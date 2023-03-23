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Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS

Перед отправкой на Украину США планируют модернизировать советские МиГ-29. Самолеты получат современное вооружение и радары от ЗРК NASAMS или Patriot.
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Можно ли модернизировать устаревший советский истребитель МиГ-29 путем установки на него современных радаров? Подобные вопросы частенько возникают в безумных головах западных военных экспертов, оказывающих военно-техническую помощь Украине. Особенно на фоне договоренности Словакии и Польши о безвозмездной передаче Украине своих истребителей. О подобных вариантах размышляют в том числе журналисты англоязычного прозападного онлайн-издания Bulgarian Military Magazin.

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Как многие СМИ писали ранее, подаренные МиГ-29 — это какая-никакая, а всё-таки помощь для Киева. Но этот политический акт может обернуться просто пафосным ходом. И это понимают на Западе. Правда далеко не все. Если Украина собирается каким-то волшебным образом противостоять превосходству России в воздухе, то новым [и уже имеющимся в наличии] украинским МиГ-29 нужно будет предложить нечто большее. В противном случае эффективность пожертвования будет сведена к нулю.

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Если в течение ближайших недель и месяцев подтвердится информация о получении Украиной ракет "воздух-воздух" AIM-120, то можно сделать вывод, что МиГ-29, которые будут использоваться украинскими ВВС, или по крайней мере их часть, уже подверглись некоторой модернизации, пишет издание.

Ракеты

В настоящее время остатки украинских ВВС используют ракеты класса "воздух-воздух" советского производства. В основном это Р-73 и Р-27. Первая имеет инфракрасное наведение, вторая - помимо теплового еще и радиолокационное. А поскольку Советский Союз вкладывал очень большие средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, как и в оборонную промышленность в целом, эти ракеты весьма эффективны, признают западные журналисты. Однако проблема в том, что в настоящее время такие боеприпасы производит только ОПК Российской Федерации. Далее издание пытается рассуждать логично и в итоге приходит к выводу, что Россия не будет поставлять эти ракеты Киеву.

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Поэтому Запад пытается найти альтернативные решения. Среди ракет класса "воздух-воздух" планируемых к поставкам на Украину чаще всего упоминается американские AIM-120. Ранее Киев уже получал подобные боеприпасы, но в конфигурации "поверхность-воздух", предназначенные для систем ЗРК NASAMS.

Но почему Запад выбрал именно AIM-120?

Ракеты AIM-120 имеют несколько модификаций в конфигурации "воздух-воздух". На протяжении последних лет американцы неоднократно модернизировали эту ракету. Согласно источникам, последняя модернизация была произведена в 2015-2016 годах. Пока неизвестно, какую модификацию получит Киев, если, конечно, дело дойдет до поставок. Возможно, это будут ракеты образца 1990-х годов, а может быть и более современные версии, гадают военные эксперты Bulgarian Military.

Западные спецы не уточняют, каким образом довольно массивные радары от наземных ЗРК могут быть установлены на украинские истребители. В свое время в процессе модернизации российских МиГ-29М2-9.15 при интеграции РЛС "Жук-А" с АФАР менялась конструкция планера.

AIM-120 имеет неплохую дальность полета, в зависимости от модификации от 70 до 120 км. Западные журналисты считают, что украинские МиГ-29 или Су-27 с таким оружием под крылом могут стать серьезным противником для российских истребителей. "Попав в зону его поражения, истребители ВКС РФ, пожалуй, впервые с начала конфликта столкнутся с серьезной угрозой", - наивно считают они, видимо позабыв, что у на российская истребительная авиация использует ракеты более дальнего радиуса действия, включая К-77М (свыше 190 км) и Р-37М (до 400 км).

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Согласно документации AIM-120 способна поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты противника. Когда приходится использовать ракету против таких целей, боеприпас ведет себя достаточно стабильно. Так, например, пишет издание Саудовская Аравия успешно использовала ее против крылатых ракет и беспилотников. Правда это или нет - неизвестно. Известно лишь, что в конце 2021 года Эр-Рияд заключил соглашение Пентагоном на поставку 280 ракет AIM-120 AMRAAM на сумму в 650 млн. долларов. Однако, информация о том, вступил ли этот контракт в законную силу, отсутствует.

