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Специалисты по планированию обороны Соединенных Штатов прорабатывают варианты ответной стратегии на возможную атаку России или Китая на спутники США, включая частную военно-ориентированную систему Starlink.

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Поскольку космическое пространство становится все более перенаселенным, надежды на то, что новые международные правила сделают его более безопасным, практически не осталось. При этом Россия видит военную угрозу в сервисах спутниковой системы Starlink компании SpaceX. Conceptual Image: Facebook. Journal Asiatimes Russian State Federal News Agency TASS

В этом месяце газета The Washington Post опубликовала статью, в которой сообщается о разработках Пентагона ответных мер на потенциальную атаку России или других вражеских государств на созвездие спутников Starlink.

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Спутник Starlink, оператором которого является компания SpaceX Илона Маска, обеспечил Украине серьезное преимущество в текущем конфликте, пишет издание, обеспечив связь на поле боя, направляя огонь артиллерии и поддерживая деятельность беспилотных летательных аппаратов.

При этом в репортаже отмечается, что все эти ответные меры пока находятся в стадии разработки. Сегодня сразу несколько американских военных структур работают над созданием политической концепции для определения мер реагирования на случай, если спутники, принадлежащие американским коммерческим компаниям, подвергнутся нападению.

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"Прежде всего, коммерческие компании должны очень четко и тщательно обдумать вопрос своего участия. Действительно ли они в этом должны участвовать? И каковы последствия такого участия? ... С нашей стороны все должно обстоять точно так же. Должны ли мы зависеть от коммерческих услуг? В каких именно областях мы будем зависеть от услуг бизнеса?" - заявил генерал Дэвид Томпсон, заместитель начальника Космических сил США по оперативной работе.

Комментарии Томпсона, о которых сообщает издание Washington Post, свидетельствуют об угрозах, о которых в октябре прошлого года говорил Константин Воронцов, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ.

Тогда Воронцов сказал, что растущее использование частных спутников для поддержки военных операций является "крайне опасной тенденцией, которая выходит за рамки безобидного использования космических технологий, что стало очевидным в ходе последних событий в конфликте на Украине", - сообщает Washington Post. Далее, дипломат предупредил, что "квазигражданская инфраструктура может стать законной целью для ответного удара".

Спутниковая система Starlink компании Илона Маска предоставила Украине преимущество в военном конфликте с Россией. Специалисты по планированию обороны Соединенных Штатов разрабатывают ответную стратегию на возможную атаку России или Китая на спутники США, включая частную военно-ориентированную систему Starlink.Journal Vedomosti, Russian State Federal News Agency TASS, Journal Asiatimes Conceptual Image: Facebook

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В ответ на комментарии Воронцова пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в очередной раз повторила, что любая атака на инфраструктуру Соединенных Штатов будет встречена соответствующим ответом надлежащим образом.

Сотрудничество между космическими компаниями и органами власти США стирает грань между коммерческими и национальными ресурсами. Возникающая в результате этого неопределенность создает запутанную картину ответных действий на атаку государств против коммерческих спутников, поддерживающих военные операции. Эта угроза соответствует основному принципу ведения гибридной войны в "серой зоне", который предполагает принудительные действия, не требующие применения военной силы.

В статье для журнала The Strategist, опубликованной в июне 2021 года, эксперт Австралийского института стратегической политики (ASPI) Малкольм Дэвис пишет, что ключ к операциям в "серой зоне" космического базирования заключается в маскировке агрессивных действий за коммерческой деятельностью с использованием возникающей путаницы и правдоподобного отрицания.

Дэвис также отмечает, что операции в "серой зоне" космического базирования увеличивают риски при выводе спутников на орбиту, учитывая безграничный по своей природе космический домен, космические технологии двойного назначения и сложность реагирования на события, происходящие в тысячах километров над землей.

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Старший научный сотрудник Потомакского института политических исследований, Дин Ченг в статье для издания gisreportsonlin (GIS), опубликованной в январе этого года, обращает внимание на проблемы, возникающие в свете растущей роли космических корпораций, функционирующих как независимые стратегические игроки и которые, несмотря ни на что, становятся элементами государственной власти.

Космические компании сегодня предоставляют критически важные услуги, пишет Ченг, включая съемку Земли в высоком разрешении, ретрансляцию данных и доступ в Интернет, которые ранее были исключительной прерогативой государственных космических программ.

Разрушительные испытания противоспутниковой ракеты образуют огромное количество космического мусора, способного подвергнуть опасности другие спутники и пилотируемые космические корабли. Russian State Federal News Agency TASS, Journal Defenseone. Photo: Atalayar

Ченг отмечает, что западные космические компании могут координировать свои действия с правительствами западных государств в принятии решений о том, кому они предоставляют услуги, в то время как незападные космические компании, например, основанные в Азии, Латинской Америке или Африке, могут игнорировать интересы Запада в выборе и обеспечении своих клиентов.

Кроме того, пишет Ченг, в настоящее время космические компании не имеют единого набора норм и стандартов, и эта проблема усиливается по мере того, как на арену выходит все больше игроков. Такие компании могут вступать в союз с конкретными государствами или становиться инструментами в руках государственной власти, считает Ченг.

Он указывает, что российские и китайские космические компании принадлежат государству или в значительной степени интегрированы в национальные промышленные системы этих стран. Ченг утверждает, что китайские, российские и американские космические компании, при необходимости, будут поддерживать интересы своих государств.

Таким образом, встав на сторону Запада или сохраняя нейтралитет в случае конфликта интересов, западные компании могут искать защиты у своих правительств.

Он также говорит, что космические компании, основанные развивающимися игроками в Азии, Латинской Америке и Африке, скорее всего, будут отражать внешнюю политику своего государства, которая может не совпадать с политикой более известных игроков, таких как США, Россия и Китай.

По мере того, как космос все активнее заполняется космическими аппаратами частными компаниями, принятие норм для безопасного использования космоса может стать довольно сложной задачей. В статье, опубликованной в мае 2021 года в журнале Defense One, эксперт Патрик Такер отмечает, что такие крупные космические державы, как Россия, Китай и США, похоже, не заинтересованы в разработке космических норм и договоренностей, способных ограничить любые военные преимущества и заставить их нести ответственность за свои действия.

Несмотря на то, что США постоянно пытаются установить свои правила по освоению космического пространства, навязывая свой кодекс другим государствам, они до сих пор не заключили ни одного юридически значимого соглашения.

При этом, даже объявив мораторий на испытания противоспутниковых ракет, подобных тем, что сегодня испытывают Россия и Китай, Соединенные Штаты создают более мощные средства поражения космических аппаратов, в частности, мобильные лазеры наземного базирования, радиочастотные глушилки, микроволновое оружие и даже спутники-убийцы.

Источники и ссылки: Journal Asiatimes, Journal Vedomosti, Russian State Federal News Agency TASS, Journal Defenseone, Journal The Strategist.



1. (https://tass.ru/politika/17064123)

2. (https://www.defenseone.com/technology/2023/03/pentagon-looking-make-sure-spacex-doesnt-abandon-them-war/383837/)

3. (https://asiatimes.com/2023/03/us-gearing-up-for-gray-zone-space-wars/)

4. (https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/04/19/918719-ssha-moratorii-ispitaniya-protivosputnikovogo-oruzhiya)

5. (https://www.aspistrategist.org.au/the-commercial-advantage-in-spaces-grey-zone/)

6. (https://www.defenseone.com/technology/2021/05/nobody-wants-rules-space/173870/)