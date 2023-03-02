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Известный журналист Мэтью Ли предрек раскол во мнениях по Украине на полях саммита G20 в Индии

Индия в свою очередь призывает министров стран G-20 не ограничиваться кризисом между Востоком и Западом
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В четверг высокопоставленные дипломаты из крупнейших промышленно развитых и развивающихся стран мира собрались на встречу глав МИД G20. Как ожидается, переговоры будут весьма противоречивыми, поскольку на них в основном будут обсуждаться военный конфликт на Украине и стремление Китая укрепить свое влияние на мировой арене. Об этом рассказал известный американский корреспондент Ассошиэйтед Пресс Мэттью Ли.

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Принимающая сторона Индия призвала всех членов "раздробленной" "Большой двадцатки" достичь консенсуса по вопросам, представляющим глубокий интерес для более бедных стран, даже если не удастся разрешить более широкий раскол между Востоком и Западом касательно Украины.

В видеообращении к министрам иностранных дел, собравшимся в Нью-Дели, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал не позволять нынешней напряженности разрушить достигнутые ранее договоренности по вопросам продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата и долгового кризиса.

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"Мы встречаемся в период глубоких глобальных разногласий", - обратился Моди к собравшимся, среди которых были Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и госсекретарь США Энтони Блинкен, чьи дискуссии, безусловно, будут " отражать геополитические разногласия сегодняшнего дня".

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"У всех нас есть свои позиции и свои взгляды на то, как следует разрешить эту напряженность", - отметил Моди, добавив, что: "Мы не должны допускать, чтобы вопросы, которые мы не можем решить вместе, мешали тем, которые решить возможно".

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В подтверждение своих опасений, что все более ожесточенный раскол между США и их союзниками с одной стороны и Россией, и Китаем с другой может еще больше увеличиться, Моди сказал, что "многосторонний подход сегодня находится в глубоком кризисе".

Затем к участникам группы обратился министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар, который сказал собравшимся, что они "должны найти точки соприкосновения и определить ориентиры".

Несмотря на то, что все они находились в одном зале, не было никаких признаков того, что Блинкен сядет за стол переговоров со своими российскими или китайскими коллегами, пишет Мэттью Ли. В преддверии встречи Блинкен заявил, что не планирует встречаться с ними в индивидуальном порядке, но возможно соизволит пообщаться в кругу коллег.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар. Photo: Twitter Foreign Minister S. Jaishankar

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Помимо участия в G-20 и индивидуальных встреч с Моди и Джайшанкаром в четверг, официальный график Блинкена предусматривал его встречи только с министрами иностранных дел Бразилии, Индонезии, Нидерландов, Мексики, Нигерии и Южной Африки.

Как и на большинстве международных мероприятий с прошлого года, раскол по поводу военного конфликта на Украине и его влияния на глобальную энергетическую и продовольственную безопасность затмит все события на этом мероприятии. Однако теперь, когда конфликт затянулся, раскол растет и грозит стать главным раздражающим фактором в американо-китайских отношениях, которые и без того находятся на грани разрыва по ряду иных причин.

Мирный плане Китая по Украине, который получил одобрение со стороны России, но отвергнут Западом, не изменил вектор направленности в лучшую сторону, поскольку официальный Вашингтон в последние дни неоднократно обвинял Китай в том, что он рассматривает возможность предоставления России оружия для использования в конфликте, пишет корреспондент APNews.

"Китай не может действовать сразу в двух направлениях", - сказал Блинкен журналистам в Ташкенте, Узбекистан, перед поездкой в Нью-Дели. "Он не может публично изображать из себя борца за мир, в то время как он, так или иначе, продолжает разжигать пламя пожара, которое разожгла Москва".

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Он также сказал, что существует "ноль доказательств" того, что Россия действительно готова к дипломатии для прекращения конфликта. "Напротив, все факты говорят об обратном", - сказал он.

Эта встреча особенно важна для Индии, пишет Ли, которая надеется воспользоваться своим председательством в группе, чтобы укрепить свое положение на мировой арене за счет нейтральной позиции по Украине. Нью-Дели планирует сосредоточиться на таких важных для развивающихся стран вопросах, как растущая инфляция, долговой стресс, здравоохранение, изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность.

Тем не менее, на прошлой неделе Индия была вынуждена выступить с кратким заявлением по итогам встречи министров финансов стран G-20 после того, как Россия и Китай выступили против совместного коммюнике, в котором США и их союзники по G7 собирались осудить военную операцию России. Индия предложила использовать формулировки о конфликте на Украине, из декларации прошлогоднего саммита G-20 на Бали (Индонезия).

Индия надеется предотвратить подобное, но перспективы кажутся туманными, пишет корреспондент Ассошиэйтед Пресс. Официальный Вашингтон сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о формулировках, которые могут быть использованы в итоговом заявлении, но пока нельзя сказать, добьется ли США успеха.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (в центре) присутствует на встрече министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" в Нью-Дели в четверг, 2 марта 2023 года. (Oliviers Doulier/Pools Photo via Associated Press News AP)

Однако до сих пор Индия воздерживалась от прямой критики России, своего главного союзника времен холодной войны, увеличивая при этом импорт российской нефти, хотя на нее все чаще оказывают давление, требуя занять более жесткую позицию в отношении Москвы. Индия также воздержалась от голосования в резолюциях ООН, осуждающих вторжение в Украину.

Тем временем Москва неуклонно отстаивает свою точку зрения, утверждая, что Запад во главе с Соединенными Штатами пытается расколоть и уничтожить Россию.

В преддверии этой встречи МИД России обрушился с резкой критикой на действия США, заявив, что Лавров и его делегация будут участвовать в G-20, чтобы "сфокусировать внимание на попытках Запада взять реванш за то, что рычаги доминирования неотвратимо ускользают из его рук".

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Мир стоит на пороге катастрофы из-за разрушительной политики Вашингтона. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Министерства иностранных дел России. "Деструктивная политика Соединенных Штатов и их союзников по НАТО уже поставила мир на грань катастрофы", - отмечается в заявлении МИД РФ.

Действия Российской Федерации

На встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" Москва подробно расскажет о действиях России по нейтрализации этих угроз, диверсификации внешнеэкономических связей и логистических цепочек, а также призовет "конструктивно настроенных коллег по G20 к переходу на национальные валюты, стыковке расчетно-платежных инструментов, формированию автономных систем страхования и транспортных коридоров", заявили в МИД РФ.

Ранее Мэтью Ли заявил, что мнение мировой общественности о ситуации вокруг Украины разделится. Он считает, что Российская Федерация и Китай, а также ряд западных стран, включая Соединенные Штаты, Британию и ФРГ, сделают "горячие заявления" по этой проблеме.

"Я думаю, что Пекин будет настойчиво добиваться того, чтобы его мирный план, пусть даже не полностью одобренный, буде обсуждаться некоторыми странами. Однако нет никаких шансов на то, что Запад его одобрит", - сказал Ли в интервью изданию "Звезда" в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Большой двадцатки" в Индии.

Источники и ссылки: Associated Press News, ТАСС, телеканал Звезда.

1. (https://tass.ru/politika/17160549)
2. (https://tvzvezda.ru/news/202332552-ZQjcr.html)
3. (https://apnews.com/article/g20-india-us-china-russia-ukraine-965c803aa2a8bfa857a00f7fc2d945d0)
4. (https://www.aa.com.tr/ru/мир/утренний-брифинг-агентства-анадолу-на-1-марта-/2833974)

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