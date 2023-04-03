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Недавно ВМС США провели первую в 2023 году масштабную операцию по обеспечению свободы навигации (FONOP) в Южно-Китайском море, развернув управляемый ракетный эсминец класса "Арли Бёрк" USS Milius (DDG 69) вблизи контролируемых Китаем Парасельских островов. (Это спорный архипелаг. Претензии на него предъявляют также Вьетнам и Тайвань.). Об этом пишет профессор политологии Манильского университета и эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Ричард Джавад Хейдариан в статье для Asia Times.

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Эксперты оценили риск вооруженного конфликта между Китаем и США в в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Photo: Agence France-Presse, AFP / Samuel Hardgrove / United States Navy. Journal Asiatimes.

Напомним, что в ноябре прошлого года Пентагон направил к оспариваемой группе островов Спратли американский ракетный крейсер USS Chancellorsville (CG-62).

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Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил Соединенных Штатов (INDOPACOM) охарактеризовало свое последнее развертывание как часть более широких мероприятий по борьбе с "незаконными и масштабными морскими претензиями Пекина в Южно-Китайском море". По словам Пентагона, эти претензии "представляют серьезную угрозу принципу "свободы открытого моря", включая свободу навигации и полетов, свободную торговлю и беспрепятственную коммерцию, а также свободу экономической деятельности для прибрежных государств Южно-Китайского моря".

В последние несколько лет, пишет эксперт, администрации Трампа и Байдена как минимум раз в квартал проводили операции FONOPs, размещая американские боевые суда в радиусе 12 морских миль от спорных островов, на которые претендует Китай.

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... А пока суд да дело, США готовятся принять в Белом доме президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. Как ожидается, в апреле два союзника по договору впервые за последние семь лет проведут переговоры в формате "2 плюс 2" на фоне активного оборонного сотрудничества.

Ранее в этом году Маркос-младший одобрил предоставление ВС США расширенного доступа к целому ряду стратегических военных баз на Филиппинах, в том числе к военным объектам, расположенным вблизи южных берегов Тайваня и западной части Южно-Китайского моря. Решение было принято в соответствии с документом о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), подписанным обеими сторонами.

Также в этом месяце Вашингтон намерен принять у себя высших чиновников из минобороны Японии и Филиппин, чтобы укрепить новый трехсторонний альянс (JAHUS), на фоне растущих опасений касательно возможных боевых действий Китая против Тайваня. И Япония, и Филиппины имеют военно-морские базы в непосредственной близости от тайваньских берегов, что делает обоих союзников Соединенных Штатов ключевыми партнерами в подготовке и сдерживании любого крупного конфликта вокруг Китайской Республики – Тайвань, пишет Хейдариан.

Кроме того, Манила активно изучает возможность организации совместного морского патрулирования в оспариваемых водах Южно-Китайского моря с Австралией, Японией и США. За последнее десять лет Соединенные Штаты неуклонно расширяли свое стратегическое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ответ на масштабную программу Китая по строительству островов в акватории Южно-Китайского моря.

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Скажи честно, мистер Ллойд, сколько вам нужно денег, чтобы разрушить Китай. Photo: Agence France-Presse, AFP / Samuel Hardgrove / United States Navy. Journal Asiatimes.

Спорные воды, пишет Asia Times — это не только артерия мировой торговли, по которой ежегодно перевозятся грузы на триллионы долларов, но и ряд ключевых союзников и партнеров Вашингтона, имеющих серьезные интересы в этом морском регионе.

Для Филиппин китайские претензии на экспансивную "девятипунктирную линию" (nine-dash line) представляют прямую угрозу суверенитету страны в Южно-Китайском море, при этом Япония опасается китайского вторжения на свои южные острова Сенкаку/Дяоюйдао и Окинаву.

Для Вьетнама, морские споры также представляют собой серьезный вызов, в то время как стратегические партнеры Америки, в первую очередь Сингапур, обеспокоены проблемами, связанными с нарушением глобальных морских коммуникаций.

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Операции FONOP начали проводиться еще при Обаме и являлись прямым ответом на экспансивные претензии Пекина на сопредельные территории. Две такие миссия были проведены Индо-Тихоокеанским командованием ВС ША (INDOPACOM) в 2015 году и три - в 2016 году.

В 2016 году Филиппины выиграли арбитраж в Гааге, в котором международный суд признал экспансивные морские претензии КНР противоречащими современному международному праву. Решение суда стало юридическим предлогом для развертывания вооруженных сил США в данном регионе. При администрации Трампа Соединенные Штаты ежегодно проводили в акватории Южно-Китайского моря не менее пяти-шести операций FONOP.

В 2019 году в условиях разгорающейся торговой войны с Китаем это число увеличилось до девяти, поскольку правительство Трампа ужесточило свою конфронтационную политику в отношении Пекина и открыто поддерживало Филиппины на случай возможных столкновений в Южно-Китайском море.

Администрация Байдена в целом продолжила политику своего предшественника, проведя в первые месяцы своего пребывания на посту три военные операции FONOP, включая развертывание двух авианосцев в составе ударной группы "Теодор Рузвельт" и атомного крейсера "Нимиц" в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море, соответственно.

В прошлом году, пишет АТ, из-за эскалации напряженности в китайско-американских отношениях, Пентагон проводил FONOP раз в квартал, что, вероятно, определило порядок действий на этот год.

Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Milius недавно был переброшен в Южно-Китайское море для сдерживания НОАК. Photo: Agence France-Presse, AFP / Samuel Hardgrove / United States Navy. Journal Asiatimes.

В ответ на последнее развертывание США Министерство национальной обороны (МНО) Китая опубликовало документ, в котором обвинило американские военные корабли в "незаконном проникновении" в китайские территориальные воды, заявив о "нарушении суверенитета КНР и вмешательстве в ее внутренние дела".

"24 марта эсминец "Милиус" ВМС США с управляемыми ракетами "Tomahawk" в очередной раз без разрешения китайского командования незаконно вторгся в территориальные воды КНР у островов Сиша, подрывая мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил представитель Минобороны КНР старший полковник Тан Кэфэй.

"Мы решительно призываем США немедленно прекратить подобные провокационные действия, в противном случае вся ответственность будет лежать на американской стороне", - добавил он, предупредив: "Войска Южного командования Народно-освободительной армии Китая регулярно проводят слежение и мониторинг в соответствии с законом и [впоследствии] предупредили [американский военный корабль]".

"Мы решительно призываем США немедленно прекратить подобные провокационные действия, в противном случае вся ответственность будет лежать на американской стороне", - заявил Кэфэй, добавив: "Войска Южного командования Народно-освободительной армии Китая в соответствии с законом сопроводили боевое судно ВМС США, предупредив его о необходимости покинуть данную акваторию ".

Однако, невзирая на жесткие предупреждения Пекина, официальный представитель Седьмого флота ВМС США Хейли Симс заявила: "Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право".

Текущее развертывание американских ВМС в этом районе рассматривается Китаем как часть более широкой кампании по сдерживанию КНР. В ежегодном докладе South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI), опубликованном на днях пекинским оборонным аналитическим центром, утверждается, что в прошлом году ВВС США провели не менее 1000 разведывательных полетов над оспариваемыми водами, в том числе в непосредственной близости от Парасельских островов.

Кроме того, пишет Джавад Хейдариан, в указанный период в этот районе находились 12 атомных подводных лодок и восемь авианосных и амфибийных боевых групп ВМС США. Хотя, в 2022 году количество развернутых кораблей ВМС США уменьшилось в годовом исчислении, продолжительность операции в среднем возросла с четырех-шести дней в 2021 году до более чем 10 дней в 2022 году.

"Частота и интенсивность военной кампании Пентагона в акватории Южно-Китайского моря продолжают расти. Эти действия становятся все более дерзкими и агрессивными, причем уровень ажиотажа администрации Байдена давно превзошел активность администрации Трампа", - говорится в докладе китайского аналитического центра.

Другим важным моментом, вызывающим беспокойство Китая, является растущая роль филиппинских военных баз в проекции американской военно-морской силы в спорных районах региона после недавнего решения администрации Маркоса по EDCA. В докладе китайского аналитического центра говорится, что "передовые базы США на Филиппинах будут играть все более значимую роль в будущих военных операциях в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море".

Управляемый ракетный эсминец класса Arleigh-Burke USS Barry во время операций в Южно-Китайском море в 2020 году. Photo: Agence France-Presse, AFP / Samuel Hardgrove / United States Navy. Journal Asiatimes.

"Существует вероятность, что в 2023 году, помимо обычных операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, активность США в Тайваньском проливе превратится в новую угрозу стабильности ситуации в Южно-Китайском море", - говорится в докладе. Кроме того, Пекин выразил "глубокую озабоченность" в связи с военными учениями под руководством США в этом районе, число которых только в прошлом году достигло 102.

Ожидается, что в этом месяце в рамках ежегодных учений Balikatan Вашингтон и Манила проведут крупнейшие в своей истории военные игры, в которых примут участие более 17 000 военнослужащих, в том числе из Японии и Австралии. Видимо для того, чтобы позлить китайского дракона, Пентагон намерен провести тренировки в непосредственной близости от спорных островов в Южно-Китайском море. Признавая растущий оборонный потенциал Китая, США используют систему региональных альянсов для сдерживания геополитических амбиций азиатской державы.

В рамках этого сотрудничества в этом месяце состоятся переговоры в формате "два плюс два" между главами внешнеполитических и оборонных ведомств США и Филиппин. А сразу вслед за этим, пройдет трехсторонняя встреча между советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном, его японским (Такео Акиба) и филиппинским (Эдуардо Ано) коллегами для создания нового альянса JAPHUS, ориентированного на оборону Тайваня.

В прошлом году эти страны приняли участие в трехстороннем форуме по безопасности в Южно-Китайском море. Мероприятие состоялось вскоре после резонансного ноябрьского визита начальника ВВС Филиппин генерал-лейтенанта Коннора Энтони Канласа в Токио с целью окончательного согласования новых оборонных договоренностей.

Между тем, Филиппины активно изучает возможность организации совместного патрулирования в оспариваемых водах Южно-Китайского моря с Австралией, Японией и США. "Совещания по данному вопросу уже назначены. Возможно, к нам присоединятся японцы и австралийцы", - заявил посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес в своем интервью в прошлом месяце.

"Скорее всего, они согласятся принять участие в совместном патрулировании, чтобы убедиться в соблюдении кодекса поведения и свободы судоходства в Южно-Китайском море", - отметил дипломат, тем самым подчеркнув особую важность укрепляющегося военного партнерства между США и их союзниками по АТР.