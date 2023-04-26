Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО

В результате российские ВВС начнут доминировать на поле боя и нанесут боевое поражение ВСУ
[ ] для раздела Блоги
2
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Недавняя утечка секретных документов из Министерства обороны Соединенных Штатов говорит о том, что Пентагон крайне обеспокоен плачевным состоянием средств противовоздушной обороны ВСУ.

реклама

Системы С-300 способны наносить удары зенитными ракетами по вражеской бронетехнике и фортификационным сооружениям.  Journal Military Watch Magazine.

Комплексы ПВО Украины играют важнейшую роль в продолжающемся военном конфликте с Россией, пишет военный американский журнал Military Watch Magazine, однако они все больше подвергаются риску истощения, и нет никакой надежды на их эффективное использование в будущем. Хотя какое время системы ПВО Украины успешно отбивали часть российских ракет и не позволяли ВКС РФ играть центральную роль в военном противостоянии, документы указывают на то, что истощение этих активов может оказать огромное влияние на исход конфликта, так как это позволит России значительно интенсифицировать деятельность своей боевой авиации в воздушном пространстве соседней страны.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По оценке представителей оборонного ведомства США, украинская противовоздушная оборона, предназначенная для защиты подразделений на передовой, будет "полностью разрушена" к 23 мая. Это позволит российским боевым самолетам занять гораздо более значимое место на поле боя в плане поддержки сухопутных войск, пишет MWM, и потенциально будет способствовать крупным успехам российской армии и союзных военизированных формирований (группировкам войск ДНР и ЛНР).

В Соединённых Штатах оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации

ПВО Украины состоит в основном из различных модификации систем "С-300" и "Бук", унаследованных от Советского Союза. Благодаря огромной концентрации советских войск и арсеналов на территории Украины, стране досталась самая мощная в Европе сеть средств противовоздушной обороны. Несмотря на то, что эти ЗРК были созданы в 80-х годах прошлого века, они считались технологически намного опередившими свое время и многократно доказывали свою эффективность на поле боя различных стран мира.

реклама

Сообщения о том, что сеть противовоздушной обороны Украины, в ближайшее время, достигнет предела своих возможностей, появились в тот момент, когда Соединенные Штаты начали прорабатывать варианты ответных действий в случае крупного поражения ВСУ, а издание Politico даже опубликовало статью, в которой описывается план вывода американских специалистов и военной помощи из страны.

Истощение противовоздушной обороны может не только повлечь за собой более мощные удары ВКС РФ по украинским передовым позициям, но и позволит сосредоточить максиму усилий по нейтрализации систем ПВО, защищающих крупные украинские города.

На фотографии ракетная батарея из украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук"

Кроме того, пишет издание, такое развитие событий может оказать крайне негативное влияние на ход военных действий, особенно после предупреждений о том, что разрушение критически важной инфраструктуры быстро превратит крупные населенные пункты в непригодные для жизни районы.

реклама

Хотя страны Запада начали в спешном порядке предавать Киеву свои средства ПВО, (согласно сообщениям, первые ракетные батареи Patriot из Нидерландов прибыли в Украину 18 апреля), в сравнении с батареями С-300 и Бук, их количество весьма ограничено. Это связано, прежде всего, с тем, что в свое время Североатлантический альянс уделял гораздо меньше значения средствам противовоздушной обороны в отличие от Советского Союза или России.

К тому же зенитно-ракетные комплексы Patriot не обладают высокой мобильностью, присущей даже самым старым советским системам, что может сделать их гораздо более уязвимыми для подавления средствами ПВО, и гораздо менее пригодными для защиты передовых позиций. В связи с вышеизложенным, они, скорее всего, будут использоваться для обороны крупных городов или складов вооружений в глубоком тылу.

ВСУшники пытаются остановить российские "Ланцеты", монтируя над техникой металлические сетки, но, видимо, что-то идет не так

Более того, пишет MWM, для того чтобы обучить украинский персонал таким системам, как Patriot, потребуется довольно много времени, поэтому скорее всего их будут обслуживать западные контрактники, по крайней мере, до 2024 года. В отчете Службы исследований Конгресса (CRS), в частности, сказано, что только на обучение локальных ремонтных команд уйдет не менее 53 недель, то есть почти год

При этом в декабре прошлого года Соединенные Штаты гарантировали России, что американские военнослужащие "стопроцентно" не будут обслуживать ЗРК "Патриот" на территории Украины. Многими военными экспертами это было расценено как "зеленый свет" для ударов по американским комплексам, поскольку гибель наемников НАТО в результате российских атак будет сопряжена с гораздо меньшими политическими проблемами, нежели потери среди личного состава американских военных.

реклама

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" использует данные глобальных спутниковых навигационных систем и способен эффективно наносить удары как по подвижным, так и по стационарным целям с высокой степенью защиты. Боевые части ракет "Искандер", по данным еженедельника "Звезда", могут быть кассетными, бетонобойными, фугасными и ядерными мощностью до 50 килотонн.

