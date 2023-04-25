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Нацеливаясь на Китай: ВМС США строят секретную подлодку-шпион стоимостью $5,1 млрд

Подлодка стоимостью 5,1 миллиардов долларов станет преемницей USS Jimmy Carter и может быть развернута для обрыва китайского подводного "Кабеля мира", соединяющего Европу и Африку
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Пентагон планирует построить преемницу уникальной подводной лодки-шпиона USS Jimmy Carter. Новая субмарина будет оснащена самыми современными средствами, необходимыми для ведения боевых действий на морском дне в условиях нарастающей напряженности в отношениях между Китаем и США.

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Подводная лодка ВМС США проекта Modified Virginia, Subsea and Seabed Warfare (Mod VA SSW). Journal Asiatimes.

В этом месяце журнал Naval News опубликовал статью о планах ВМС США разработать разведывательный вариант атомной ударной "Вирджиния" - Modified Virginia, Subsea and Seabed Warfare (Mod VA SSW). В настоящий момент на верфи Electric Boat в Гротоне в штате Коннектикут начаты подготовительные работы по строительству первой подводной лодки Mod VA SSW, расходы заложены в бюджет ВМС США на 2024 год и оцениваются примерно в $5,1 млрд.

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Несмотря на то, почти вся информация о Mod VA SSW засекречена, Naval News сообщает, что на подводной лодке планируется разместить необитаемые подводные аппараты (UUV), телеуправляемые аппараты и подводные аппараты для специальных операций военного назначения.

Ранее, СМИ уже рассказывали о некоторых из таких аппаратов, включая Orca Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV) и MK11 SEAL Delivery Vehicle (SDV). Orca XLUUV может быть развернут для наблюдения и ведения боевых действий на морском дне, например, для постановки мин, противолодочной борьбы (ПЛО) или специальных операций.

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MK 11 SDV может также скрытно перевозить группы "морских котиков" для уничтожения китайских военных объектов в Южно-Китайском море, проникать на военно-морские базы НОАК, топить военные корабли противника прямо в портах приписки, а также развертывать команды спецназа на отдаленных островах для разведки или координирования высокоточных ударов с американских и союзных военно-морских и воздушных средств дальнего действия.

Так же, как и подводный крейсер USS Jimmy Carter, подлодка Mod VA SSW сможет перерезать или прослушивать сигналы подводных оптоволоконных кабелей связи. Ольга Хазан в 2013 году в статье для The Atlantic пишет, что наиболее доступные места для прослушивания подводных кабельных линий связи находятся в "точках регенерации", где сигналы усиливаются и передаются дальше по магистрали.

Хазан отмечает, что в этих участках вычислить сигнал намного проще, поскольку оптоволоконные кабели прокладываются по отдельности, а не объединяются в пучки. Она утверждает, что в таких местах спецназ может установить "зонды-перехватчики". С помощью таких крохотных устройств можно улавливать свет, проходящий через кабели, копировать его и превращать в данные, не нарушая работу интернет-трафика.

Кроме того, пишет эксперт, легкое искривление кабеля обеспечит прохождение достаточного количества света для извлечения данных, а возникающие при этом помехи будут настолько незначительными, что никто даже не заподозрит, что кабель прослушивается.

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Подводная лодка в непосредственной близости от подводного волоконно-оптического кабеля связи. Photo: Policy Exchange. Journal Asiatimes.

Военный аналитик Брайан Кларк в докладе за 2015 год для Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) отмечает, что активное развитие подводной инфраструктуры, включая энергетические трубопроводы, подводные кабели связи и гражданские гидроакустические системы, при разработке сценариев подводной войны требует учитывать новые виды вторжений.

Кларк пишет, что они могут быть отнесены к случайному обнаружению датчиками гражданских или научных судов, защите жизненно важной подводной инфраструктуры, ни и конечно к возможностям нанесения ущерба подводной инфраструктуре противника во время конфликта.

Война на морском грунте ставит уникальные оперативные задачи. В статье Naval Technology, опубликованной в декабре прошлого года, говорится, что ни одна страна в настоящее время не имеет достаточного оборудования и не подготовлена к современным военным действиям на морском дне.

