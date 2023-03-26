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Норвежская разведка распространила несколько видеороликов, на которых запечатлены российские подводные лодки и боевые самолеты, предположительно действующие вблизи подводных магистралей, поставляющих огромное количество голубого топлива в страны Евросоюза, а также телекоммуникационных кабелей, соединяющих Европу и Северную Америку.

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Подводные лодки "Ясень" (проект 885) - самые современные и одни из самых дорогих российских атомных многоцелевых подводных лодок четвертого поколения. К настоящему времени на воду спущены три АПЛ этой серии. Первая - головной корабль проекта, "Северодвинск", поступил на вооружение в 2020 году. В 2021 Северный флот получил еще 2 атомные субмарины: "Казань" и "Новосибирск". Проходит испытания "Красноярск" и готовится к спуску на воду "Архангельск", они будут приняты на вооружение в 2023 и в 2024 годах соответственно. Строятся: "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж", Владивосток". Вооружение: ракеты "Оникс", "Циркон", Игла" и "Верба". journal EurAsianTimes.

Видеоматериалы, которые Королевские ВВС и разведка Норвегии предоставили телеканалу NBC News, свидетельствуют, по их мнению, о растущей угрозе России в Арктическом регионе. На одном из видео был даже показан перископ российской атомной подводной лодки, выступающий из воды. Это небывалый случай!

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Кадры другого видео, предоставленные NBC News, показывают новейшие ударные подводные лодки класса "Ясень" и подводную лодку класса "Борей", способную разместить 16 баллистических ракет с ядерными боевыми частями. При этом все субмарины находились в надводном положении, то есть не скрывались. Другие кадры отображают противолодочные самолеты-разведчики Ту-142 (по кодификации НАТО: Bear-F) и Ил-38 (изделие «8», по кодификации НАТО: May).

Командующий Королевскими военно-морскими силами Норвегии контр-адмирал Руне Андерсен заявил: "Мы совместно с США наблюдаем повышенную военную активность вокруг Норвегии на Крайнем Севере и в водах Северной Атлантики". По утверждению норвежского контр-адмирала, сегодня действия субмарин ВМС РФ отличаются от событий десятилетней давности. Впрочем, он не уточнил, как сильно возросла активность России за последний год в Арктике.

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Андерсен отметил, что помимо увеличения количества российских кораблей, изменилось и их поведение. "Российские субмарины действуют крайне непредсказуемо", а некоторые из маневров выглядят "более чем агрессивно", - заявил офицер.

Journal EurAsianTimes

Возросшая активность военных на арктическом шельфе, сообщает издание EurAsianTimes, скорее всего является следствием эскалации напряженности в отношениях между странами Североатлантического альянса и Российской Федерацией после начала конфликта на Украине. После резкого сокращения экспорта российского газа в страны Евросоюза Норвегия заменила РФ в качестве крупнейшего поставщика голубого топлива на континенте.

Вооружённые Силы Норвегии усилили охрану масштабных магистралей трубопроводов и коммуникационных кабелей у своего побережья при поддержке США и союзников западного альянса после загадочных диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", пишет издание.

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"Загадочных? Странно", - скажет удивленный читатель, - "Как же так: товарищи норвежцы, ведь Вашингтон вам все объяснил - северные потоки взорвали приплывшие на яхте специально обученные украинские националисты. Они задержали дыхание и, спустившись на глубину около 80 метров без спецоборудования, в кромешной тьме заложили несколько сот килограммов взрывчатки". Или нет?

"Сегодня огромные резервы Вооруженных сил РФ задействованы в конфликте на Украине", - говорит Андерсен, - "но несмотря на это значительная часть атомного подводного флота России по-прежнему базируется на военной базе в Мурманске, который находится недалеко от Норвегии".

Он попытался объяснить: "Подлодки, морской и воздушный потенциал Северного флота ВМФ России... Они никоим образом не задействованы в конфликте на Украине. Сегодня они сильны как никогда".

Рост подозрительной активности ВМС России в Арктике и не только

Россия вложила немалые средства в развитие своего подводного флота, сделав новые подлодки более смертоносными и малозаметными, пишет EurAsianTimes. По мнению западных военных аналитиков, небольшие субмарины ВМС РФ могут быть использованы для шпионажа или диверсий, например, для подрыва кабелей или трубопроводов, проложенных по дну океана.

