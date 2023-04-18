За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Минувшая неделя для Китая стала одной из самых благоприятных за последние годы, пишет издание Asiatimes. Во-первых, в Пекин заглянул французский президент Эммануэль Макрон, где заявил, что Европе не следует участвовать в конфликте США и Китая и призвал к большей независимости Евросоюза от. Вашингтона. Для пущей важности Макрон попытался убедить Пекин в том, что Париж не планирует встать на сторону Тайваня в случае возможного вооруженного конфликта.

реклама

Президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) во время официального приема в апреле 2023 года. Photo: Wikipedia / Ricardo Stuckert

А затем настала очередь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В рамках визита Лула да Силва посетил компанию Huawei Technologies, находящуюся жёсткими под санкциями США. Он также одобрил предложение Си о прекращении огня на Украине, которое США категорически отвергли.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Во время визита в Шанхай Лула настоятельно призвал страны БРИКС - Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку - активизировать работу по вытеснению США и доллара с международной торговли. Он заявил, что созданный БРИКС Новый банк развития должен взять на себя инициативу по отвоевыванию финансовой власти у Вашингтона.

"Почему такой институт, как Банк БРИКС, не может иметь валюту для финансирования торговых операций между Бразилией и Китаем, между Бразилией и всеми другими странами БРИКС?" - задается вопросом Лула. "Почему после отказа от золотого стандарта было решено, что именно доллар станет основной международной торговой валютой?".

реклама

Эти слова прозвучали как музыка для ушей Си Цзиньпина, пишет АТ. Сокращение доминирования доллара в мировой торговле является одной из важнейших задач Китая с 2012 года, с момента, когда Си впервые пришел к власти. С тех пор Китай неуклонно продвигает юань на глобальных финансовых рынках, увеличивает его долю в транзакциях, платежах и выпуске облигаций (включая торговлю нефтепродуктами из России и Саудовской Аравии).

В прошлом месяце Пекин и Бразилиа достигли соглашения о более тесном сотрудничестве в области расчетов по внешней торговле в юанях или бразильских реалах. Тем самым крупнейшие экономики Азии и Латинской Америки смогут существенно сократить расходы, избавившись от использования третьей валюты (доллара).

Во время визита в Китай министр финансов Лулы Фернандо Хаддад заявил о расширении использования национальных валют в двусторонних торговых инструментах, включая долговые обязательства. По словам Хаддада, в настоящее время акцент делается на постепенном исключении третьей валюты с помощью новых торговых механизмов и средств. "Преимущество заключается в том, что мы избавляемся от "смирительной рубашки", которую накладывает обязательное проведение торговых операций в валюте страны (США), не участвующей в сделке", - сказал он журналистам.

Нельзя недооценивать то, что Лула поддержал амбиции Си в отношении "Глобального Юга". Сегодня, пишет АТ, во время своего третьего срока, Си уделяет особое внимание формированию и развитию Глобального Юга. Другими словами, превращению развивающихся стран Латинской Америки, Африки, Азии и Океании, в мощную экономическую и дипломатическую силу.

реклама

По словам аналитика Лили МакЭлви из Центра стратегических и международных исследований (CSIS), для Председателя Си рост напряженности в отношениях с Западом (Глобальным Севером) привел к необходимости "диверсификации торговли как критически важной составляющей проводимых усилий".

Визит бразильского лидера принес Китаю и другие бонусы. В частности, во время посещения Китая Лула да Силва поддержал формулировку, которую одобряют и Москва, и Пекин, а именно, что мирные переговоры по Украине являются "единственным жизнеспособным вариантом урегулирования конфликта".

Изображение флагов Бразилии и КНР: Portal FGV

Давление на Вашингтон

Но по-настоящему эффективным является то, что своей политикой лидер латиноамериканской страны нанес мощный удар по экономике США - причем в тот поворотный момент, когда Вашингтон пытается закрутить гайки Пекину в сфере торговли и доступа к жизненно важным технологиям.

реклама

Бразильский президент встретился с Байденом в феврале. Таким образом, "заинтересованность Лулы в более тесных отношениях с Китаем не является индикатором падения интереса к отношениям с США и западными союзниками, однако она создает дополнительные проблемы", - говорит аналитик Анна Эштон из Eurasia Group.

В данном контексте, поддержка Лулой альтернативы доллару может стать особенно мощным стимулом для Пекина. При этом даже бывший эксперт Goldman Sachs Джим О'Нил, который в 2001 году придумал аббревиатуру БРИК, считает, что роль доллара стала непомерно высока для Вашингтона.

"Американский доллар занимает излишне доминирующее положение на международной финансовой арене", - говорит О'Нил. "Всякий раз, когда Федеральная резервная система начинала ужесточать или, наоборот, ослаблять кредитно-денежную политику, последствия для курса доллара и его влияния были весьма драматичными".

Через восемь лет после того, как разработанная О'Нилом концепция развития БРИК завоевала статус одного из наиболее мощных концептов в пространстве осмысления посткризисного мира Бразилия, Россия, Индия и Китай приступили к его институционализации. В 2009 году была сформирована инфраструктура БРИК, предусматривающая проведение ежегодных встреч на высшем уровне. В 2011 году к объединению присоединилась Южно-Африканская Республика, и оно стало именоваться БРИКС.

По словам О'Нила, сегодня расширение БРИКС за счет включения других "развивающихся государств с устойчивым профицитом" может создать "более справедливую, мультивалютную международную систему" способную нивелировать нестабильную экономическую ситуацию.

