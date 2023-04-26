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Недавняя утечка секретных документов из Министерства обороны Соединенных Штатов говорит о том, что Пентагон крайне обеспокоен плачевным состоянием средств противовоздушной обороны ВСУ.

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Системы С-300 способны наносить удары зенитными ракетами по вражеской бронетехнике и фортификационным сооружениям. Journal Military Watch Magazine.

Комплексы ПВО Украины играют важнейшую роль в продолжающемся военном конфликте с Россией, пишет военный американский журнал Military Watch Magazine, однако они все больше подвергаются риску истощения, и нет никакой надежды на их эффективное использование в будущем. Хотя какое время системы ПВО Украины успешно отбивали часть российских ракет и не позволяли ВКС РФ играть центральную роль в военном противостоянии, документы указывают на то, что истощение этих активов может оказать огромное влияние на исход конфликта, так как это позволит России значительно интенсифицировать деятельность своей боевой авиации в воздушном пространстве соседней страны.

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По оценке представителей оборонного ведомства США, украинская противовоздушная оборона, предназначенная для защиты подразделений на передовой, будет "полностью разрушена" к 23 мая. Это позволит российским боевым самолетам занять гораздо более значимое место на поле боя в плане поддержки сухопутных войск, пишет MWM, и потенциально будет способствовать крупным успехам российской армии и союзных военизированных формирований (группировкам войск ДНР и ЛНР).

ПВО Украины состоит в основном из различных модификации систем "С-300" и "Бук", унаследованных от Советского Союза. Благодаря огромной концентрации советских войск и арсеналов на территории Украины, стране досталась самая мощная в Европе сеть средств противовоздушной обороны. Несмотря на то, что эти ЗРК были созданы в 80-х годах прошлого века, они считались технологически намного опередившими свое время и многократно доказывали свою эффективность на поле боя различных стран мира.

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Сообщения о том, что сеть противовоздушной обороны Украины, в ближайшее время, достигнет предела своих возможностей, появились в тот момент, когда Соединенные Штаты начали прорабатывать варианты ответных действий в случае крупного поражения ВСУ, а издание Politico даже опубликовало статью, в которой описывается план вывода американских специалистов и военной помощи из страны.

Истощение противовоздушной обороны может не только повлечь за собой более мощные удары ВКС РФ по украинским передовым позициям, но и позволит сосредоточить максиму усилий по нейтрализации систем ПВО, защищающих крупные украинские города.

На фотографии ракетная батарея из украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук"

Кроме того, пишет издание, такое развитие событий может оказать крайне негативное влияние на ход военных действий, особенно после предупреждений о том, что разрушение критически важной инфраструктуры быстро превратит крупные населенные пункты в непригодные для жизни районы.

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Хотя страны Запада начали в спешном порядке предавать Киеву свои средства ПВО, (согласно сообщениям, первые ракетные батареи Patriot из Нидерландов прибыли в Украину 18 апреля), в сравнении с батареями С-300 и Бук, их количество весьма ограничено. Это связано, прежде всего, с тем, что в свое время Североатлантический альянс уделял гораздо меньше значения средствам противовоздушной обороны в отличие от Советского Союза или России.

К тому же зенитно-ракетные комплексы Patriot не обладают высокой мобильностью, присущей даже самым старым советским системам, что может сделать их гораздо более уязвимыми для подавления средствами ПВО, и гораздо менее пригодными для защиты передовых позиций. В связи с вышеизложенным, они, скорее всего, будут использоваться для обороны крупных городов или складов вооружений в глубоком тылу.

Более того, пишет MWM, для того чтобы обучить украинский персонал таким системам, как Patriot, потребуется довольно много времени, поэтому скорее всего их будут обслуживать западные контрактники, по крайней мере, до 2024 года. В отчете Службы исследований Конгресса (CRS), в частности, сказано, что только на обучение локальных ремонтных команд уйдет не менее 53 недель, то есть почти год

При этом в декабре прошлого года Соединенные Штаты гарантировали России, что американские военнослужащие "стопроцентно" не будут обслуживать ЗРК "Патриот" на территории Украины. Многими военными экспертами это было расценено как "зеленый свет" для ударов по американским комплексам, поскольку гибель наемников НАТО в результате российских атак будет сопряжена с гораздо меньшими политическими проблемами, нежели потери среди личного состава американских военных.

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" использует данные глобальных спутниковых навигационных систем и способен эффективно наносить удары как по подвижным, так и по стационарным целям с высокой степенью защиты. Боевые части ракет "Искандер", по данным еженедельника "Звезда", могут быть кассетными, бетонобойными, фугасными и ядерными мощностью до 50 килотонн.

Комплексы Patriot имеет несколько серьезных недостатков. Как правило, перехват воздушной цели Patriot осуществляет двумя ракетами, поскольку коэффициент перехвата одной ракеты составляет не более 60%. То есть для гарантированного поражения цели необходимо сделать два выстрела. Кроме того, они не способны обнаружить, а тем более перехватить воздушные объекты, летящие со скоростью выше 2,5 Маха. Например полет "Искандера" в основном происходит на высоте порядка 50 километров, что намного выше потолка ПВО "Пэтриот" (максимальная высота поражения цели - 20 км). К тому же ракеты семейства "Искандер" обладают способностью маневрировать на всех участках траектории полета, а также оснащены модулями радиоэлектронной борьбы и радиолокационными ловушкам (ложные цели). И, пожалуй, самое важное - скорость боеприпаса превышает 2,5 Маха, поэтому их не то что сбить, обнаружить-то крайне сложно.