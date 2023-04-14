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Буквально несколько дней назад американский пилот на личном опыте познакомился с бортовым оборудованием и летно-техническими характеристиками современного истребителя российского производства. Американский лётчик, высокопоставленный офицер ВВС США, поднялся на борт двухместного российского истребителя Су-30МКИ. Воздушный ас американских ВВС принял участие в учебно-тренировочном полете.

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Многоцелевые истребители Cy-30СМК оснащены двигательными установками с изменяемым вектором тяги и для выполнения поставленных задач используют модернизированные системы радиолокации, идентификации и радиосвязи. Эти самолеты предназначен для завоевания господства в воздухе и дальнего патрулирования, управления группами истребителей, ведения боевых действий большой дальности и продолжительности. Journal Military Watch, Портал "Уголок неба".

Этим высокопоставленным лицом был командующий тихоокеанскими военно-воздушными силами США "четырёхзвёздный" генерал Кен Уилсбах. В свое время этот офицер летал на одном из самых дорогих военных самолетов в мире многоцелевом истребителе пятого поколения- F-22 Raptor. В социальной сети даже появились фотографии генерала сидящего на месте штурмана в двухместном Су-30МКИ. Участие в учениях известного американского офицера подтвердил официальный представитель индийских ВВС.

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Тренировочный полет с американским генералом состоялся в рамках международных учений ВВС Индии и ВВС США "Exercise Cope India 2023". В этом году они проводятся с 10 по 24 апреля на базе Калаикунда, в штате Западная Бенгалия. На этом объекте базируется эскадрилья индийских ВВС.

Присутствие генерала Кена Уилсбаха на борту российского военного самолета на Западе уже назвали эпохальным событием. Не каждый день пилоту ВВС США предоставляется шанс полетать на истребителях, которые сегодня составляют костяк российской авиации.

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Участие "четырёхзвёздного" генерала американских ВВС на учениях в Индии неслучайно. Американские военные эксперты заявили, что в условиях непрекращающегося военного конфликта на Украине любая возможность поближе познакомиться с российскими военными самолётами пойдёт на пользу как американским воздушным асам, так и украинским пилотам. Нет сомнений, что своими впечатлениями американский генерал непременно поделится с Пентагоном и далее информация по цепочке попадет в Киев.

Генерал Кен Уилсбах провел переговоры с главнокомандующим индийскими Военно-воздушными силами. Он представил дополнительную информацию о китайском воздушном шаре, который был сбит над территорией США. Напомним, что в начале февраля американские ВВС по приказу Байдена подняли в воздух истребитель пятого поколения F-22 Raptor, который с помощью ракеты AIM-9X Sidewinder стоимостью в 400 тысяч "американских рублей" уничтожил стратегически важный объект - китайский метеозонд.

Это еще не конец истории. Сразу после того, ВВС США "эффективно" сбили китайский воздушный шар, на фюзеляже американского "Раптора" появилась табличка, на которую наносятся эмблемы с изображением целей, сбитых самолетом за всю его историю. По злой иронии судьбы такая эмблема на фюзеляже F-22 Raptor появилась впервые.

Фотографию, где "полный генерал" ВВС США с серьезным лицом сидит в российском самолёте Cy-30 MKИ "Фланкер-Си" в кресле второго пилота также можно назвать уникальной. Индийские медиа пишут, что на фоне военного конфликта на Украине увидеть американского пилота и генерала на российском истребителе - зрелище, заслуживающее внимания.Photo credit: Twitter.

Exercise Cope India 2023

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Ни ВВС Индии, ни ВВС США не раскрыли подробностей учебного полета американского генерала. Известно лишь, что подобные "военные игры" как правило проводятся в два этапа. Первый, который стартовал 10 апреля, предусматривает выполнение стандартных процедур пилотирования транспортных самолетов или самолетов-заправщиков. Кроме того, в ходе первого этапа отрабатываются совместные действия (ВВС США и ВВС Индии) по сопровождению транспортной авиации. Остальные задачи, включая совместные боевые операции и воздушную мобильность, будут отрабатываться на втором этапе учений.

Следует отметить, что к участию в тренировочных полетах в Индии привлечены пилоты японских ВВС. В начале года мы писали о японско-индийских воздушных учениях Veer Guardian 2023. 10 января Нью-Дели отправила свои истребители Су-30МКИ на японскую авиабазу Хякури, расположенную в 130 км к северу от Токио. Тогда индийские самолеты участвовали в совместных воздушных операциях с японскими бомбардировщиками Mitsubishi F-2 и всепогодными истребителями F-15 производства американской компании McDonnell Douglas.

В Exercise Cope India 2023 тоже принимают участие F-15. Только на этот раз они являются самолетам ВВС США дислоцирующихся в Азиатско-Тихоокеанский регионе (АТР). Помимо F-15 и Су-30МКИ, в учебных полетах со стороны Индии будут задействованы Rafale, Tejas и Jaguar . Эксперты отмечают, что для индийских Tejas эти учения станут большим испытанием и полезной практикой, поскольку Минобороны страны намерено улучшить и модернизировать базовую модификацию истребителей Tejas Mk1.

Многоцелевые истребители Су-30МКИ были разработаны на базе Cy-27 Flanker-B в рамках международного сотрудничества между Россией, Францией, Израилем и Индией. Одной из важнейших особенностей этих машин являются передовые средства бортового радиоэлектронного оборудования, включая уникальную нашлемную систему целеуказания и индикации, благодаря которой пилоты могут наводить оружие, просто глядя на цель. Практическая дальность полета Cy-30MKИ - 3 000 километров, с двумя дозаправками в воздухе до 7000 километров. Практический потолок 20 тысяч метров. В составе индийских военно-воздушных сил находится порядка чуть более 270 таких машин.

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Cy-30MK представляет собой одну из модификаций многочисленного семейства самолетов Су-30, разработанного в кооперации компаний "Сухой" и Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Эти крылатые машины находятся в составе эскадрилий истребительной авиации Индии с 2002 года и считаются одними из самых перспективных боевых самолетов страны. Journal AirRecognition Magazin.