журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, а также прошлогодний спор с США касательно цен на нефть в рамках ОПЕК+.

В феврале 2022 года издание Asia Times писало, что стремление Саудовской Аравии найти поставщиков оружия помимо Соединенных Штатов могло быть продиктовано "катастрофическим" выводом войск последней из Афганистана, просчетами во внешней политике по отношению к Ираку и Сирии, нестабильной политикой США и смещением стратегического акцента с Ближнего Востока на Тихоокеанский регион.

реклама

Кроме того, закупки Саудовской Аравией оружия у Вашингтона не раз подвергались резкой критике за то, что они носят политически мотивированную окраску, имеют завышенную цену и не соответствуют основным стратегическим потребностям королевства.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман приветствует председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во время саммита Китай-ССАГПЗ ("Китай - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива") в Эр-Рияде 9 декабря 2022 года. Изображение представлено агентство печати Саудовской Аравии. Journal Asia Times.

Согласно отчету SIPRI за 2022 год, Египет является шестым по величине импортером оружия в мире. На его долю приходится 4,5% мирового импорта вооружений в 2018-2022 годах, при этом 34 процента импорта приходится на долю Российской Федерации.

При этом, пишет Asia Times, Россия не всегда была предпочтительным источником вооружений для Египта. Брэдли Боуман и ряд других специалистов в статье Defense News за май 2021 года отмечают, что до военного переворота в Египте в 2013 году, (в результате которого министр обороны Абдель-Фаттах эль-Сисси сверг действующего президента Мухаммеда Мурси), на долю США приходилось 47% египетского импорта вооружений.

реклама

Однако после 2013 года администрация Обамы на два года приостановила продажу Каиру самолетов, танков и ракет до "стабилизации ситуации". В связи с мораторием, пишет Боуман, Египет попытался диверсифицировать импорт вооружений, закупив большое количество продукции у России и Франции, "готовых смотреть сквозь пальцы на нарушения прав человека".

Однако угроза наложения санкций со стороны США в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине в 2022 году заставила Египет отказаться от планируемой покупки 24 истребителей Су-35. В январе стало известно, что все 24 боевые машины, согласно контракту, отправятся в Иран. В конце прошлого месяца первые три самолета Су-35С российского производства прибыли на авиабазу иранских военно-воздушных сил Мехрабад в окрестностях Тегерана.

В марте Иран официально заявил о завершении соглашения о приобретении у РФ истребителей Су-35. "Истребители Су-35 технически одобрены иранской стороной. После того, как в октябре 2020 года, согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2231, был снят запрет на продажу Ирану конвенциональных видов оружия, Тегеран наконец согласился их приобрести", - сообщило в марте 2023 года постпредство ИРИ при ООН.

Египет в свою очередь обратил свой взор на китайские боевые самолёты. В статье для журнала Forbes от ноября 2020 года аналитик Себастьен Робин заявил, что передовые китайские истребители, такие как J-10C, возможно, уже превзошли потенциал российских самолетов. Робин отмечает, что Китай в техническом плане постепенно начал догонять Россию в области разработки боевых самолетов, поскольку российский аэрокосмический сектор находится в невыгодном положении из-за структурных и бюджетных ограничений.

По словам американского специалиста, российские Су-35 оснащены РЛС с пассивной электронно-сканирующей решеткой (PESA), которая уступает радарам AESA на J-10C и других современных китайских истребителях. Он также утверждает, что Народно-освободительная армия Китая серьезно усовершенствовала свои реактивные двигатели, в ее распоряжении находятся более совершенные ракеты, более развитые стелс-технологии и одни из лучших в мире систем высокоточного наведения оружия.

В настоящее время на вооружении военно-воздушных сил Саудовской Аравии находятся самолеты F-16 американского производства.. Фотография представлена старшим сержантом ВВС США Джозефом Пиком. Journal Asia Times.

Михир Каулгуд в статье для индийского фонда «Усанас» в мае прошлого года пишет, что Китай намерен стать крупной державой на Ближнем Востоке, но более прагматичной и сдержанной, чем Соединенные Штаты.

По словам Каулгуда, экспорт оружия Китаем на Ближний Восток демонстрирует его стремление установить "мягкое присутствие" в регионе, о чем свидетельствует его готовность продавать доступное современное оружие дружественным странам без каких-либо политических условий.

Очевидно, что продажа оружия предполагает принятие решений на самом высоком правительственном уровне и, таким образом, устанавливает профессиональные связи посредством обучения и образования со страной-продавцом, создавая тем самым для Китая идеальные центры стратегического сотрудничества.

Каулгуд утверждает, что КНР активно наращивает свои связи и контакты в регионе, при этом не провоцируя Вашингтон. Он отмечает прагматический аспект таких взаимоотношений, поскольку Китай, продавая оружие, возможно, рассчитывает обеспечить себя надежными поставками нефти и газа.

Не смотря на то, что нынешний экспорт вооружений является фундаментом для участия Китая в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке, он также может служить ступенькой для более широкого обеспечения безопасности и военного присутствия в этом регионе, считает специалист.