Вот почему так важна и своевременна поддержка Лулы. Во время своего предыдущего пребывания на посту главы Бразилии Лула участвовал в первом саммите БРИК в российском городе Екатеринбурге. В тот период Коммунистическую партию Китая (КПК) возглавлял предшественник Си Цзиньпина Ху Цзиньтао.

Юань - основная валюта Китайской Народной Республики

Напомним, что саммит 2009 года проходил на фоне финансового кризиса в результате обвала Уолл-стрит случившимся девятью месяцами ранее. На саммите в Екатеринбурге страны БРИК выработали механизм более тесного сотрудничества между официальными лицами в Пекине, Бразилиа, Москве и Нью-Дели по экономическим и другим важнейшим аспектам глобальной политики.

В рамках встречи лидеры согласились с необходимостью создания новой мировой резервной валюты, обладающей в отличие от доллара "гибкостью, стабильностью и предсказуемостью". Находящийся в тот момент на посту президента РФ Дмитрий Медведев заявил, что "саммит стран БРИК должен сформировать условия для более справедливого мироустройства". На пресс-конференции по итогам саммита ШОС 2009 года Дмитрий Медведев заявил, "Существующий набор резервных валют и главная из них, доллар, не справляются со своими функциями. Без новых резервных валют нам не обойтись".

О необходимости создания новой наднациональной резервной валюты заговорили в тот момент, когда все большую роль в финансовых кругах стала играть программа "специальных прав заимствования" (СДР) Международного валютного фонда. За несколько недель до саммита в Екатеринбурге в Москве призвали к расширению зоны СДР, к которой Китай присоединится только в 2016 году, пишет АТ. Еще в 2009 году Роберто Мангабейра Унгер, тогдашний министр по стратегическим вопросам Бразилии, сказал, что " всех беспокоит деликатность этого вопроса. Никто не хочет говорить или делать то, что увеличит волатильность в условиях кризиса".

Смещение центра власти

С тех пор многое поменялось. Лула сумел завоевать симпатии масс и выиграл борьбу за власть у "хаотичного и изоляционистского правительства" Жаира Болсонару. Владимир Путин вновь официально возглавил российское государство и теперь настроен против Запада более, чем когда-либо, пишет Asiatimes. В Индии к власти пришел индуистский националист Нарендра Моди, и ради дешевой нефти Нью-Дели пошел на сотрудничество с Москвой. А Си, после десятилетия пребывания у власти, сейчас ставит во главу угла расширение роли Китая на международной арене.

Эксперт по Китаю Лили МакЭлви из CSIS отмечает, что "в этой ситуации развитие торговых отношений с Россией будет весьма полезным", поскольку Москва "все больше полагается на Китай в плане передовых технологий, которые она теперь может лишь в очень ограниченных количествах официально закупать у западных стран, включая полупроводники и телекоммуникационное оборудование. При этом Россия в долгосрочной перспективе является ключевой составляющей диверсификации китайского экспорта, которая также охватывает многие страны Глобального Юга".

По словам МакЭлви, "по мере ухудшения международной обстановки в Китае Пекин все больше пытается укрепить самодостаточность в области ключевых технологий. Например, всего несколько недель назад в КНР руководство страны сигнализировало о важности этого приоритета, создав новую комиссию КПК, призванную повысить исследовательский и инновационный потенциал Китая".

В то время как Си Цзиньпин укрепляет независимость цепочек поставок Китая от санкций Вашингтона, возвращение Лулы к власти в Бразилии придает импульс масштабным амбициям Пекина по "замене доллара", как основной резервной валюты.

Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом. Asiatimes

Расширение сотрудничества оказалось затруднительным во время президентства Болсонаро в 2019-2022 годах, когда политики правого толка (да и сам Болсонаро) обвиняли китайские компании в "скупке Бразилии". Сегодня Лула, который вернулся к исполнению своих обязанностей в январе этого года, работает как минимум над 20 двусторонними проектами с Пекином в самых различных областях - от сельского хозяйства, охраны окружающей среды, образования до технологии и многочисленных бизнес-сделок.

Среди бизнес-нарративов, которые Лула озвучил на прошлой неделе, - планы китайского производителя BYD по поглощению бывшего завода Ford на северо-востоке Бразилии. В октябре BYD подписала с правительством штата Баия протокол о намерениях инвестировать более 600 миллионов долларов США в производство электромобилей, создав при это около 1200 рабочих мест.

Конечно, говорить о создании новой валюты БРИКС и ее логистике можно до бесконечности. Готов ли Китай, который неохотно допускает даже полную конвертируемость юаня, присоединиться к созданию столь крупной валютной системы? Задается вопросом обозреватель Bloomberg Уильям Песек. Безусловно, в краткосрочной перспективе доллару угрожает опасность рецессии, которая значительно возросла после краха американского Silicon Valley и аналогичных банков.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы доллар США значительно просядет, поскольку преимущество экономического роста и процентных ставок в США по сравнению с остальным миром значительно сократится", - отмечает Солита Марчелли, главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management в Северной и Южной Америке.

Впрочем, у доллара есть проблемы и поважней. Сюда в первую очередь можно отнести Федеральную резервную систему США, нервирующую мировые финансовые рынки агрессивным повышением процентных ставок, внешний долг Вашингтона, стремительно приближающийся к 32 триллионам долларов, а также опасения, что Белый дом во главе с Байденом перегибает палку в принятии санкций против Китая и России.

А теперь еще и бразильский лидер Лула поддержал Си в его намерении усилить влияние Глобального Юга и напомнил трейдерам, что время сейчас не на стороне доллара США. Да, действительно, неплохая выдалась неделька для реализации масштабных амбиций председателя КНР Си Цзиньпина, подводит итог издание.