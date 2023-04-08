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F-35 ВВС США и ЗРК "Праща Давида" будут охранять границы НАТО в Финляндии от атак ВС России

На Западе считают, что израильские ЗРК "Праща Давида" и стелс-истребители F-35 ВВС США могут стать идеальным решением для охраны сухопутной Российско-финляндской границы.
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Министерство обороны Израиля сообщило, что 7 апреля оно получило запрос на приобретение ракетной системы "Праща Давида", которая считается одной из самых эффективных в мире многоцелевых платформ противоракетной обороны большой дальности, совместимых с силами НАТО. Об этом рассказывает военные аналитики американского издания Military Watch Magazine.

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Новые противоракетные комплексы ЗРК "Праща Давида" 

По мнению руководства Североатлантического альянса, "Праща Давида" должна произвести революцию в возможностях ведения воздушной войны на дальних границах с Россией. В оборонном ведомстве Израиля заявили: "Ожидается, что минобороны осуществит свою первую зарубежную поставку оружейной системы "Davids Sling". Эта система была выбрана Силами обороны Финляндии в рамках конкурсной процедуры, которая заняла несколько лет. Запрос на поставку был получен генеральным директором Минобороны Израиля Эялем Замиром. В соответствии с соглашением, Тель-Авив должен поставить в Хельсинки систему ПРО "Праща Давида", включая перехватчики, пусковые установки и радары. Замир добавил, что стоимость сделки "составляет 316 миллионов евро", и "потребуется разрешение на экспорт правительства Соединенных Штатов" в связи с масштабным содействием Америки в процессе разработки.

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Сообщения о намерениях Финляндии приобрести "Пращу Давида" появились всего через 48 часов после того, как страна официально вступила в ряды Североатлантического альянса, став его 31-м членом, что фактически вдвое увеличило границы блока с Россией. Президент Финляндии резюмировал изменение геополитического положения страны следующим образом: "Сегодня Финляндия стала членом оборонного альянса НАТО. Эпоха военного неприсоединения в нашей истории подошла к концу. Начинается новая эра".

Стоит напомнить, что этому событию предшествовала сделка в декабре 2021 года на поставку 64 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. При этом, пишет издание, "Праща Давида" может стать высокоэффективным инструментом, дополняющим боевые возможности американской боевой авиации.

Почем Иране отказались от российских комплексов 3PK C-400 "Триумф"

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Получившие печальную известность F-35, нуждающиеся в дорогостоящем ремонте проводят очень много времени на авиабазах по причине низкого коэффициента готовности. ЗРК "Праща Давида" потенциально смогла бы обеспечить ключевую защиту авиабаз в том случае, если бы Россия попыталась уничтожить американские истребители на земле с помощью таких средств, как баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал", мечтают западные эксперты.

Россия не располагает огромными флотилиями эффективной истребительной авиации пятого поколения, и стратегия Москвы в отношении растущего парка малозаметных самолетов НАТО в значительной степени ориентирована на использование наземных средств противоракетной обороны. F-35 является одним из двух истребителей пятого поколения в мире, которые находятся в производстве и используются на уровне эскадрилий, наряду с китайским J-20. Такое обстоятельство, пишет MWM, ведет к тому, что военно-воздушные силы стран НАТО неизменно будут отдавать ему предпочтение в тендерах перед аналогичными по цене конкурентами четвертого поколения, такими как Eurofighter, Rafale и F-18E/F.

"Конечно эти машины пока очень далеки от готовности к ведению высокоинтенсивных боевых действий - у F-35 есть масса проблем с двигателями и около еще около 800 различных дефектов - но если эти моменты удастся решить хотя бы к концу десятилетия, то его наступательный потенциал будет очень высок и фактически не будет иметь конкурентов". Другими слова при определенных обстоятельствах бабушка тоже могла бы быть дедушкой, но не срослось.

Зенитный ракетный комплекс С-500 Прометей 55Р6М "Триумфатор-М". Journal Military Watch Magazine Телеканал Министерства обороны России "Звезда".

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Система Davids Sling была создана в коллаборации между американской корпорацией Raytheon и израильской компанией Rafael. Являясь новой разработкой, она объединяет в себе самые передовые западные технологии противовоздушной обороны, значительно превосходящие систему PAC-3 Patriot 1980-х годов, которая в настоящее время используется американскими и союзными войсками. Комплекс "Праща Давида" создавался как замена и преемник "Пэтриота", причем учитывая весьма сомнительные характеристики старой ЗРК, новая израильская противоракетная технология может стать весьма востребованной в странах Североатлантического альянса.

