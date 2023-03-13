Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

"Нам глубоко плевать, что думает Запад во главе с США о выборах в Венесуэле": Николас Мадуро

Президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла мирно изберет своего президента в 2024 году без участия внешних сил, включая США
[ ] для раздела Блоги
+
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Президент Мадуро заявил, что Венесуэле глубоко наплевать на то, признают ли империалистические державы во главе с США выборы в стране в 2024 году или нет.

реклама

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (Agence France-Presse, AFP) English-language pan-European TV channel Al-Mayadeen.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что ему все равно, что думают имперские державы или глобальные элиты по поводу внутренних интересов страны.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В телевизионном интервью Мадуро сказал: "Нам глубоко безразлично, что думает империализм в лице США о политической, социальной, институциональной, культурной и экономической жизни Венесуэлы".

"Нам все равно, говорят они что-то или нет, признают они это или нет", - сказал он, имея в виду предстоящие в 2024 году выборы главы государства, добавив, что латиноамериканской стране было все равно, когда они [империалисты] выдвинули в президенты лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

реклама

Ранее Венесуэла заявила о поддержке инициативы по созданию региональной валюты.

Гуайдо "не был президентом ни одного часа, ни даже одной секунды. Его придумали империалисты и правая олигархия на американском континенте и в Европе, причастные к политике бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа против Венесуэлы", - заявил всенародно избранный президент Венесуэлы. 

Читайте также: Атомные подводные лодки ВМС РФ, появившиеся у берегов США, вызвали панику в Вашингтоне

"Придет время президентских выборов, народ проголосует, народ выберет, и мы продолжим свою борьбу", - добавил Мадуро, отметив, что избранный президент будет инаугурирован в мае 2024 года и будет следовать курсом мира, демократии и общественной поддержки Венесуэлы.

Несколько дней назад Партия народной воли Венесуэлы (одна из оппозиционных партий) сообщила, что Хуан Гуайдо является ее кандидатом на пост главы государства на выборах, которые состоятся в весной 2024 года.

реклама

В соответствии с конституцией Венесуэлы, Гуайдо не имеет права баллотироваться на пост президента из-за судебных вердиктов, вынесенных против него, так же, как и его оппонент Энрике Каприлес, проигравший в 2012 году президентские выборы покойному лидеру страны Уго Чавесу. Однако оппозиция постоянно пытается указать на нарушения прав своих кандидатов, обвиняя судебные органы в "исполнении приказов властей".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время интервью агентству Рейтер в Каракасе, Венесуэла, 6 декабря 2022 года. REUTERS/Gaby Oraa English-language pan-European TV channel Al-Mayadeen.

Основная коалиция оппозиционных партий бойкотировала президентское голосование 2018 года, когда Мадуро переизбрался на второй срок, что было признано как поражение США и их союзников в стремлении назначить лидером страны свою марионетку.

В январе 2019 года Венесуэла была ввергнута в политический кризис, когда поддерживаемый Соединенными Штатами Хуан Гуайдо, бывший глава контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи (нелегитимного органа, отдельного от Национальной ассамблеи Венесуэлы, сформированной в 2015 году), объявил себя "временным президентом" в попытке отстранить от власти демократически переизбранного президента Николаса Мадуро.

реклама

22 декабря венесуэльская оппозиция проголосовала за роспуск самопровозглашенного "временного правительства" во главе с Гуайдо, а затем на повторном заседании поддержала это решение.

"Это интересно: США опасаются, что Китай перебросит на Донбасс сотни танков в обход ограничений Запада

В январе этого года съезд оппозиции Венесуэлы сменил своего главу Хуана Гуайдо, спустя неделю после отстранения от власти самопровозглашенного "временного президента" страны, поддерживаемого Соединенными Штатами, и роспуска его правительства.

В октябре оппозиция, поддерживаемая Западом, должна провести голосование, чтобы выбрать единого кандидата для противостояния Мадуро на предстоящих выборах в 2024 году.

США ослабили блокаду Венесуэлы, нацелившись на экспорт нефти

Столкнувшись с кризисом цен на энергоносители и пытаясь снизить цены на бензин для внутреннего рынка (после того, как в октябре 2022 года Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ сократила добычу нефти в попытке стабилизировать мировой рынок), Соединенные Штаты решили восполнить свой дефицит в нефтепродуктах за счет Венесуэлы.

В ноябре Казначейство Соединенных Штатов выдало новую лицензию, позволяющую компании Chevron добывать нефть в Венесуэле в течение шести месяцев через своих партнеров по совместному производству, включая государственную нефтяную компанию Венесуэлы PDVSA. Однако эта лицензия не предусматривает расширения операций или новых американских инвестиций в нефтяной сектор Венесуэлы.

