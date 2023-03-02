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Первая партия многоцелевых истребителей JF-17 Block 3 поступила недавно на вооружение военно-воздушных сил Пакистана. Эти крылаты машины представляют собой уже второй класс истребителей с потенциалом "поколения 4+" после того, как в 2022 году Исламабад приобрел у Китая несколько эскадрилий истребителей J-10C. Если приобретение J-10C удивило многих экспертов на Западе и о нем было объявлено только в конце 2021 года, то JF-17 Block 3 ожидался с середины 2010-х годов.

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JF-17 Block 3 Модернизация высокого класса. JF-17C претерпел заметные изменения, получив систему предупреждения о приближении ракет, широкоугольный Smart HUD, дополнительные оружейные подвески, а также интегрированный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). JF-17 fighter. Image Credit: Creative Commoncs. Journal Military Watch Magazine.

Согласно прогнозам, производство этих самолетов будет осуществляться в основном для оборонных нужд Пакистана в рамках совместной китайско-пакистанской программы. Издание Military Watch Magazine пишет, что самолет кардинальным образом изменил возможности JF-17 и, хотя считается истребителем поколения "4+" использует авионику и вооружение поколения пять.

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JF-17 Block 3 представляет собой одну из четырех модификаций четвертого поколения, в производстве которой использовались многие технологии, разработанные для китайского истребителя J-20 (его поставки ВВС НОАК начались в 2016 году), поэтому его часто называют "ДНК J-20". Кстати, тот же термин можно встретить и в комментариях западных экспертов, когда последние варианты американского истребителя F-16 "поколения 4+" F-16 Block 70/72 назвали "ДНК F-35". Сегодня J-20 и F-35 являются единственными истребителями пятого поколения, которые находятся в серийном производстве и используются на уровне эскадрилий.

Если J-10C считается легким истребителем из той же весовой категории, что и F-16, то JF-17 еще меньше и скорее сопоставим со шведским Gripen E/F. Так же как и Gripen, этот самолет разрабатывался с прицелом на низкие эксплуатационные расходы и минимальные потребности в техническом обслуживании. Такое положение дел позволяет развернуть большой парк самолетов и поддерживать высокую боевую готовность, правда, за счет относительно скромных летных характеристик.

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В марте 2022 года ВВС Пакистана приняли на вооружение первую партию из шести истребителей J-10C. Осенью Исламабад получил из Пекина вторую партию из шести истребителей J-10C, которые в ВВС Пакистана называют "Дракон с Востока", доведя общее количество этих самолетов до 12. Первоначально самолет оснащался российским двигателем АЛ-31ФН, способным генерировать 79,43 КН сухой тяги и 125 КН тяги с форсажной камерой. Journal Military Watch Magazine.

Впрочем, JF-17 Block 3 в полной мере компенсирует это высоким качеством авионики и вооружения, что делает его, безусловно, самым способным истребителем в пакистанском флоте, помимо J-10C, и наделяет рядом существенных преимуществ перед конкурирующими истребителями из соседней Индии, большинство самолетов которой не имеют столь же совершенных радаров и ракет.

Комплекс авионики JF-17 Block 3, включая элементы управления и дисплеи в кабине пилота, имеет сходство с J-20, а установленные на шлеме прицелы и головные мониторы позволяют использовать новый комплекс вооружений. Они особенно эффективны в комбинации с инфракрасными управляемыми китайскими ракетами класса "воздух-воздух" PL-10, претендующими на звание самых совершенных в мире, пишут журналисты Military Watch Magazine.

Эти ракеты управляются с помощью аэродинамических систем и систем управления вектором тяги, которые в сочетании с передовыми нашлемными системами наведения позволяют использовать их чрезвычайно высокую маневренность. Благодаря этим возможностям новые пакистанские истребители могут поражать цели под самыми экстремальными углами без дополнительного маневрирования самого самолета. Ракета обеспечивает заметное преимущество по эффективности перед американской AIM-9X.

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Пока неизвестно, сколько всего JF-17 Block 3 будет произведено. Однако, согласно инсайдерской информации, объем производства будет значительно больше предыдущих моделей четвертого поколения. Этот тип самолетов является высокорентабельным средством модернизации истребительной авиации Пакистана. Он может быть использован для замены большинства устаревших боевых самолетов времен холодной войны таких как Mirage и J-7. По сообщениям, помимо Пакистана, большой интерес к лицензионному производству истребителей этого класса проявила Мьянма. При этом список потенциальных заказчиков очень велик и среди них особо выделяется Иран.

JF-17C оснащен радиолокационной системой управления огнем KLJ-7A с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA) бортового исполнения. Кроме того, самолет получил от истребителя пятого поколения J-20 некоторые технологии, включая авионику и комплексы электронных устройств. На фото JF-17 (слева) и более тяжелый Chengdu J-10. Journal Military Watch Magazine.

К другим важным особенностям истребителя можно отнести дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" PL-15. (Они являются единственными активными ракетами неяпонского производства, которые используют встроенные радары AESA для инерциального наведения и по своим характеристикам не уступают американским боеприпасам). В носовой части установлен радар AESA, фюзеляж самолета выполнен из композитных материалов, а новые китайские двигатели WS-13 позволили значительно улучшить летные характеристики по сравнению с более старыми модификациями FC-1 (JF-17).

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Portal Sandboxx, Портал "Уголок неба", Journal Zona Militar, Journal Gulf News

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1. (https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/pakistan-air-force-jf-17-and-f-16-jets-participate-in-exercise-in-saudi-arabia-1.93931316)

2. (http://www.airwar.ru/enc/fighter/fc1.html)

3. (https://militarywatchmagazine.com/article/pakistan-first-jf17bl3-squadron-j20-dna)

4. (https://www.sandboxx.us/blog/stolen-stealth-fighter-why-chinas-j-20-has-both-us-and-russian-dna/)

5. (https://www.zona-militar.com/foros/threads/club-del-j-10.18049/page-50)