Комплексы Patriot имеет несколько серьезных недостатков. Как правило, перехват воздушной цели Patriot осуществляет двумя ракетами, поскольку коэффициент перехвата одной ракеты составляет не более 60%. То есть для гарантированного поражения цели необходимо сделать два выстрела. Кроме того, они не способны обнаружить, а тем более перехватить воздушные объекты, летящие со скоростью выше 2,5 Маха. Например полет "Искандера" в основном происходит на высоте порядка 50 километров, что намного выше потолка ПВО "Пэтриот" (максимальная высота поражения цели - 20 км). К тому же ракеты семейства "Искандер" обладают способностью маневрировать на всех участках траектории полета, а также оснащены модулями радиоэлектронной борьбы и радиолокационными ловушкам (ложные цели). И, пожалуй, самое важное - скорость боеприпаса превышает 2,5 Маха, поэтому их не то что сбить, обнаружить-то крайне сложно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия украина всу с-300 зрк &quot;patriot&quot; зрк бук
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
6
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
87
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
13

Интересные материалы

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
20 апреля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пилот F-35 высказал своё неудовольствие из-за активированного "режима невидимки" российских сил ПВО
24
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
23
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
9
В сети появилась фотография Су-35 в "режиме зверя" с полным комплектом подвесного вооружения
4
В 14-м поколении процессоров Intel Core возможно объединение семейств Meteor Lake-S и Arrow Lake-S
+
Колонна немецких Leopard 2A4 в зоне проведения российской спецоперации попала на видео
8
Минобороны Великобритании: Снаряды с обеднённым ураном уже отправили Украине
19
GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1660 Super – стоит ли переплачивать 5000р за трассировку лучей
1
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
24
Процессоры Intel Meteor Lake для настольных ПК будут представлены только моделями Core i3 и Core i5
1
Глава Google рассказал о последствиях активного развития искусственного интеллекта
+
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" может поступить в действующие войска лишь в конце 2023 года или позже
7
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
86
Смартфон Pixel 8 Pro может получить большой сенсор камеры
+
Продление «зерновой сделки» под угрозой: МО РФ заявило, что Украина опять использовала порт Одессы для осуществления терактов
2
Bloomberg: Украина положила взгляд на артиллерийский арсенал Южной Кореи
2
Российская армия нанесла огневое поражение по выдвигавшимся к Бахмуту войсковым резервам ВСУ
4
Функционирование ChatGPT стоит $700 тысяч в сутки
4
Спрос на ноутбуки будет оставаться слабым до конца года
1
На заводе "Москвич" заработал главный конвейер, позволяющий увеличить выпуск продукции в 2 раза
3

Популярные статьи

ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
9
На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
9
Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times
+
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
34
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
9
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
3
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
37
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
8 лучших материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X весной 2023 года
6
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
19

Сейчас обсуждают

Eppius
15:01
Вброс дешевый. Им в данный момент идут современные системы ПВО из разных стран нато. Да, хорошо что их по сути пока мало но уж боеприпасы они им поставят если ситуация станет критической для них. Пер...
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
Legbi4
15:00
Хоть один редактор не скатившийся до уровня СВО, спасибо за труд, сразу 5 баллов )
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
Waramagedon
14:57
Почему то уверен, что хватит и 16гб
Для запуска Diablo IV в разрешении 4K потребуется 32 ГБ ОЗУ
хахахер
14:57
дрогнуть могут только всу тут.Но торопится то зачем нужно вагнеру,война на истощение врага идёт щас.Враг за океаном и с ним война идёт,а у всу уже и так вся армия уничтожена,одни наёмники там остались...
Украинский генерал пояснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» побеждают ВСУ в Бахмуте
житель Хрюкландии
14:57
це хана нам
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
Ляд
14:53
С глазом всё сложно, он "железно" привязан к работе мозга. А сам по себе человеческий глаз различает тёмные и белые кадры при частоте до 1000 Гц. И мозг это успевает "осмыслить". Не надо быть привяза...
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
Евгений Бураков
14:48
Видео память. У нее быстрый износ.
Китайские производители чипов столкнулись со снижением степени загрузки оборудования
Артём Николаев
14:46
Он если и занимал, то среди папуасов, для которых эта железная птица как божество. И сам полёт всегда был на уровне "спасибо, что живой". А теперь роляет не просто анлоговнетная вундервафля, а стоимос...
Новейший российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей
Ляд
14:46
Интел неплохо вклинилась, хотя первый блин и вышел комом. Но я лично ожидал гораздо худшего, зная как в интел любят всех наёживать.
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
Profit
14:43
Интел обсирается с недоядрами, 11той виндой, бешенным энергопотреблением - "это очередная ступень в развитии отрасли", "тема не достойна обсуждения", "вы не понимаете это прогресс: иметь ноутбучные те...
Стала известна причина массового выгорания процессоров Ryzen 7 7800X3D – виноваты материнские платы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем