За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Западные эксперты утверждают, что Киеву все труднее противостоять российской боевой авиации. Новое поколение российских самолетов, в особенности Су-35, создает огромную диспропорцию в воздушном превосходстве, считают они. В зоне специальный военной операции наблюдается крайне тревожная для Запада тенденция - растущее доминирование Воздушно-космических сил Российской Федерации.

реклама

Су-35 против F-35: Столкновение двух стратегий. Ближний бой не для F-35. Это компетенция Су-35.

Эту информацию подтверждает один из украинских высокопоставленных чиновников, которого цитирует англоязычное издание ABC News. Заявление официальных лиц Украины прозвучало в очень неудачное для США время. Еще неделю назад в Вашингтоне раздавались совершенно иные заявления. Западные чиновники утверждали, что Вооруженные Силы России не способны добиться превосходства в воздухе. В Пентагоне заявили, что ВКС РФ не смогут добиться превосходства в воздухе на Украине из-за наличия уникальной американской системы ПВО.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Эти заявления , резко контрастируют с утверждениями украинского политика, который, в отличии от своих западных партнеров, прибыл именно из зоны СВО на Донбассе. Главное, что изменилось в небе над Донбассом, — это большое количество российских истребителей нового класса, пишет ABC News.

В январе СМИ писали, что в 2023 году Вооружённые Силы России намерены более активно использовать в СВО истребители Су-30, Су-35 и Су-57. Первоначально эта информация была получена неофициально от российского представителя в Минобороны России. Позже оборонное ведомство РФ официально подтвердило переброску эскадрилий Су-35 на приграничные аэродромы.

реклама

На модернизированных Су-35С установлены очень надежные и эффективные РЛС с фазированной антенной решеткой "H035 Ирбис-Э", обладающей дальностью обнаружения целей с эффективной площадью рассеяния в один квадратный метр до 270 км и ЭПР три квадратных метра до 400 км. Су-35 использует очень мощные и эффективные ракеты дальнего радиуса действия P-37M. Эти гиперзвуковые боеприпасы развивают скорость до 6 Маха и имеют дальность поражения порядка 400 километров. Таким образом самолеты ВКС РФ, использующие такое оружие, могут находиться вне зоны действия средств противовоздушной обороны противника и спокойно вести огонь по выбранным целям.

Вот что рассказал о ситуации в небе над Украиной высокопоставленный чиновник из Киева в интервью ABC News, - "ВКС РФ заменили старую истребительную авиацию, на модернизированные самолёты последних модификаций. В основном это истребители Су-35С. Благодаря такому подходу, Москва стала более активно использовать свои новые боевые самолеты в воздушных боях, которые она, к сожалению, постоянно выигрывает. Москва очень успешно использует эти истребители для поддержки своих наземных операций".

Агентство ABC News со ссылкой на свои источники на Украине заявило, - "То, что Россия в настоящее время имеет стратегическое превосходство в воздухе, является серьезной угрозой, которой Киев не в состоянии противостоять". Издание заявило, что его эксперты неоднократно анализировали ситуацию в воздухе над Украиной и считают, что Киеву больше нужны эффективные средства ПВО, чем западные истребители. Это подтверждает другой высокопоставленный украинский чиновник, который в интервью американским журналистам сказал, что "противовоздушная оборона Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в настоящее время является "приоритетом №1" для Украины".

В Киеве признают, что для поставки современных истребителей, а также ракет к ним, потребуется "огромное количество денег", и они могут быть получены от Соединенных Штатов только за счет других видов военной помощи.

реклама

Вместе с тем, пишет издание, Киев не отказывается от возможных поставок боевых самолетов. Именно об этом в очередной раз заявили журналистам американских СМИ два других украинских чиновника. По их словам, у России в воздухе постоянно находится в 12 раз больше боевых самолетов, чем у Украины на земле, и это является серьезной проблемой. "Мы продолжаем убеждать Вашингтон в том, что в конечном итоге нет другого выхода, кроме как предоставить нам истребители западного образца", - сказали они.

В начале этого года западные СМИ сообщали об украинских пилотах, которые находятся в США на обучении. Долгое время эту новость опровергали, но в итоге информация подтвердилась. Два пилота украинских ВВС действительно находятся в Аризоне, утверждает ABC News. Сегодня они пребывают на военной базе ВВС США и участвуют в тренировках на симуляторах боевых самолетов, в том числе на истребителях F-16. Цель тренинга - понять, сколько времени потребуется Вашингтону для обучения украинских пилотов управлению западными истребителями.

Всего пару дней назад в прессе мелькала информация о том, что Франция собирается выполнить требование Киева о предоставлении самолетов, необходимых пилотам украинских ВВС. Речь идет о возможной поставке 40 истребителей Dassault Mirage 2000-9. Франция уже сняла их с вооружения своих ВВС, и теперь эти самолеты могут использоваться в боевых операциях другими государствами, пишет ABC News. Согласно расследованию Intelligence Online, поставщиками Mirage 2000 на Украину могут стать также Греция, ОАЭ и Индонезия.

При этом западные эксперты опасаются за французские самолеты. Особенно если дело дойдет до прямого воздушного столкновения с современной истребительной авиацией ВКС России. Mirage 2000 не смогут достойно ответить на маневры российских пилотов. Вот если бы это были не Mirage 2000, а Dassault Rafale тогда другое дело, утверждают на Западе. Вооружение "Рафалей" более современное и значительно отличается от оружия "Миражей".

реклама

Су-35 Многоцелевой сверхманевренный истребитель. В основу Су-35C заложены технические решения, использованные при разработке самолетов пятого поколения, с учетом опыта эксплуатации семейства многоцелевых самолетов семейства Су-27. Истребители Су-35C наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине.

Однако, по мнению бывшего американского летчика полковника в отставке Стива Ганьярда, в некоторых случаях количество имеет значение. Полковник Ганьярд является консультантом ABC News. Он утверждает, что, по его опыту, господство России в воздухе над зоной боевых действий в Украине может измениться. "Иногда количество может быть лучше качества", - сказал Ганьярд. Хотя он не упомянул конкретно о возможной поставке Mirage 2000, его слова резко контрастируют с возможностью получения Киевом "некоторых самолетов".

На фоне всего вышеизложенного Вашингтон пока отказывается предоставить Украине запрашиваемые истребители F-16. Хотя некоторые западные эксперты считают, что Украине нужнее шведские SAAB JAS 39 Gripen, так как они имеют лучшие технические характеристики и вооружение и поэтому могут хоть как-то противостоять российским истребителям.

Поставки F-16 требует слишком больших денег. Это огромные суммы даже для Вашингтона. Наконец это начали осознавать на Украине. В Киеве признают, что для поставок современных истребителей, а также оружия для них, потребуются "огромные средства", и они могут быть получены от Соединенных Штатов только за счет других видов военной помощи.