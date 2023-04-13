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На днях в социальных сетях появилась свежая порция "сверхсекретных материалов" от Пентагона.

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В Соединенных Штатах утверждают, что утечка секретных документов нанесет серьезный ущерб администрации Байдена и разведывательным агентствам.

В одном из документов американского оборонного ведомства сообщается, что один из ближайших союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке планирует отправить свои ракеты в Россию. Речь идет о Египте. Каир является ключевым партнером Вашингтона в этом регионе. На протяжении многих лет эта африканская страна является крупнейшим получателем (реципиентом) американского оружия. Более того, пишет западное издание Bulgarian Military, это партнерство настолько крепко, что американский концерн General Dynamics построил в Египте единственный за пределами США завод по сборке танков Abrams.

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Западные чиновники надеялись, что сборка танков в Египте позволит существенно сократить себестоимость готовой продукции, но как оказалось позже, египетские Abrams значительно дороже американских. Всего, по разным оценкам на египетском танковом заводе, собрано более 1000 машин Abrams модификации M1A1.

Так вот в слитом документе якобы приводится расшифровка "перехваченного разговора" между Президентом Абделем Фаттахом эль-Сиси и высокопоставленными чиновниками из Минобороны Египта. В рамках беседы обсуждалась секретная поставка в Россию 40.000 ракет. По данным Washington Post, кроме ракетного вооружения рассматривалась возможность отправки в РФ артиллерийских снарядов и пороха. Документ датирован 17 февраля 2023 года.

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Bulgarianmilitary: Важный союзник США готовился тайно отправить в Россию 40 тысяч ракет, снаряды и порох. На фото президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси Эль Сиси и президент Российской Федерации Владимир Путин. Photo by Serhei Chirakov, Pool, Agence France-Presse, AFP.

Напомним, что Египет планировал закупить российские истребители Су-35 Flanker-E. Однако в последний момент Каир отменил заказ. Официальной причиной отказа, по заявлению чиновник из минобороны Египта, явились проблемы с самолетом. Впрочем, многие военные аналитики в это не верят, и считают, что имело место давление со стороны Вашингтона, а также угроза экономических санкций посредством закона CAATSA. На прошлой неделе мы сообщали, что шестнадцать многоцелевых истребителей Су-35 Flanker-E, построенных для ВВС Египта, в ближайшие дни будут переданы Ирану в рамках первой части контракта стоимостью 5 миллиардов долларов США.

Официальные заявления

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Египта Ахмед Абу Зейд опроверг утверждения, изложенные в просочившихся документах, на которые ссылается Washington Post. "Это информация - полная чушь", - заявил высокопоставленный египетский чиновник. Он категорически отверг намерения Египта передать России 40 000 ракет и напомнил, что его страна проводит "сбалансированную политику" со всеми странами мира.

С аналогичным заявлением выступил координатор Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби. Американский политик заявил, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Египет поставляет в Россию летальные виды вооружений. Он подчеркнул важность сотрудничества с Египтом, тем самым намекая на то, что оно остается гарантированно безопасным.

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Фото предоставлено: ABC News

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал информацию о "планах Египта поставлять ракеты РФ очередной фальсификацией Запада".

Слив сверхсекретной документации США

Пентагон расследует утечку секретных файлов. По словам официальных лиц США, некоторые из документов являются подлинными. Часть из них содержит маркировку американских спецслужб. Телеканал CNN сообщает, что выложенные в сеть секретные документы являются ярким примером того, как правительство США шпионит за своими союзниками.

Американские военные всеми силами пытаются отвести от себя обвинения. Они утверждают, что утечка десятков сверхсекретных файлов, возможно, произошла не из Пентагона. По состоянию на 12 апреля в социальных сетях было выложено 53 документа, большинство из которых датируются 23 февраля и 1 марта.

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По сообщениям Fox News рассылка аналитических материалов оборонного ведомства США ведется среди 1000-5000 специалистов с надлежащим уровнем допуска. Они содержат в том числе подробную информацию о событиях на Украине и обычно передаются в электронном виде на защищенные мобильные устройства. Если такие документы были распечатаны, эксперты могут выяснить, кто именно это сделал, поскольку информация в процессе печати проходит через защищенные устройства, которые хранят подробные данные об отправителе, пишет Fox News. Кроме того, среди опубликованных материалов, размещенных в соцсетях, есть часть документов под грифом "совершенно секретно", не фигурирующих ни в одном из отчетов Пентагона. Источники сообщают, что эти разведданные были подготовлены другими американскими военными ведомствами, в частности Центральным разведывательным управлением и Агентством национальной безопасности.

В общем, переполох в США поднялся нешуточный. Пентагон пытается все свалить на ЦРУ и АНБ.Хотя каждое ведомство создало рабочие группы, отвечающие за расследование, единого координатора до сих пор нет. Параллельно расследование проводит Министерство юстиции США.