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На эксклюзивном видео, полученном от ВВС Норвегии, видно, как перископ атомной подводной лодки ВМС России появляется над водой прямо над норвежскими нефте- и газопроводами, расположенными в акватории Северного моря. EurAsianTimes.



Норвежская разведка и офицеры Королевского флота считают, что российские подводные лодки, надводные боевые суда и военные самолеты в этом регионе, скорее всего, ведут наблюдение за газо- и нефтепроводами. Такая активность ВМФ России, да еще и на фоне террористической атаки на СП1 и СП2, вызывает все большую нервозность, а где-то даже истерику США и Североатлантического альянса.

В отчете Королевского флота Норвегии отмечается, что даже гражданские российские суда, такие как рыболовные траулеры нередко исчезают с радаров, отключая свои транспондеры и навигационные передатчики. Более того, теперь на них установлено необычно большое количество антенн. Все это наводит натовцев на нехорошие мысли и предчувствия.

По словам Яна Бжезинского из аналитического центра Атлантического совета (Atlantic Council of United States) Норвегия и ее союзники по НАТО должны проявлять бдительность, так как Россия в прошлом якобы совершала диверсии и осуществляла акты возмездия за пределами своих границ, включая кибератаки и более разрушительные операции.

В последние месяцы, пишет издание, над многими объектами критической инфраструктуры Норвегии парят неизвестные беспилотники, в том числе над аэропортами и крупными нефтехранилищами. Так, например, в октябре прошлого года норвежская полиция расследовала жалобы на беспилотник, зависший над газоперерабатывающим заводом (ГПЗ) Karsto Statoil на юго-западе Норвегии. Власти Норвегии не сообщили, кто именно, по их мнению, несет ответственность за полеты этого дрона.

Кстати, еще в 2021 кто-то вывел из строя норвежскую сети слежения за русскими подводными лодками LoVe. Все платформы были разломаны, сенсоры разбиты, а 10 тонн ценного кабеля бесследно исчезло. Причину повреждений тогда не обнаружили, но на всякий случай, бездоказательно, как это обычно любят делать США, обвинили во всем Россию. Затем разведывательная структура LoVe была частично восстановлена, но осенью того же года станция наземного управления перестала видеть другой огромный фрагмент сети. В ходе расследования выяснилось, что кто-то или что-то оборвало кабели и переместило многотонные железобетонные конструкции на несколько сотен метров.

На фотографии атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин" Вооружение 16 баллистических ракет Р-29РМУ2 "Синева" и Р-29РМУ2.1 "Лайнер". Photo journal EurAsianTimes.

В результате другого загадочного инцидента в 2022 году был выведен из строя оптоволоконный кабель, соединяющий континентальную часть Норвегии с арктическим архипелагом Шпицберген. После диверсии газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года Евросоюз и НАТО создали новую целевую группу для защиты критически важной инфраструктуры Запада. Кроме того, альянс направил в регион дополнительные военные корабли.

24 марта Кремль заявил, о высокой важности идентификации объекта, обнаруженного вблизи газопровода Nord Stream-2, а также о том, что продолжающееся расследование взрывов, повредивших трубопроводы в сентябре, требует полной прозрачности и инклюзивности, включая всех заинтересованных сторон.

Атака, пишет издание, в результате которой на глубине 80 метров были разрушены три из четырех веток газопроводов, все еще расследуется. Правительства Германии, Швеции и Дании мучительно изучают этот вопрос (или делают вид). Естественно, никаких выводов обнародовано не было, более того, все три американские марионетки отказались отвечать на официальные запросы России по "Северным потокам".

Так, например на пять запросов Генпрокуратуры Российской Федерации о международно-правовой помощи по этому делу, опубликованный источником, ответ Минюста Швеции гласит: "Исполнение запросов РФ может создать угрозу безопасности нашему государству. Исходя из этого, в рассмотрении упомянутых ходатайств отказать". Отмазки Германии и Дании на аналогичные запросы российских компетентных органов были примерно такими же. Как говорится - La commedia e finita. Sipario, signori!