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Принцип действия

AIM-120 имеет специфический принцип действия. Сначала поисковый радар самолета должен передать ракете данные о географических координатах местонахождения цели.

Затем следует пуск. После чего ракета с помощью штатного автопилота направляется в заданный район. В этот момент включается бортовая РЛС, производится поиск и захват цели. Ракета имеет собственный канал связи и непрерывно передает информацию пилоту. Таким образом, информация постоянно обновляется и при необходимости вносятся коррективы в параметры наведения.

Проблемы

И вот тут возникает проблема. Специалисты и конструкторы должны найти способ как установить эту ракету под крыло МиГ-29. Нет, разумеется, нет ничего сложного в том, чтобы установить ракету в специально отведенное для нее место под крылом. При необходимости, можно будет даже заменить ее станцию и сделать все это довольно быстро. В теории.

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Дело в том, что ракеты AIM-120 работают, взаимодействуя с самолетом через радар. Т.е. каким-то образом необходимо сделать так, чтобы советская авионика смогла связаться с американской ракетой. Естественно, что Соединенные Штаты разрабатывали эту ракету не для российских истребителей, да и Россия не модифицировала свои средства связи для боевых воздушных платформ Запада

Вторая проблема — это дальность поражения. Недостаточный радиус действия РЛС, установленных на советских МиГах, ограничит возможности AIM-120. Другими словами, когда украинскому истребителю потребуется приблизиться к цели, чтобы перехватить ее с помощью радара самолета, эта современная американская ракета превратится в малоэффективное оружие. Таким образом, пишет издание весь боевой расчет подвергается большему риску - пилот, самолет и само оружие. Украинский пилот с позывным Джус утверждает, что даже если бы у них были подобные ракеты, радары самолета не смогли бы обеспечить ту дальность, которая требуется для AIM-120.

Возможные варианты решения

Ракета должна взаимодействовать с самолетом. Западные эксперты предлагают задействовать в этом процессе дополнительное оборудование. Например, установить под крылом советских самолетов станции от наземных систем NASAMS или Patriot. Однако тут же, сами признают, что сказать это одно, а реализовать на практике - совершенно другое. "В какой-то момент ", - пишут они, - " интерфейс советского истребителя должен будет установить связь с ракетой, а этого сделать нельзя. Все это довольно сложно".

В качестве более простого варианта предлагается внести необходимые изменения в радар на МиГ-29. Это, по мнению специалистов, наиболее целесообразно, поскольку возможно (ключевое слово "возможно") потребует гораздо меньше времени для того, чтобы Киев получит западные самолеты.

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Издание и дальше продолжает фонтанировать идеями, утверждая, что интеграция западного радара позволит AIM-120 беспрепятственно взаимодействовать с самолетом и получать дополнительную радиолокационную осведомленность. Безусловно, все это требует новых дисплеев и интерфейсов, совместимых с AIM-120. Но все это может быть сделано в рамках конкретного случая, что важнее всего, пишет Bulgarian Military.

Кстати, многие на Западе всерьез рассматривают подобные варианты, а не поставки новых истребителей, да что там говорить в самом Пентагоне считают такое решение более целесообразным и долгосрочным. США планирует не искать вариант интеграции интерфейса, а использовать готовый, совместимый со всеми системами НАТО.

Правда даже в Пентагоне признают, что внедрение западных радаров для AIM-120 - слишком дорогой процесс и займет слишком много времени. При этом нет никакой гарантии, что старые советские самолеты выдержат повторную установку РЛС, что в итоге приведет к еще большим потерям времени.

С одной стороны - мечтают на Западе - было бы очень полезно вооружить украинские ВВС самолетами AIM-120. Но вот как это сделать на практике, они не знают.

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Теги

украина сво специальная военная операция миг-29 aim-120
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