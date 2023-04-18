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Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу собственных валют.
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Минувшая неделя для Китая стала одной из самых благоприятных за последние годы, пишет издание Asiatimes. Во-первых, в Пекин заглянул французский президент Эммануэль Макрон, где заявил, что Европе не следует участвовать в конфликте США и Китая и призвал к большей независимости Евросоюза от. Вашингтона. Для пущей важности Макрон попытался убедить Пекин в том, что Париж не планирует встать на сторону Тайваня в случае возможного вооруженного конфликта.

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Президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) во время официального приема в апреле 2023 года. Photo: Wikipedia / Ricardo Stuckert

А затем настала очередь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В рамках визита Лула да Силва посетил компанию Huawei Technologies, находящуюся жёсткими под санкциями США. Он также одобрил предложение Си о прекращении огня на Украине, которое США категорически отвергли.

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Во время визита в Шанхай Лула настоятельно призвал страны БРИКС - Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку - активизировать работу по вытеснению США и доллара с международной торговли. Он заявил, что созданный БРИКС Новый банк развития должен взять на себя инициативу по отвоевыванию финансовой власти у Вашингтона.

"Почему такой институт, как Банк БРИКС, не может иметь валюту для финансирования торговых операций между Бразилией и Китаем, между Бразилией и всеми другими странами БРИКС?" - задается вопросом Лула. "Почему после отказа от золотого стандарта было решено, что именно доллар станет основной международной торговой валютой?".

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Эти слова прозвучали как музыка для ушей Си Цзиньпина, пишет АТ. Сокращение доминирования доллара в мировой торговле является одной из важнейших задач Китая с 2012 года, с момента, когда Си впервые пришел к власти. С тех пор Китай неуклонно продвигает юань на глобальных финансовых рынках, увеличивает его долю в транзакциях, платежах и выпуске облигаций (включая торговлю нефтепродуктами из России и Саудовской Аравии).

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В прошлом месяце Пекин и Бразилиа достигли соглашения о более тесном сотрудничестве в области расчетов по внешней торговле в юанях или бразильских реалах. Тем самым крупнейшие экономики Азии и Латинской Америки смогут существенно сократить расходы, избавившись от использования третьей валюты (доллара).

Во время визита в Китай министр финансов Лулы Фернандо Хаддад заявил о расширении использования национальных валют в двусторонних торговых инструментах, включая долговые обязательства. По словам Хаддада, в настоящее время акцент делается на постепенном исключении третьей валюты с помощью новых торговых механизмов и средств. "Преимущество заключается в том, что мы избавляемся от "смирительной рубашки", которую накладывает обязательное проведение торговых операций в валюте страны (США), не участвующей в сделке", - сказал он журналистам.

Нельзя недооценивать то, что Лула поддержал амбиции Си в отношении "Глобального Юга". Сегодня, пишет АТ, во время своего третьего срока, Си уделяет особое внимание формированию и развитию Глобального Юга. Другими словами, превращению развивающихся стран Латинской Америки, Африки, Азии и Океании, в мощную экономическую и дипломатическую силу.

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По словам аналитика Лили МакЭлви из Центра стратегических и международных исследований (CSIS), для Председателя Си рост напряженности в отношениях с Западом (Глобальным Севером) привел к необходимости "диверсификации торговли как критически важной составляющей проводимых усилий".

Визит бразильского лидера принес Китаю и другие бонусы. В частности, во время посещения Китая Лула да Силва поддержал формулировку, которую одобряют и Москва, и Пекин, а именно, что мирные переговоры по Украине являются "единственным жизнеспособным вариантом урегулирования конфликта".

Изображение флагов Бразилии и КНР: Portal FGV

Давление на Вашингтон

Но по-настоящему эффективным является то, что своей политикой лидер латиноамериканской страны нанес мощный удар по экономике США - причем в тот поворотный момент, когда Вашингтон пытается закрутить гайки Пекину в сфере торговли и доступа к жизненно важным технологиям.

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Бразильский президент встретился с Байденом в феврале. Таким образом, "заинтересованность Лулы в более тесных отношениях с Китаем не является индикатором падения интереса к отношениям с США и западными союзниками, однако она создает дополнительные проблемы", - говорит аналитик Анна Эштон из Eurasia Group.

В данном контексте, поддержка Лулой альтернативы доллару может стать особенно мощным стимулом для Пекина. При этом даже бывший эксперт Goldman Sachs Джим О'Нил, который в 2001 году придумал аббревиатуру БРИК, считает, что роль доллара стала непомерно высока для Вашингтона.

"Американский доллар занимает излишне доминирующее положение на международной финансовой арене", - говорит О'Нил. "Всякий раз, когда Федеральная резервная система начинала ужесточать или, наоборот, ослаблять кредитно-денежную политику, последствия для курса доллара и его влияния были весьма драматичными".

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Через восемь лет после того, как разработанная О'Нилом концепция развития БРИК завоевала статус одного из наиболее мощных концептов в пространстве осмысления посткризисного мира Бразилия, Россия, Индия и Китай приступили к его институционализации. В 2009 году была сформирована инфраструктура БРИК, предусматривающая проведение ежегодных встреч на высшем уровне. В 2011 году к объединению присоединилась Южно-Африканская Республика, и оно стало именоваться БРИКС.

По словам О'Нила, сегодня расширение БРИКС за счет включения других "развивающихся государств с устойчивым профицитом" может создать "более справедливую, мультивалютную международную систему" способную нивелировать нестабильную экономическую ситуацию.

Вот почему так важна и своевременна поддержка Лулы. Во время своего предыдущего пребывания на посту главы Бразилии Лула участвовал в первом саммите БРИК в российском городе Екатеринбурге. В тот период Коммунистическую партию Китая (КПК) возглавлял предшественник Си Цзиньпина Ху Цзиньтао.

Юань - основная валюта Китайской Народной Республики

Напомним, что саммит 2009 года проходил на фоне финансового кризиса в результате обвала Уолл-стрит случившимся девятью месяцами ранее. На саммите в Екатеринбурге страны БРИК выработали механизм более тесного сотрудничества между официальными лицами в Пекине, Бразилиа, Москве и Нью-Дели по экономическим и другим важнейшим аспектам глобальной политики.

В рамках встречи лидеры согласились с необходимостью создания новой мировой резервной валюты, обладающей в отличие от доллара "гибкостью, стабильностью и предсказуемостью". Находящийся в тот момент на посту президента РФ Дмитрий Медведев заявил, что "саммит стран БРИК должен сформировать условия для более справедливого мироустройства". На пресс-конференции по итогам саммита ШОС 2009 года Дмитрий Медведев заявил, "Существующий набор резервных валют и главная из них, доллар, не справляются со своими функциями. Без новых резервных валют нам не обойтись".

О необходимости создания новой наднациональной резервной валюты заговорили в тот момент, когда все большую роль в финансовых кругах стала играть программа "специальных прав заимствования" (СДР) Международного валютного фонда. За несколько недель до саммита в Екатеринбурге в Москве призвали к расширению зоны СДР, к которой Китай присоединится только в 2016 году, пишет АТ. Еще в 2009 году Роберто Мангабейра Унгер, тогдашний министр по стратегическим вопросам Бразилии, сказал, что " всех беспокоит деликатность этого вопроса. Никто не хочет говорить или делать то, что увеличит волатильность в условиях кризиса".

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Смещение центра власти

С тех пор многое поменялось. Лула сумел завоевать симпатии масс и выиграл борьбу за власть у "хаотичного и изоляционистского правительства" Жаира Болсонару. Владимир Путин вновь официально возглавил российское государство и теперь настроен против Запада более, чем когда-либо, пишет Asiatimes. В Индии к власти пришел индуистский националист Нарендра Моди, и ради дешевой нефти Нью-Дели пошел на сотрудничество с Москвой. А Си, после десятилетия пребывания у власти, сейчас ставит во главу угла расширение роли Китая на международной арене.

Эксперт по Китаю Лили МакЭлви из CSIS отмечает, что "в этой ситуации развитие торговых отношений с Россией будет весьма полезным", поскольку Москва "все больше полагается на Китай в плане передовых технологий, которые она теперь может лишь в очень ограниченных количествах официально закупать у западных стран, включая полупроводники и телекоммуникационное оборудование. При этом Россия в долгосрочной перспективе является ключевой составляющей диверсификации китайского экспорта, которая также охватывает многие страны Глобального Юга".

По словам МакЭлви, "по мере ухудшения международной обстановки в Китае Пекин все больше пытается укрепить самодостаточность в области ключевых технологий. Например, всего несколько недель назад в КНР руководство страны сигнализировало о важности этого приоритета, создав новую комиссию КПК, призванную повысить исследовательский и инновационный потенциал Китая". 

В то время как Си Цзиньпин укрепляет независимость цепочек поставок Китая от санкций Вашингтона, возвращение Лулы к власти в Бразилии придает импульс масштабным амбициям Пекина по "замене доллара", как основной резервной валюты.

Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом. Asiatimes

Расширение сотрудничества оказалось затруднительным во время президентства Болсонаро в 2019-2022 годах, когда политики правого толка (да и сам Болсонаро) обвиняли китайские компании в "скупке Бразилии". Сегодня Лула, который вернулся к исполнению своих обязанностей в январе этого года, работает как минимум над 20 двусторонними проектами с Пекином в самых различных областях - от сельского хозяйства, охраны окружающей среды, образования до технологии и многочисленных бизнес-сделок.

Среди бизнес-нарративов, которые Лула озвучил на прошлой неделе, - планы китайского производителя BYD по поглощению бывшего завода Ford на северо-востоке Бразилии. В октябре BYD подписала с правительством штата Баия протокол о намерениях инвестировать более 600 миллионов долларов США в производство электромобилей, создав при это около 1200 рабочих мест.

Конечно, говорить о создании новой валюты БРИКС и ее логистике можно до бесконечности. Готов ли Китай, который неохотно допускает даже полную конвертируемость юаня, присоединиться к созданию столь крупной валютной системы? Задается вопросом обозреватель Bloomberg Уильям Песек. Безусловно, в краткосрочной перспективе доллару угрожает опасность рецессии, которая значительно возросла после краха американского Silicon Valley и аналогичных банков.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы доллар США значительно просядет, поскольку преимущество экономического роста и процентных ставок в США по сравнению с остальным миром значительно сократится", - отмечает Солита Марчелли, главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management в Северной и Южной Америке.

Впрочем, у доллара есть проблемы и поважней. Сюда в первую очередь можно отнести Федеральную резервную систему США, нервирующую мировые финансовые рынки агрессивным повышением процентных ставок, внешний долг Вашингтона, стремительно приближающийся к 32 триллионам долларов, а также опасения, что Белый дом во главе с Байденом перегибает палку в принятии санкций против Китая и России.

А теперь еще и бразильский лидер Лула поддержал Си в его намерении усилить влияние Глобального Юга и напомнил трейдерам, что время сейчас не на стороне доллара США. Да, действительно, неплохая выдалась неделька для реализации масштабных амбиций председателя КНР Си Цзиньпина, подводит итог издание.

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