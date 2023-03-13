За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Президент Мадуро заявил, что Венесуэле глубоко наплевать на то, признают ли империалистические державы во главе с США выборы в стране в 2024 году или нет.

реклама

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (Agence France-Presse, AFP) English-language pan-European TV channel Al-Mayadeen.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что ему все равно, что думают имперские державы или глобальные элиты по поводу внутренних интересов страны.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В телевизионном интервью Мадуро сказал: "Нам глубоко безразлично, что думает империализм в лице США о политической, социальной, институциональной, культурной и экономической жизни Венесуэлы".

"Нам все равно, говорят они что-то или нет, признают они это или нет", - сказал он, имея в виду предстоящие в 2024 году выборы главы государства, добавив, что латиноамериканской стране было все равно, когда они [империалисты] выдвинули в президенты лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

реклама

Ранее Венесуэла заявила о поддержке инициативы по созданию региональной валюты.

Гуайдо "не был президентом ни одного часа, ни даже одной секунды. Его придумали империалисты и правая олигархия на американском континенте и в Европе, причастные к политике бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа против Венесуэлы", - заявил всенародно избранный президент Венесуэлы.

"Придет время президентских выборов, народ проголосует, народ выберет, и мы продолжим свою борьбу", - добавил Мадуро, отметив, что избранный президент будет инаугурирован в мае 2024 года и будет следовать курсом мира, демократии и общественной поддержки Венесуэлы.

Несколько дней назад Партия народной воли Венесуэлы (одна из оппозиционных партий) сообщила, что Хуан Гуайдо является ее кандидатом на пост главы государства на выборах, которые состоятся в весной 2024 года.

реклама

В соответствии с конституцией Венесуэлы, Гуайдо не имеет права баллотироваться на пост президента из-за судебных вердиктов, вынесенных против него, так же, как и его оппонент Энрике Каприлес, проигравший в 2012 году президентские выборы покойному лидеру страны Уго Чавесу. Однако оппозиция постоянно пытается указать на нарушения прав своих кандидатов, обвиняя судебные органы в "исполнении приказов властей".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время интервью агентству Рейтер в Каракасе, Венесуэла, 6 декабря 2022 года. REUTERS/Gaby Oraa English-language pan-European TV channel Al-Mayadeen.

Основная коалиция оппозиционных партий бойкотировала президентское голосование 2018 года, когда Мадуро переизбрался на второй срок, что было признано как поражение США и их союзников в стремлении назначить лидером страны свою марионетку.

В январе 2019 года Венесуэла была ввергнута в политический кризис, когда поддерживаемый Соединенными Штатами Хуан Гуайдо, бывший глава контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи (нелегитимного органа, отдельного от Национальной ассамблеи Венесуэлы, сформированной в 2015 году), объявил себя "временным президентом" в попытке отстранить от власти демократически переизбранного президента Николаса Мадуро.

реклама

22 декабря венесуэльская оппозиция проголосовала за роспуск самопровозглашенного "временного правительства" во главе с Гуайдо, а затем на повторном заседании поддержала это решение.

В январе этого года съезд оппозиции Венесуэлы сменил своего главу Хуана Гуайдо, спустя неделю после отстранения от власти самопровозглашенного "временного президента" страны, поддерживаемого Соединенными Штатами, и роспуска его правительства.

В октябре оппозиция, поддерживаемая Западом, должна провести голосование, чтобы выбрать единого кандидата для противостояния Мадуро на предстоящих выборах в 2024 году.

США ослабили блокаду Венесуэлы, нацелившись на экспорт нефти

Столкнувшись с кризисом цен на энергоносители и пытаясь снизить цены на бензин для внутреннего рынка (после того, как в октябре 2022 года Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ сократила добычу нефти в попытке стабилизировать мировой рынок), Соединенные Штаты решили восполнить свой дефицит в нефтепродуктах за счет Венесуэлы.

В ноябре Казначейство Соединенных Штатов выдало новую лицензию, позволяющую компании Chevron добывать нефть в Венесуэле в течение шести месяцев через своих партнеров по совместному производству, включая государственную нефтяную компанию Венесуэлы PDVSA. Однако эта лицензия не предусматривает расширения операций или новых американских инвестиций в нефтяной сектор Венесуэлы.

.

Первая партия венесуэльской нефти, оцениваемая в 1 миллион баррелей, была погружена на танкеры, принадлежащие американскому нефтяному конгломерату Chevron и отправлена в США ранее в январе, в то время как PDVSA в настоящее время полагается на Иран в поставках растворителя (газового конденсата), столь необходимого компонента для эффективного производства сверхвязкой нефти.

Позднее в конце января министр промышленности и национального производства латиноамериканской страны Тарек Эль-Айссами объявил, что Венесуэла заключила новые сделки о совместном сотрудничестве и добыче нефти с компанией Chevron.

На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро во время трансляции программы La Pizarra, которая велась на его странице в Twitter, дал краткую характеристику некоторым политическим деятелям.

Так, например, он назвал президента Российской Федерации Владимира Путина "великим воином", экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа - "прошлым", а лидера кубинской революции Фиделя Кастро - "историческим гигантом".

Источники и ссылки: Newsweek Magazine, English-language pan-European TV channel Al-Mayadeen, Twitter, NewsPaper Gazeta.

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/we-dont-care-what-imperialism-oligarchs-think-on-venezuela:)

2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/us-backed-venezuelan-opposition-ousted-juan-guaido)

3. (https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1634585638371577858)

4. (https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/03/11/19944289.shtml?updated)