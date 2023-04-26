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На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации

Military Watch Magazine: Российский танк нового поколения Т-14 "Армата" наконец-то отправлен на Донбасс: Но какова его ценность?
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Вооруженные силы Российской Федерации перебросили на Украину боевые танки нового поколения Т-14 "Армата", которые были специальным образом модифицированы для противодействия самым эффективным противотанковых систем Запада. В преимуществах новой машины пытались разобраться военные эксперты американского журнала Military Watch Magazin.

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Для повышения мобильности танка Т-14, как и других бронемашин, построенных на платформе "Армата", используется автоматическая реверсивная трансмиссия. Данный механизм имеет восемь скоростей переднего хода и восемь заднего. Благодаря новой КПП танк способен двигаться вперед или назад с одинаковой скоростью. В целом такая особенность позволит существенно повысить эффективность бронемашины, а также обеспечить ее выживание в боевых условиях. Journal Military_Watch_Magazine.

 Российское агентство Sputnik со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что машины "пока не участвовали в прямых боестолкновениях", но получили дополнительную защиту бортов от противотанковых боеприпасов. В конце прошлого года экипажи прошли боевое слаживание на одном из полигонах Донбасса. Таким образом, пишет издание, можно заключить, что новые танки развернуты вблизи линии фронта, поскольку большая часть Донбасса, находится под контролем российской армии и с 30 сентября 2022 года признана частью России и является таковой.

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Участие танков Т-14 «Армата» в боевых действиях на Донбассе неоднократно обсуждалось с самого начала специальной военной операции на Украине. Периодически то тут, то там появлялись неподтвержденные сообщения о переброске танков Т-14 через границу, которые впоследствии опровергались

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Танки Т-14 и Т-90М в настоящее время являются единственными российскими танками, производство которых идет полным ходом. Ранее считалось, что резкое увеличение производства танков в России будет направлено исключительно на машины Т-90М. Однако в связи с недавним принятием Т-14 на вооружение российской армии значительный рост производства может коснуться и его.

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На Западе считают, что до начала специальной военной операции на Украине в распоряжении ВС России было примерно 200 таких танков, при этом резкий рост напряженности в отношениях с блоком Североатлантического альянса с февраля 2022 года, возможно, форсировал работы по приведению "Арматы" в полную боевую готовность. Другим немаловажным фактором, пишет MWM может быть приобретение Польшей южнокорейских танков К2 «Чёрная пантера», которые были переданы Варшаве в декабре (всего через полгода до этого был размещен заказ на производство). По мнению экспертов журнала, новые передовые корейские машины составят серьезную конкуренцию более старым классам российских танков.

Т-14 "Армата" - машина нового поколения. Танк имеет необитаемую башню. Он оборудован универсальной системой управления тактическим звеном, позволяющей использовать его в составе сетецентрических боевых операций локального характера с высокой эффективностью. Масса танка - примерно 55 т. Основное вооружение - 125-мм пушка 2А82-1М. Боекомплект - 45 снарядов различных типов. Journal Military_Watch_Magazine.

Т-14 в целом очень похож на Т-95 (ОКР «Совершенствование-88», Объект 195) разработанный в Советском Союзе, с которым у него много общих черт, хотя, по имеющимся данным, новый российский танк разрабатывался как более дешевый вариант в связи с сокращением оборонного бюджета страны после распада СССР.

Среди наиболее важных достоинств Т-14 можно отметить бронебойные боеприпасы "Вакуум-1", а также его способность выдерживать попадания практически любых известных танковых снарядов противника. Это особенно важно для потенциальных столкновений с западной бронетехникой, включая корейские K2 "Черные Пантеры" и более старые машины "низшего" класса, такие, как например немецкие "Леопард 2".

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Лобовая броня "Арматы" толщиной более 900 мм в сочетании со взрывной реактивной броней "Малахит" и системой активной защиты "Афганит" способна обеспечить высокую живучесть против ручных противотанковых ракет, Javelin и NLAW, которые, согласно сообщениям, были причиной основных потерь российской бронетехники в начале СВО.

По имеющейся информации, комплекс "Афганит" был специально разработан для уничтожения подкалиберных боеприпасов с сердечником из обедненного урана, которые, как стало известно в марте, Великобритания планирует поставлять Украине.

Кроме того, Т-14 хорошо приспособлен для выполнения задач командирского танка благодаря современным датчикам и системам защиты. Благодаря этому Т-14 даже в ограниченных количествах может выполнять функцию мощного средства для повышения эффективности более старых машин, таких как Т-90М.

Комплекс активной защиты "Афганит" представляет собой сложнейшую электронно-техническую систему, объединяющую РЛС с АФАР, вычислительный комплекс, а также мортиры со специальным боекомплектом, который, взрываясь, уничтожает летящие к бронемашине снаряды противника. Программа "Военная приемка".

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Учитывая, что ВСУ используют крупные пехотные формирования, как правило, в несколько раз превосходящие по численности российский контингент, можно предположить, что именно передовой противопехотный потенциал Т-14 с использованием осколочно-фугасных боеприпасов "Тельник" будет особенно полезен, в борьбе с пехотой противника.

В отличие от Т-72Б3 и Т-90М, скорость заднего хода которых составляет 4,8 км/ч и 15км/ч соответственно, (из-за чего экипажи либо покидают машины, либо обнажают тонкую заднюю броню), Т-14 может двигаться со скоростью свыше 80 км/ч как вперед, так и назад, что значительно снижает вероятность выведения танка из строя или захвата противником.

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