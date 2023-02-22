Российские истребители Су-35CM (по классификации NATO: Flanker-E+) и Су-57 (Felon) получат новые бортовые системы. Об этом говорится в заявлении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), опубликованном в ее Telegram-канале. Новые бортовые системы разработаны и уже внедрены конструкторским бюро "Сухой".
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Успешная реализация программы коснется всего парка российских истребителей Су-35 и Су-57. Согласно данным ОАК, новое бортовое оборудование разработано по принципу открытой сетевой архитектуры. "Такой подход позволил перейти на качественно новый уровень решения функциональных задач и интеллектуализации авиационных комплексов", - говорится в заявлении.
Анонс сообщает, что элементы новой структуры бортового компьютера с ИИ были изначально заложены в конфигурациях самолетов предыдущих поколений таких как Су-35. Но полностью раскрыть потенциал детализации задач интеллектуальной поддержки самолета (ИПС) пилота впервые удалось при разработке проекта Т-50, заявили в компании. Именно в этом проекте были определены группы задач, решение которых осуществилось в автоматическом режиме на всех стадиях пилотирования самолета, особенно в условиях боевой динамически меняющейся среды.
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Благодаря этим нововведениям пилоты получили возможность использовать рекомендации искусственного интеллекта компьютерной системы самолета. Система ИИ подскажет летчику, какое оружие лучше использовать (как в одиночном, так и групповом бою), какие действия следует предпринять, чтобы преодолеть систему противовоздушной обороны противника и как лучше организовать оборону самолета. Еще одной важной особенностью ИПС, о которой рассказывает специалисты ОАК, является автоматический контроль режимов работы бортовых систем с перенастройкой комплекса в случае сбоев его отдельных узлов.
Что касается интеллектуализации авиакомплексов - эксперты ОАК назвали 3 главные составляющие этого процесса. В первую очередь, это интеграция новых функций авионики (или БРЭО - бортовое радиоэлектронное оборудование). Новый потенциал позволит улучшить боевые качества истребителя, снизить интеллектуально-информационную нагрузку пилота при проведении операций контроля или управления самолёта, а также предоставить в его распоряжение дополнительный инструментарий для информирования, оценки и прогнозирования ситуаций.
Специфика новой архитектуры, в том, что ИИ должен решать задачи с учетом неопределенности исходной информации, описывающей текущую обстановку [внешнюю тактическую, навигационную и внутреннюю техническую], а также учитывать случайное воздействие факторов внешней среды. В качестве примера подобной задачи можно привести технику распознавания объектов, которая в настоящее время с успехом решается благодаря технологиям нейронных сетей.
Если раньше, имея ограниченные ресурсы БЦВМ (Бортовая цифровая вычислительная машина) приходилось использовать упрощенные алгоритмы, накладывать ограничения и вводить допущения, то сейчас новые бортовые ЦВМ позволили устранить эти недостатки и реализовать более комплексные и ресурсоемкие модели.
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Если говорить об искусственном интеллекте (ИИ) — это всё-таки широкое понятие, касающееся передового машинного интеллекта. Искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение давно стали неотъемлемой частью многих процессов. Чаще используется термин "технологии искусственного интеллекта". К таким технологиям также относятся технологии нейросетей, экспертных систем и нечеткой логики.
Существует еще один нюанс, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта на самолеты. Сама концепция "искусственного интеллекта" подразумевает, в том числе, способность к самообучению. На одном самолете такое реализовать возможно. Однако, когда дело доходит до серийного производства, возникает резонный вопрос, как обеспечить необходимый уровень самообучения системы в соответствии с техническими условиями заказчика. И как осуществить приемку подобных технологий.
В настоящее время не существует нормативной документации, регулирующей использование самообучаемых систем. Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в чистом виде на военную авиацию - вопрос не ближайшего будущего. Подвели итог специалисты Объединенной авиастроительной Корпорации.
Раннее ОАК рассказала, как в 3D-лаборатории ОКБ Сухого методом лазерной стереолитографии изготавливаются сотни различных элементов для модернизированных истребителей Су-35СМ и Су-57М.
Источники и ссылки: Journal Bulgarian Military Magazin, United Aircraft Corporation, Telegram.
1. (https://t.me/uac_ru/1046)
2. (https://uacrussia.ru/ru/press-center/news/?year=2023)
3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/22/sukhoi-implemented-a-new-onboard-architecture-in-su-35-su-57/)