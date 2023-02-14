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Вслед за США: Киев заявил, что ВС РФ запускает "боевые воздушные шары" способные истощить ПВО страны

Вооруженные силы Российской Федерации запускают "военные воздушные шары" с уголковыми отражателями на позиции ВСУ, чтобы ослабить противовоздушную оборону Украины, считают в Киеве
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В конце января американцы обнаружили потенциальный шпионский метеозонд китайского производства, который пролетел над территорией США и Канады. Вслед за этим Пентагон сообщил, что 12 февраля ВВС страны сбили четвертый высотный воздушный объект на высоте около 6 000 метров над озером Гурон.

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Ну, это типа российский военный воздушный шар с уголковым отражателем.Journal EurAsian Times

Пентагон сообщил, что объект был уничтожен самолетом F-16, который использовал ракету AIM-9X Sidewinder. (Такой же боеприпас применялся и в предыдущих трех эпизодах). Представители оборонного ведомства США заверили, что ни один из этих сбитых объектов не представлял военной угрозы. Тем не менее, по заявлениям западных медиа, количество воздушных шаров, направляемых на континент, значительно возросло.

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В то время как Соединенные Штаты и Канада активно борются с угрозой НЛО, сообщают американские источники, Вооруженные Силы России тоже начали запускать воздушные шары военного назначения в небе над Украиной. Киев утверждает, что цель этой инициативы - измотать украинские средства противовоздушной обороны.

12 февраля командование ВВС Украины сообщило, что российские войска запустили воздушные шары с уголковыми отражателями и беспилотный разведывательный аппарат, которые были сбиты украинскими нацистами. Правда всушники не сообщили, что именно они сбили своими ракетами ПВО.

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Обнаружение российских воздушных шаров в небе над Украиной произошло после того, как подобные случаи были зафиксированы в Северной Америке. Так, 4 февраля США обнаружили и сбили над акваторией Атлантического океана подозрительный китайский аэростат. Несколькими днями позже ВВС США были сбиты еще несколько НЛО в окрестностях американо-канадской границы.

Хотя официальным лицам еще предстоит определить, кто именно запустил эти НЛО, Китай и Россия должны в первую очередь попасть под подозрение, считают западные эксперты. В свою очередь, Китай заявил, что американские аэростаты-шпионы неоднократно проникали в воздушное пространство страны в январе 2022 года.

Представитель украинских военно-воздушных сил полковник Юрий Игнат предположил, что аэростаты, оснащенные отражателями, предназначены для изматывания украинской противовоздушной обороны. В США считают, что заявления, сделанные высшим командованием ВСУ касательно НЛО над Украиной как минимум следует изучить.

Уголковый отражатель - Wikipedia. Journal EurAsian Times

Зачем России посылать воздушные шары на Украину?

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Западные специалисты считают, что российские аэростаты оснащены радиолокационными отражателями, которые используются как средство повышения заметности. Уголковый отражатель — это пассивное устройство, которое непосредственно отражает радиоволны обратно к источнику излучения, что делает его ценным инструментом для калибровки радарных систем.

Угловой отражатель как правило состоит из пересекающихся друг с другом перпендикулярных пластин. Подобно большим зеркалам, эти мишени отражают радиолокационную энергию обратно к воздушным датчикам, которые в большинстве случаев используются для радиолокационного слежения или радиолокационного спуфинга (обмана).

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В данном контексте назначение таких отражателей, по-видимому, состоит в том, чтобы обмануть приближающиеся ракеты с радиолокационным наведением. В ВВС Украины заявили: "Предположительно, цель заключалась в том, чтобы украинские ПВО приняли их за ударные беспилотники".

Абхиджит Айер-Митра, старший научный сотрудник Института изучения мира и конфликтов (IPCS), объяснил: "Это очень древняя технология. Плоские поверхности лучше всего отражают радиоволны, и поэтому противник запускает в воздушное пространство объекты нечеткой конфигурации, как правило, с перпендикулярными боковыми гранями. Такой объект вызывает срабатывание всех радаров в принимающей стороне. Подобная техника является обычным методом маскировки, используемым на протяжении десятилетий. Это очень старая технология".

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Иранские беспилотники-камикадзе Шахед-136 установлены на пусковой установке перед учениями вооруженных сил Ирана. Journal EurAsian Times

В Пентагоне тут же заявили, что Вооруженные Силы РФ уже давно использует подобные технологии в рамках специальной военной операции на Украине. В августе 2022 года издание EurAsian Times опубликовала подробный анализ того, как Москва разместила массив пирамидальных радарных отражателей к западу от Антоновского моста (мост на Украине через реку Днепр), дабы запутать украинских нацистов.

Ветеран ВВС Индии и военный аналитик, командир эскадрильи Виджайндер К. Тхакур (в отставке), в интервью EurAsian Times заявил: "Российские истребители осуществляют патрулирование воздушного пространства над территорией боевых действий 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они всегда вооружены АРМ Х-31П (вариант противорадиолокационной ракеты). По имеющимся данным, российские аэростаты оснащены уголковыми отражателями для увеличения радиолокационной заметности. Без подобных ретро-рефлекторов этого было бы невозможно достичь, сообщают западные эксперты.

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"Любой, кто визуально обнаружит российский аэростат, заявили в ВСУ, скорее всего, сообщит об этом властям. Украинские военно-воздушные силы должны будут задействовать свои радары ПВО, чтобы уверенно распознать такой объект как воздушный шар. Радар, скорее всего, был бы немедленно обнаружен российскими истребителями. Далее, экипаж самолёта запустит ракету типа Х-31П по источнику излучения. Таким образом, ВС России просто изматывают, украинские ПВО своими воздушными шарами", причитают украинские нацисты.

ВСУ считают, что мощная атака ударных дронов способна уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру. А воздушные шары, оснащенные уголковыми отражателями, несомненно, помогут в этом учитывая, что системы ПВО будут перегружены. Такая проблема уже существует поскольку Россия постоянно запускает рои своих беспилотников-камикадзе. 

Более того, сбивать дешевые воздушные шары придется дорогими западными ракетами класса "земля-воздух", которые у НАТО катастрофически быстро заканчиваются. И что еще более важно, широкое использование подобных аэростатов может поставить под удар радары и системы противовоздушной обороны, что приведет к гораздо большим проблемам для ВУС, считают в Вашингтоне.

Источники и ссылки: Journal EurAsian Times,CNN, The Wall Street Journal
https://eurasiantimes.com/russia-is-launching-balloons-with-corner-reflectors-into-ukraine/
https://edition.cnn.com/2023/02/13/china/china-unidentified-flying-object-intl-hnk-mic/index.html
https://www.wsj.com/articles/latest-flying-objects-shot-down-over-north-america-were-balloons-schumer-says-7c2c63ec

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