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Naval Technology сообщает, что боевые действия на морском дне имеют элемент правдоподобного отрицания, что привносит гибридное измерение в наступательные операции на морском дне.   (Правдоподобное отрицание - поведение, при котором лицо, совершившее действие или отдавшее распоряжение, сохраняет возможность в дальнейшем отрицать свою вовлечённость без большого риска быть уличённым во лжи.)

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Нападение на подводные интернет-кабели могут иметь катастрофические последствия. Брайан Кларк в статье 2016 года для Bulletin of Atomic Scientists подчеркивает, что потеря связи в результате обрыва подводных кабелей связи может иметь катастрофические последствия для чувствительных ко времени дипломатических или военных контактов, привести к огромным финансовым потерям из-за нарушения денежных потоков, а также вывести из строя другие важнейшие системы, поскольку данные будут перенаправлены на другие линии передач.

Кларк подробно описывает последующие последствия такой атаки для военных, подчеркивая, что агрессор может оборвать обрезать сразу несколько кабелей, оставив таким образом вооруженные силы обороняющейся стороны в изоляции от государственного руководства, разведданных и информации от сенсорных систем.

Такие атаки могут быть крайне опасными в стратегическом плане. Потенциально они могут помешать противнику, контролировать свое ядерное оружие и системы раннего предупреждения, вынуждая его держать свой ядерный арсенал в состоянии повышенной боевой готовности увеличивая тем самым вероятность превентивного ядерного удара.

И в самом центре угроз подводной войны находится остров Тайвань. В ноябре прошлого года мы писали, что Тайвань имеет 15 крупных подводных интернет-кабелей, соединяющих его с внешним, которые НОАК может атаковать в случае вооруженного конфликта, лишив самоуправляемый остров доступа к внешней информации.

В случае конфликта между Соединенными Штатами и Китаем подводные кабели станут самыми уязвимыми элементами подводной инфраструктуры. Photo: US Navy / Joshua Knolla. Journal Asiatimes.

Помимо Тайваня, наиболее привлекательной мишенью для китайских военных может стать линия подводной обороны Fishhook военно-морских сил США. Пару недель назад журнал Asia Times опубликовал заметку о том, что сеть гидрофонов, датчиков и стратегически расположенных устройств, протянувшаяся от северной границы Китая через Тайвань, Филиппины и Индонезию, способна отслеживать китайские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), особенно в случае, если подлодки НОАК попытаются "вырваться" в Тихий океан и направить свои баллистические ракеты подводного базирования (БРПЛ) на континентальную часть США. Издание подчеркивает, что атака китайцев на эту сенсорную сеть может быть истолкована Вашингтоном как прелюдия к ядерному удару.

При этом Китай также может быть озабочен уязвимостью своих подводных коммуникаций. Так, в декабре 2021 года издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что Народно-освободительная армия Китая планирует построить две базы для обслуживания подводной инфраструктуры в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, причем строительство последнего объекта на Хайнане стартовало в том же году, а ввести его в эксплуатацию планируется к 2023 году.

Кроме того, в марте прошлого года SCMP сообщила о китайском проекте "Кабель мира". Подводный кабель протянется на 15 000 километров, соединяя Китай, Европу и Африку, начинаясь от Гвадара в Пакистане, проходя через Кению, Джибути и Сомали, и дойдет до Франции. Второй этап проекта предусматривает строительство кабеля в Сингапуре и Южной Африке.

Помимо Соединенных Штатов, разработки специализированных средств ведения боевых действий на морском дне ведут и другие крупные военно-морские державы. Например, в России есть подводная лодка "Белгород", предназначенная для доставки ядерных подводных беспилотников "Посейдон", а также подлодка специального назначения "Лошарик", которая хоть и была заложена во времена существования Советского Союза до сих окружена завесой строгой секретности.

Обрыв подводных кабелей может привести к ядерной войне. Image: Handout. Journal Asiatimes.

Атомная подводная лодка "Лошарик" — это глубоководная станция, не несущая вооружения и способная погружаться, по некоторым данным, на глубину более 6 000 метров и, как утверждается, самая бесшумная и малозаметная подводная лодка ВМС РФ.  АС-31 "Лошарик" предназначена для установки глубинных бомб и морских мин в труднодоступных местах, установку разнообразных датчиков и резку, и прослушивание подводных кабелей связи, а также для проведения спасательных и специальных операций на подводных лодках и наконец, общую разведку.

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