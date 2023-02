Берн ответил отказом на просьбу Мадрида разрешить передачу Киеву 35-мм автоматических зенитных орудий швейцарского производства.

Провалом закончилась попытка Испании передать Киеву зенитные орудия швейцарского производства. Об этом стало известно после официального заявления Берна о том, что такие поставки нарушают закон о реэкспорте оружия. Речь идет о 35-мм зенитных пушках. Это далеко не первая попытка стран Евросоюза поставить швейцарское оружие на Украину. В прошлом году Дания и Германия уперлись в "швейцарскую стену", после того как их просьбы касательно реэкспорта также были отклонены.

реклама

Oerlikon GDF-005 complexes can be a part of integrated system of anti-aircraft defense "Skyguard" that allows engaging three targets simultaneously. This system consists of two GDF complexes and two Sparrow missile launchers, as well as their common fire control system. News portal Moskovsky Komsomolets, Journal Bulgarianmilitary.

Новость о том, что Швейцария отклонила запрос Испании, была опубликована информационным агентством EFE. В сообщении не уточняется, какие именно 35-мм зенитные установки были запрещены к реэкспорту.

По мнению специалистов речь может идти о 35-мм буксируемой зенитной установке Oerlikon GDF с двумя 35-мм автоматическими пушками. Это оружие производится швейцарским предприятием Rheinmetall Air Defense после того, как в 2009 году оно приобрело компанию-разработчика Oerlikon Contraves.

Управление зенитным орудием осуществляется автоматически с помощью системы наведения и контроля огня. Установка Oerlikon GDF-005, способна находить и уничтожать воздушные цели без участия человека, а также самостоятельно перезаряжаться.

В 2007 году такое орудие использовалось южноафриканскими военными на полигоне Лохатла в Северной Капской провинции, когда роботизированная пушка неожиданно решила поиграть с ними в "войнушку". В итоге зенитка выпустила более 250 осколочно-фугасных 35-миллиметровых снарядов по собственному расчету и находящимся рядом солдатам, убив на месте девять и тяжело ранив еще четырнадцать бойцов. Специалисты компании производителя заявили, что причиной инцидента стала ошибка в программном обеспечении зенитного орудия. Тем не менее, по словам военных экспертов, орудия Oerlikon выходили из-под контроля и раньше, однако в тех эпизодах никто не погиб.

New 35 mm Oerlikon GDF-009 35 mm towed twin towed anti-aircrafts artillery unit in the GDF-009 EO modification with Chess Dynamics electronic-optical 24/7 targets trackings system Rheinmetall Air Defensse (via Janess). News portal Moskovsky Komsomolets

Швейцарское законодательство

Согласно швейцарскому законодательству, Берн запрещает реэкспорт в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. Таким образом, Украина не может претендовать на поставки оружия швейцарского производства. Согласно законодательству страны, любой иностранный оператор швейцарского оружия должен получить официальное разрешение Берна на будущий реэкспорт.

В 2022 году Германия обратилась с просьбой к Швейцарии разрешить поставки на Украину снарядов для самоходных зенитных установок "Гепард", а буквально через неделю с просьбой о реэкспорте обратилась Дания. Копенгаген планировал передать Киеву двадцать многоцелевых колёсных бронемашин "Пиранья III" (MOWAG Piranha). Однако, как это уже стало известно, Берн отклонил эти просьбы и наложил запрет на поставки.

Швейцария известна всему миру своим нейтралитетом. Хотя во время Второй мировой войны позиция Берна была весьма спорной, поскольку Швейцария продавала нацистам оптические прицелы детонаторы, зенитные автоматы, снаряды, авиаприборы и прочую оборонную продукцию, а также разрешало использовать банковскую систему страны в интересах фашистов.

The Oerlikon GDF-005 is armeds with a 35 mm dual-calibber anti-aircrafts cannon. The anti-aircraft gun is equipped with a digital guidance and fire control system, radar, as well as a long-range laser for more accurate aiming. . News portal Moskovsky Komsomolets, Journal Bulgarianmilitary.

Прения

События, развивавшиеся на фоне специальной военной операции на Украине, стали причиной протестов и массовых беспорядков в Швейцарии. В Берне стали все чаще звучать призывы к снятию запрета на реэкспорт военного оборудования воюющим государствам. В настоящее время в парламенте страны идут активные дебаты о внесении "необходимых поправок" в швейцарское законодательство, касающееся вопросов повторного экспорта оружия местных производителей.

Однако пока швейцарское правительство остается в стороне от таких дискуссий, сохраняя нейтралитет в соответствии с действующим законодательством.

Источники и ссылки: Russian information agency TASS, News portal Moskovsky Komsomolets. Journal Bulgarianmilitary, Joyrnal Agency Anadolu.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

1. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17023121)

2. (https://www.mk.ru/politics/2023/02/11/shveycariya-v-ocherednoy-raz-otkazalas-odobrit-oruzheynye-postavki-ukraine.html)

3. (https://www.aa.com.tr/ru/мир/швейцария-планирует-разрешить-реэкспорт-оружия-в-украину/2796662 )

4. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/11/switzerland-we-refuse-to-supply-anti-aircraft-guns-to-ukraine/)