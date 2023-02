Вашингтон: Москва официально не приостановила действие договора СНВ

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон до сих пор не получил от Москвы уведомлений касательно договора по СНВ.

The START Treaty stipulates that each party shall reduces its strategics nuclear weapon so that in seven years after its entry into force they shall not exceed a certain number. In particular, 700 deployed and 800 non-deployed intercontinental ballistic missiles, missiles on submarins and strategics bomber, as well as 1,500 warheads on them. Overall, cooperations between the Russian Federation and the United States in this area has lasted about 30 years. During this time the START Treaty has undergones three revisions: at different times it was signed by Gorbachev and Bush Senior, Boris Yeltsin and Bush Senior, and Dmitry Medvedev and Barack Obama.

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон все еще ожидают от России официальной информации о решении Кремля приостановить свое членство в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ3).

"Мы не получили каких-либо официальных нотификаций в отношении договора, который приостанавливает действие дополнительных обязательств", - сообщила Стюарт в интервью американскому Институту Брукингса. "Официально приостановка еще не произошла, в том смысле, что мы продолжаем получать соответствующие нотификации в соответствии с договором - регулярные уведомления - даже сегодня, но мы ожидаем, что как только эта приостановка будет официально оформлена, они прекратятся в соответствии с тем, что мы слышали от наших российских коллег".

Стюарт сказала, что Вашингтон по "закулисным каналам" поддерживает связь с Россией, пытаясь лучше понять ситуацию. Помощник госсекретаря добавила, что обсуждение развития договора обусловлено прежде всего соблюдением договора обеими сторонами.

США всеми силами пытаются заставить Россию вернуться к соблюдению договора, объясняя это тем, что Москве очень выгодно его соблюдать, сказала Стюарт.

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском новом договоре СНВ.

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама (слева) и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписывают новую редакцию договора СНВ в Пражском Граде в Праге 8 апреля 2010 года (Associated Press Photo/Alex Brandon, File)

Он пояснил, что Соединенные Штаты предъявили России неприемлемые требования по новому договору СНВ: "Москва должна выполнять все условия этого документа, а Вашингтон будет делать все, что ему заблагорассудится".

21 февраля спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о приостановке участия Российской Федерации в новом договоре СНВ внесен в Государственную Думу. 22 февраля законопроект был одобрен Госдумой (нижней палатой) и затем направлен в Совет Федерации (верхнюю палату) для повторного одобрения.

В результате Совет Федерации (верхняя палата) единогласно принял президентский законопроект о приостановлении действия нового договора СНВ, тем самым официально подтвердив позицию России в отношении этого документа.

На прошлой недели СМИ сообщали об обеспокоенности Соединенных Штатов касательно эскадренных миноносцев класса Type 05D военно-морских сил НОАК. В Пентагоне уверены, что вопреки рестрикциям западных стран Китай передаст эти боевые ракетоносцы Вооруженным силам России.

На днях военные эксперты англоязычного издания Military Watch Magazine рассказали, почему именно противотанковые управляемые ракеты китайского производства HJ-12 ("Красная стрела 12") могут стать самым эффективным средством противодействия атакам бронетехники ВС Украины со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.

