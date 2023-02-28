Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон до сих пор не получил от Москвы уведомлений касательно договора по СНВ.
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Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон все еще ожидают от России официальной информации о решении Кремля приостановить свое членство в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ3).
"Мы не получили каких-либо официальных нотификаций в отношении договора, который приостанавливает действие дополнительных обязательств", - сообщила Стюарт в интервью американскому Институту Брукингса. "Официально приостановка еще не произошла, в том смысле, что мы продолжаем получать соответствующие нотификации в соответствии с договором - регулярные уведомления - даже сегодня, но мы ожидаем, что как только эта приостановка будет официально оформлена, они прекратятся в соответствии с тем, что мы слышали от наших российских коллег".
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Стюарт сказала, что Вашингтон по "закулисным каналам" поддерживает связь с Россией, пытаясь лучше понять ситуацию. Помощник госсекретаря добавила, что обсуждение развития договора обусловлено прежде всего соблюдением договора обеими сторонами.
США всеми силами пытаются заставить Россию вернуться к соблюдению договора, объясняя это тем, что Москве очень выгодно его соблюдать, сказала Стюарт.
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском новом договоре СНВ.
Он пояснил, что Соединенные Штаты предъявили России неприемлемые требования по новому договору СНВ: "Москва должна выполнять все условия этого документа, а Вашингтон будет делать все, что ему заблагорассудится".
21 февраля спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о приостановке участия Российской Федерации в новом договоре СНВ внесен в Государственную Думу. 22 февраля законопроект был одобрен Госдумой (нижней палатой) и затем направлен в Совет Федерации (верхнюю палату) для повторного одобрения.
В результате Совет Федерации (верхняя палата) единогласно принял президентский законопроект о приостановлении действия нового договора СНВ, тем самым официально подтвердив позицию России в отношении этого документа.
На прошлой недели СМИ сообщали об обеспокоенности Соединенных Штатов касательно эскадренных миноносцев класса Type 05D военно-морских сил НОАК. В Пентагоне уверены, что вопреки рестрикциям западных стран Китай передаст эти боевые ракетоносцы Вооруженным силам России.
На днях военные эксперты англоязычного издания Military Watch Magazine рассказали, почему именно противотанковые управляемые ракеты китайского производства HJ-12 ("Красная стрела 12") могут стать самым эффективным средством противодействия атакам бронетехники ВС Украины со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Parliamentary Papers, Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta.
1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/moscow-hasnt-formalized-suspension-of-new-start:-washington)
2. (https://www.pnp.ru/politics/andrey-kartapolov-ssha-ne-v-silakh-otvetit-na-priostanovku-rossiey-uchastiya-v-dsnv.html)
3. (https://bloknot.ru/v-mire/samoe-smertonosnoe-yadernoe-oruzhie-kak-zapad-otreagiroval-na-ispy-tanie-rossijskoj-rakety-sarmat-918418.html)
4. (https://english.almayadeen.net/news/politics/putin-announces-russia-suspends-new-start-nuke-pact-particip)
5. (https://rg.ru/2023/02/28/posol-antonov-ssha-mnogie-gody-narushaiut-centralnye-polozheniia-dsnv.html)