Первая партия венесуэльской нефти, оцениваемая в 1 миллион баррелей, была погружена на танкеры, принадлежащие американскому нефтяному конгломерату Chevron и отправлена в США ранее в январе, в то время как PDVSA в настоящее время полагается на Иран в поставках растворителя (газового конденсата), столь необходимого компонента для эффективного производства сверхвязкой нефти.

Позднее в конце января министр промышленности и национального производства латиноамериканской страны Тарек Эль-Айссами объявил, что Венесуэла заключила новые сделки о совместном сотрудничестве и добыче нефти с компанией Chevron.

На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро во время трансляции программы La Pizarra, которая велась на его странице в Twitter, дал краткую характеристику некоторым политическим деятелям.

Так, например, он назвал президента Российской Федерации Владимира Путина "великим воином", экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа - "прошлым", а лидера кубинской революции Фиделя Кастро - "историческим гигантом".

Источники и ссылки: Newsweek Magazine, English-language pan-European TV channel Al-Mayadeen, Twitter, NewsPaper Gazeta.

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/we-dont-care-what-imperialism-oligarchs-think-on-venezuela:) 
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/us-backed-venezuelan-opposition-ousted-juan-guaido)
3. (https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1634585638371577858)
4. (https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/03/11/19944289.shtml?updated)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

россия сша иран нефть венесуэла
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
19
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
56
Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
4
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
106
Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
7
Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
3
Intel Core i3 13100f оказался гораздо хуже Intel Core i3 12100f по потребительским качествам
3
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
16
Солдат ВСУ показал на видео прилёт авиабомбы УПАБ-1500Э по украинским позициям в районе Авдеевки
+
Ford отзовёт 18 электрических пикапов F-150 Lightning из-за риска возгорания
6
Польша собирается создать крупнейшие сухопутные силы в Европе для парирования «российской угрозы»
7
Китайские бренды штурмуют Amazon и Newegg, поскольку не смогли продать видеокарты NVIDIA майнерам
16
Какие игры пользуются наибольшей популярностью в PlayStation Store: статистика за февраль
+
С начала этого года TSMC смогла нарастить выручку на 13,8%
2
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о рекордных доходах в 2022 году
+
Пригожин сравнил Санкт-Петербург с Бахмутом
4
Встроенная Radeon 780M по производительности будет конкурировать с настольной RTX 2050
7
Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
9
Развитие ИИ делает возможным управление ударных беспилотников командными беспилотниками
+
Японские разработчики предлагают создавать съедобные дроны для участия в спасательных операциях
2
США и Европа ужесточат контроль за экспортом компонентов в Россию через третьи страны
18

Популярные статьи

Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
33
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
9
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
8
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
14
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
31
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
63
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
18
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
22
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
7
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
17

Сейчас обсуждают

kilobait3
21:00
да все вы утырки конченые! скорее бы какой нибудь охрененный кактаклизм. очистить планету от грязи!
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
Bozo
21:00
Чтобы взорвать желтокаменный вулкан ученые говорят не хватит даже если ко всем российским ядерным бомбам добавить туда еще все американские. Вулкан этого даже не ощутит
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
kilobait3
20:58
уже устроили конец света. жидов не тянем. про по городам россии мертво, в москве и десяток не перехватят. вор вору делал про, вот и получился пздц. в штатах еще хуже с этим, там полный пздц с про! пво...
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
Artful
20:58
Ищи не ищи, а все равно Россию "виноватой" сделают, хотя может только Петровым и Башировым ограничатся.
Байден пообещал «найти виноватых в банковском кризисе»
Bozo
20:58
По сути уже даже через Турцию видеокарты не дают ввозить И как оно? Норм? Что осталось можно купить за рваный рубль? В морду еще за него не дают?
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
Паулик
20:58
Это не у нас в России. Зачем набрасываешь на вентилятор?
Ценник комплекта из Ryzen 7 7700X, матплаты на базе X670E и 32 Гбайт DDR5-6000 опустился ниже $500
grom9000
20:58
Хохол даун ходи домой
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
swr5
20:56
К сожалению, вы понимаете мотивацию верующего человека очень поверхностно. Верующий старается не делать гадости, только потому что не хочет ими оскорбить своего Отца Небесного которого искренно любит....
AMD против Intel - о плюсах и минусах игровых процессоров
grom9000
20:55
Кошка бросила котят, это Путин виноват
Байден пообещал «найти виноватых в банковском кризисе»
kilobait3
20:55
скорее китай по команде штатов кончит Россию. именно кончит, их тут как грязи во всех сферах и на управляющих постах.
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем