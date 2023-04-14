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"Глупеют на глазах": ВС России нашли управу на переданные Киеву "умные" американские бомбы JDAM

Американские умные бомбы неожиданно "тупеют" в зоне проведения специальной военной операции на Украине
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В одном из сверхсекретных документов, слитых  в сеть на прошлой неделе, Пентагон выражает озабоченность по поводу серьезных проблем в работе комплектов умных бомб американского производства, используемых ВСУ для нанесения высокоточных ударов по объектам ВС России.

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Американские высокоточные дальнобойные боеприпасы JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range) оснащенные комплектом планирования, под крылом истребителя Boeing F/A-18F Super Hornet Военно-воздушных сил Австралии. Пентагоне считают, что поскольку JDAM используют инерциальную навигационную систему (INS), они должны сохранять высокую точность в условиях активных помехи даже при полной потери сигнала GPS.

По мнению западных экспертов, проблемы с этими боеприпасами в основном связаны с эффективной работой российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).  Напомним, что Соединенные Штаты предоставили украинским ВВС бомбы Joint Direct Attack Munition Extended Range (JDAM-ER), которые могут быть использованы для поражения с больших расстояний важных стратегических объектов, включая мосты и укрепленные фортификационные сооружения.

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Первые заявления о том, что ВСУ стало применять американские высокоточные бомбы JDAM-ER, появились в начале марта. По сообщениям российских СМИ, украинские военные, начали применять бомбы JDAM-ER под Артемовском.

Стандартные комплекты JDAM используют комбинированную инерциальную навигационную систему (INS) и GPS-наведение, которые в сочетании с автопилотом позволяют управлять полетом боеприпаса посредством рулевых сервоприводов. В модернизированном варианте LJDAM кроме обновленного хвостового оперения, с инерциальной системой управления (INS) используется небольшой носовой модуль с лазерной головкой самонаведения. Новая конструкция обеспечивает увеличенную дальность полета боеприпаса к намеченной цели.

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На диаграмме изображены различные модификации JDAM и справа один из навесных хвостовых комплектов системы наведения.

В зависимости от высоты, на которой выпускается боеприпас, JDAM может поражать цели на дальности до 24 километров, а комплект крыла JDAM-ER увеличивает радиус поражения до 72 километров. Один комплект JDAM стоит более 24 000 долларов США и используется для переоборудования неуправляемых "тупых" авиабомб весом от 220 до 907 килограммов. (Информация из справочника ВМС США).

Когда только западные военные эксперты узнали, что США поставили на Украину комплекты JDAM-ER, тут же заголосили, что они создадут "неслыханные проблемы" для ВС России. Они предложили следующую стратегию: украинский истребитель после сброса "умной" бомбы должен тут же развернуться на 180 градусов и таким образом уклониться от российских систем ПВО.

Однако в документах американских спецслужб, ставших недавно достоянием гласности, повествуется совсем иная история. Разведка Пентагона утверждает, что бомбовые комплекты JDAM, используемые Военно-воздушными силами Украины, запросто выводятся из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

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Российские средства РЭБ глушат сигнал GPS, вызывая сбой в активации JDAM-ER

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Документ под грифом "совершенно секретно" и названием "Почему выходят из строя JDAM-ER? Последствия недавних атак." посвящен анализу проблем смарт-бомб JDAM на Украине. В докладе приводятся две возможные версии, объясняющие провал американской программы.

Один из факторов - неправильное срабатывание взрывателей, которое, как утверждается, было устранено украинскими ВВС. Второй - проблемы с сигналом GPS, вызванные помехами российских средств радиоэлектронной борьбы. Именно они, по мнению специалистов, привели к массовым промахам. В документе также отмечается, что аналогичные проблемы с сигналом GPS мешают Украине использовать управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS).

"Однако директор Объединенного центра навигационных боевых действий (JNWC) заявил, что на основании проведенного анализа глушение GPS не должно было повлиять на эффективность ударов JDAM-ER по заданным целям. Скорее всего у России есть какие-то другие секретные инструменты способные изменять траекторию полета американских комплексов JDAM-ER", - говорится в аналитической записке оборонного ведомства США.

Комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" способны контролировать воздушное пространство в радиусе более 50 километров. / Минобороны России

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Как утверждает источник, документ был подготовлен примерно в конце февраля - начале марта. Как уже было сказано ранее, первые сообщения о применении украинскими военными бомб JDAM также стали появляться в первых числах марта.

Издание The Wall Street Journal пишет, что к моменту публикации документа украинские ВВС сбросили на российские позиции около девяти бомб JDAM-ER. При этом только четыре из них максимально приблизились к цели, остальные были "утеряны" из-за помех российских "глушилок". Далее в статье даются рекомендации как следует правильно нивелировать помехи российских РЭБ перед использованием JDAM-ER для более эффективного нанесения высокоточных ударов.

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В США признают, что на вооружении России стоят самые совершенные в мире средства радиоэлектронной борьбы и работают на них самые квалифицированные специалисты. По сообщениям западных СМИ, войска радиоэлектронной борьбы Российской Федерации в ходе военной кампании на Украине активно глушат сигналы американской системы глобального позиционирования (GPS).

Также сообщается о массовых случаях, когда войска РЭБ ВС РФ эффективно глушили сигналы радиолокационных станций и радиоканалы управления беспилотниками, не позволяя операторам БПЛА успешно идентифицировать российские артиллерийские батареи.

Так, например, в июне прошлого года представитель Главного управления разведки Украины, заявил что помехи российских комплексов РЭБ создают большие проблемы для беспилотников, которые украинские войска пытаются использовать для обнаружения противника и ведения артиллерийского огня. Особенно активно такие средства используются Россией на восточных и южных территориях Украины.

Западные эксперты высоко отзываются о способности России глушить сигналы американской системы глобального позиционирования. Отмечая, при этом случаи, когда войска радиоэлектронной борьбы России с удивительной точностью глушили сигналы GPS на севере Норвегии, находясь далеко за ее пределами и не затрагивая близлежащий диапазон частот российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

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