Примечательной особенностью ракет Stunner является использование двухрежимного терминального самонаведения — это означает, что каждая ракета использует два искателя, один из которых использует активный радар с электронным сканированием, а другой - инфракрасный. Любой из этих искателей способен наводить ракету на цель, а использование обоих значительно сокращает возможности целей обмануть или заглушить сигналы ракет на подлете.

Отличительными особенностями комплекса являются миниатюрные подсистемы, включающие канал передачи данных, полностью объединенный с наземной аппаратурой наблюдения, компактный и мощный двигатель, обеспечивающий высокую маневренность, и конструкция, основанная на системе "удар на поражение", позволяющей боеприпасу обходиться без боевой части.

Статья по теме: Самый смертоносный российский ракетный комплекс ЗРК С-400 "Триумф" готов к битве с Китаем

Несмотря на высокую стоимость, "Праща Давида" является наиболее приоритетным направлением развития ВПК Израиля. Тель-Авив уверен, что удары баллистических и крылатых ракет сегодня представляют для страны наибольшую угрозу, поскольку конвенциональные силы ее потенциальных противников были существенно ограничены с момента окончания холодной войны.

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Это в равной степени относится и к странам НАТО, пишет MWM, поскольку Российская Федерация на постсоветском пространстве в значительной степени полагается на мобильные ракетные комплексы, пусть и гораздо более совершенные, чем те, что используются на Ближнем Востоке, чтобы компенсировать конвенциональные проблемы, с которыми она могла бы столкнуться в войне с западным альянсом.

Потенциал противоракетной обороны "Праща Давида" может существенно возрасти за счёт интеграции в единую с F-35 систему, особенно с учётом того, что в будущих серийных самолетах будет установлено новое поколение радаров с фазированной антенной решёткой AN/APG-85, которые, как ожидается, обеспечат гораздо более высокий уровень ситуационной осведомленности.

Знаковое для F-35 испытание по передаче целеуказания противоракетной обороне было проведено в августе 2019 года, и с тех пор все чаще звучат заявления о том, что новая способность самолёта может стать эффективным дополнением к потенциалу израильских ЗРК.

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Наряду с мощной аппаратурой наблюдения и передовыми сетецентрическими возможностями, F-35 в большей степени ориентирован на ведение наступательных действий, а благодаря потенциалу малозаметности и мощным комплексам радиоэлектронной борьбы самолёт является эффективным дополнением к израильской ракетной системе, нацеленной в основном на оборону.

Таким образом, использование "Davids Sling" в качестве средств ПВО может высвободить большее количество F-35 для выполнения наступательных операций в воздушном пространстве России, не заставляя при этом американские самолеты выполнять функции перехватчиков в небе Финляндии.

В отличие от конкурирующих систем Patriot и THAAD, надежность ПВО "Праща Давида" пока не подвергалась сомнению как в ходе испытаний, так и в результате боевых неудач, пишет Military Watch Magazine. Однако ракеты израильского комплекса были захвачены в Сирии неповрежденными и отправлены в Россию для тестирования и возможно для обратного инжиниринга. Это вызвало ряд вопросов у западных специалистов некоторые из которых считают, что полученная информация может снизить эффективность системы.

Кроме того, пишет издание, "Праща Давида" не способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, при этом ее эффективность против ракет с полубаллистической траекторией, таких как "Искандер", также остается под большим вопросом.

При дальности действия в 250 км израильские ЗРК могут охватывать территории, сравнимые с российскими С-300ПМ-2, однако они все еще значительно уступают С-400 с дальностью стрельбы в 400 км и С-500 способными поражать цели на расстоянии 600 км. Это свидетельствует о том, что Россия в течение последних 25 лет уделяла особое внимание укреплению собственных средств ПВО наземного базирования.

Более того, система не обладает возможностями эшелонированной обороны, сравнимыми с российскими аналогами, такими как С-400, способными запускать более полудюжины ракет различных классов, оптимизированных для поражения различных целей на разных дальностях.

Таким образом, подводят итог журналисты MWM для того, чтобы защитить комплексы "Праща Давида" от атак насыщения, Финляндии придется дополнительно закупать системы ЗРК малой дальности.

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