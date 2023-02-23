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Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон

Министр ВМС США заявил, что Соединенные Штаты не способны угнаться за Китаем в строительстве военных кораблей
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21 февраля министр военно-морских сил Соединенных Штатов заявил, что ВМС НОАК имеют серьезные преимущества перед ВМФ США, включая более многочисленный флот и более мощный судостроительный потенциал, что говорит о срочной необходимости модернизации всего американского флота.

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It was laid in the USSR in 1985 as the heavy aircraft-carrying cruiser Riga. In 1990 it was given a new name - "Varyag". In 1998 the unfinished but already launched ship was purchased by China, towed away and completed as an aircraft carrier. Since 2012, the former Riga and Varyag have been part of the Chinese Navy under the name Liaoning. На фотографии изображена боевая группа авианосца "Ляонин" в водах западной части Тихого океана. (via Center for Strategic & International Studies) Mark SchiefelbeinS/Agence France-Presse, AFP/Getty Images/FILE. Journal EurAsian Times.

Во время брифинга в большом Национальном пресс-клубе в Вашингтоне министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо подчеркнул, что Пекин постоянно пытается нарушить морской суверенитет и экономическую безопасность других государств как в Южно-Китайском море, так и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Он отметил, что в настоящее время Народно-освободительная армия Китая располагает более мощным флотом и разворачивает его по всему миру. В ответ на это Пентагон просто обязан немедленно приступить к модернизации ВМС Соединенных Штатов, добавил Торо. "Нам необходим более крупный и более мощный флот; нам необходимо много кораблей в будущем, более современных кораблей, в особенности таких, которые смогут противостоять этой угрозе", - добавил он. 

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Министр ВМФ США заявил, что ВМС Народно-освободительной армии Китая, сегодня насчитывает (по данным западных аналитиков) порядка 340 кораблей, и в ближайшие годы может принять на вооружение еще около 400 военных судов. В отличие от них, в ВМС США в настоящее время насчитывается менее 300 кораблей.

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В опубликованном прошлым летом "Навигационном плане ВМС США на 2022 год" говорится, что Пентагон планирует построить к 2045 году 350 боевых кораблей, но это все равно значительно меньше, прогнозируемого роста ВМС Китая.

Однако согласно ноябрьскому отчету Бюджетного управления Конгресса Соединенных Штатов, ожидается, что численность американского флота будет постепенно сокращаться по мере списания старых судов. 

Это предостережение министра ВМС США прозвучало в тот момент, когда высокопоставленные американские чиновники уже высказали свои соображения касательно потенциального вторжения Китая на Тайвань в период до 2027 года. Многие военные эксперты на Западе опасаются, что американский флот может отстать от стремительно развивающегося военно-морского флота Китая. 

Подводная лодка Great Wall 236 ВМС Народно-освободительная армия Китая участвует в военно-морском параде 23 апреля 2019 года. (via Center for Strategic & International Studies) Mark SchiefelbeinS/Agence France-Presse, AFP/Getty Images/FILE. Journal EurAsian Times.

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Ранее в Министерстве обороны США неоднократно заявляли, что крейсеры, эсминцы и корветы, которые строит Китай, существенно усилят противовоздушную, противокорабельную и противолодочную оборону Народно-освободительной армии Китая. 

Попытки модернизировать ВМФ США с использованием революционных разработок и передовых технологий предпринимаются постоянно. Но как утверждают военные эксперты, отставание американского флота как раз и объясняется тем, что он пытался сочетать различные новейшие и в большинстве случаев непроверенные корабельные технологии. 

Например, литоральный боевой корабль (LCS) был разработан для того, чтобы ВМС США могли вести боевые действия вблизи берегов недружественных стран. Однако этот тип кораблей столкнулся с рядом серьезных проблем. У него есть несколько слабых мест в обороне, недостаточная огневая мощь и частые механические поломки. 

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В отличие от США, Китай обладает большими возможностями в области судостроения - Пентагон

Дель Торо утверждает, что верфи ВМС Соединенных Штатов просто не успевают за китайскими в плане производства. Он также упомянул, что в Китае имеется 13 верфей, каждая из которых имеет большую мощность, чем все верфи Соединенных Штатов.

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"Это является реальной угрозой", - заявил он. Дель Торо не предоставил информацию об этих верфях, но, согласно китайским и западным источникам, в Китае есть шесть крупных и две небольшие верфи, которые производят военные корабли.

С другой стороны, считается, что в США есть семь верфей, на которых строятся большие глубоководные корабли для ВМС и береговой охраны США. 

Но сколько бы ни было верфей, утверждает издание Eurasian Times все они нуждаются в трудовых ресурсах. По мнению Дель Торо, Китай выигрывает и в этой области, главным образом из-за отсутствия ограничений, законов и экономического давления со стороны США

Спутниковый снимок (от 12 июля 2021 года) китайского авианосца типа 003 во время строительства. (via Center for Strategic & International Studies) Mark SchiefelbeinS/Agence France-Presse, AFP/Getty Images/FILE. Journal EurAsian Times.

Согласно докладу Исследовательской службы Конгресса США, опубликованному в ноябре прошлого года, ВМС США приняли множество мер, чтобы сократить разрыв с Китаем, включая перемещение большей части своего флота в Тихий океан, а также развертывание новых, более современных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дель Торо добавил, что военно-морские силы США имеют более современный, боеспособный и смертоносный флот, чем у Китая, потому что у США есть лучшие судостроители. Дель Торо также считает, что американские военнослужащие гораздо лучше подготовлены, чем солдаты и офицеры НОАК.

В Пентагоне заявили, что ВМС Народно-освободительной армии Китая еще не достигли паритета несмотря на то, что у них больше кораблей, чем у ВМС США. Однако для ведения затяжных боевых действий ВМФ Китая относительно менее технологично развиты, чем флот США.

Тем не менее, Пекин способен строить корабли гораздо быстрее, чем любая другая страна мира. Такое положение вещей позволяет ему быстро наращивать свой потенциал или восполнять утраченные военно-морские подразделения, считают в оборонном ведомстве Соединённых Штатов.

   Источники и ссылки: Journal EurAsian Times, Journal CNN International, United States Department of Defense, Journal shephardmedia.

1. (https://eurasiantimes.com/china-can-produce-warships-faster-than-any-country-us-navy/)
2. (https://eurasiantimes.com/chinas-pla-navy-us-navy-a-breakneck-20-warships-per-year/)
3. (https://edition.cnn.com/2023/02/22/asia/us-navy-chief-china-pla-advantages-intl-hnk-ml/index.html)
4. (https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF)
5. (https://www.shephardmedia.com/news/naval-warfare/us-navy-publishes-new-plan-for-over-350-crewed-ships-and-submarines-by-2045/)

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