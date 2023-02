ОКБ Сухого на самолетах Су-35 и Су-57 разработало принципы и успешно внедрило интегрированную архитектуру комплексов бортового оборудования с центральной информационно-управляющей системой

Российские истребители Су-35CM (по классификации NATO: Flanker-E+) и Су-57 (Felon) получат новые бортовые системы. Об этом говорится в заявлении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), опубликованном в ее Telegram-канале. Новые бортовые системы разработаны и уже внедрены конструкторским бюро "Сухой".

The Sukhoi Design Bureau developed the principles and successfully introduced an integrated architecture for airborne equipment complexes with central information and control system on the Su-35 and Su-57. Photo credit: UAC -United Aircraft Corporation

Успешная реализация программы коснется всего парка российских истребителей Су-35 и Су-57. Согласно данным ОАК, новое бортовое оборудование разработано по принципу открытой сетевой архитектуры. "Такой подход позволил перейти на качественно новый уровень решения функциональных задач и интеллектуализации авиационных комплексов", - говорится в заявлении.

Анонс сообщает, что элементы новой структуры бортового компьютера с ИИ были изначально заложены в конфигурациях самолетов предыдущих поколений таких как Су-35. Но полностью раскрыть потенциал детализации задач интеллектуальной поддержки самолета (ИПС) пилота впервые удалось при разработке проекта Т-50, заявили в компании. Именно в этом проекте были определены группы задач, решение которых осуществилось в автоматическом режиме на всех стадиях пилотирования самолета, особенно в условиях боевой динамически меняющейся среды.

Благодаря этим нововведениям пилоты получили возможность использовать рекомендации искусственного интеллекта компьютерной системы самолета. Система ИИ подскажет летчику, какое оружие лучше использовать (как в одиночном, так и групповом бою), какие действия следует предпринять, чтобы преодолеть систему противовоздушной обороны противника и как лучше организовать оборону самолета. Еще одной важной особенностью ИПС, о которой рассказывает специалисты ОАК, является автоматический контроль режимов работы бортовых систем с перенастройкой комплекса в случае сбоев его отдельных узлов.

Что касается интеллектуализации авиакомплексов - эксперты ОАК назвали 3 главные составляющие этого процесса. В первую очередь, это интеграция новых функций авионики (или БРЭО - бортовое радиоэлектронное оборудование). Новый потенциал позволит улучшить боевые качества истребителя, снизить интеллектуально-информационную нагрузку пилота при проведении операций контроля или управления самолёта, а также предоставить в его распоряжение дополнительный инструментарий для информирования, оценки и прогнозирования ситуаций.

The Su-57 airplane under the leadership of chief designers Alexander Davidenko and Mikhail Strelts was the first to achieve the most difficult task, namely integrated hypothetical processing of information received from all on-board observation and targeting systems of the aircraft itself and from aircraft and control centres interacting with it via radio communication channels, which enabled the pilot to receive a new level of situational awareness of the external tactical situation. Photo credit: UAC - United Aircraft Corporation.

Специфика новой архитектуры, в том, что ИИ должен решать задачи с учетом неопределенности исходной информации, описывающей текущую обстановку [внешнюю тактическую, навигационную и внутреннюю техническую], а также учитывать случайное воздействие факторов внешней среды. В качестве примера подобной задачи можно привести технику распознавания объектов, которая в настоящее время с успехом решается благодаря технологиям нейронных сетей.

Если раньше, имея ограниченные ресурсы БЦВМ (Бортовая цифровая вычислительная машина) приходилось использовать упрощенные алгоритмы, накладывать ограничения и вводить допущения, то сейчас новые бортовые ЦВМ позволили устранить эти недостатки и реализовать более комплексные и ресурсоемкие модели.

Если говорить об искусственном интеллекте (ИИ) — это всё-таки широкое понятие, касающееся передового машинного интеллекта. Искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение давно стали неотъемлемой частью многих процессов. Чаще используется термин "технологии искусственного интеллекта". К таким технологиям также относятся технологии нейросетей, экспертных систем и нечеткой логики.

Существует еще один нюанс, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта на самолеты. Сама концепция "искусственного интеллекта" подразумевает, в том числе, способность к самообучению. На одном самолете такое реализовать возможно. Однако, когда дело доходит до серийного производства, возникает резонный вопрос, как обеспечить необходимый уровень самообучения системы в соответствии с техническими условиями заказчика. И как осуществить приемку подобных технологий.

The Sukhoi Design Bureau has its own 3D laboratory, where dozens of different parts for airplanes are manufactured using the stereolithography method. Parts made by such method are well known to pilots of the Su-57 fifth generation fighters at various stages of development and commissioning of equipment. Photo credit: UAC -United Aircraft Corporation.

В настоящее время не существует нормативной документации, регулирующей использование самообучаемых систем. Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в чистом виде на военную авиацию - вопрос не ближайшего будущего. Подвели итог специалисты Объединенной авиастроительной Корпорации.

Раннее ОАК рассказала, как в 3D-лаборатории ОКБ Сухого методом лазерной стереолитографии изготавливаются сотни различных элементов для модернизированных истребителей Су-35СМ и Су-57М.

Источники и ссылки: Journal Bulgarian Military Magazin, United Aircraft Corporation, Telegram.

