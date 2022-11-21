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Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай

Наши западные "партнеры" очень хотели бы изучить тактико-технические характеристики и боевые возможности многоцелевых истребителей поколения «4++» - МиГ-35
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На международном авиационно-космическом салоне, проходившем в ноябре в китайском городе Чжухай, Военно-космические силы Российской Федерации представили четыре самолета - тяжелые Су-35 и Су-34, новейший Су-57 и легкую боевую машину МиГ-35.

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Одноместные МиГ-35 и двухместные МиГ-35Д - многофункциональные истребители поколения 4++". Они являются логической эволюцией МиГ-29КМ. Объединенная авиастроительная корпорация Появление легкого МиГа вызвало ряд вопросов относительно его дальнейшего существования в качестве жизнеспособной платформы, учитывая, что в данный момент на вооружение поступил лишь шесть единиц, а реализация планов по вводу в строй партии из 35 и более аппаратов представляется все менее вероятной. В отличие от Су-35 и Су-34, являющихся глубоко модернизированными вариантами Су-27 ("Фланкер" по классификации НАТО), лучшего фронтового истребителя СССР времен холодной войны, МиГ-35 является логическим продолжением (или завершением?) МиГ-29, который был разработан в Советском Союзе как облегченная версия Су-27 с более низкими издержками на производство и обслуживание.

Russian Air Force MiG-35

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Разработка МиГ-35 началась в 2000-х годах, их первый показ состоялся в январе 2007 года, а эксплуатация стартовала только в 2019. По мнению экспертов, причиной задержки во многом послужило отсутствие интереса российских военно-воздушных сил к истребителю легкого класса. По заявлениям российских медиа, новые МиГи требует на 80 процентов меньше технического обслуживания, чем МиГ-29, но при этом они считаются менее рентабельными, чем модификации Су-27 или Су-57. При этом меньшая дальность полета, более низкая боевая нагрузка и менее мощный радар ограничивают его возможности в потенциальных конфликтах с участниками Североатлантического альянса. Ввиду большой стратегической глубины РФ и отсутствии острой необходимости в боевых машинах, способных взлетать с импровизированных ВПП рядом с линией фронта, (а именно для этого предназначен МиГ-35), предполагалось, что даже в случае успеха проекта большая часть машин пойдет на экспорт.

Medium Weight MiG-29 (top) and Heavyweight Su-27

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МиГ-35 отличие от МиГ-29 характеризуется повышенной боевой устойчивостью в первую очередь благодаря размещению новой защитной системы, пониженными радиолокационными и тепловыми сигнатурами, способностью обнаруживать и поражать цели с использованием пассивных систем, а также за счет возможности осуществлять посадку на необорудованных и неосвещенных ВПП.

Жалящий "Овод": Су-57 выполняет запуск оперативно-тактической крылатой ракеты Х-59МК2

Появление МиГ-35 в Чжухае стало особенно ярким событием еще и потому, что это единственная боевая машина российских ВКС, не участвовавшая в боевых действиях на Украине. В этом конфликте использовался даже многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, несмотря на его небольшой тираж (в данный момент на вооружении находится всего шесть самолетов). Су-57 активно применялся в операциях против украинских войск, включая задачи по подавлению средств противовоздушной обороны и, возможно, хотя эта информация не подтверждена, в одном воздушном бою. Вполне может быть, что отсутствие МиГ-35 свидетельствует о весьма ограниченной роли легких истребителей в ВКС РФ, а также о повышенном внимании к приобретению боевого опыта в пилотировании Су-57 и самолетов других классов, которые рассматриваются как более важные элементы обороны России.

"МиГ-35 (коммерческое обозначение МиГ-29М2) имеет существенные отличия от МиГ-29К по части авионики. Самолет имеет радиолокатор с активным фазированным массивом, новейший комплекс обороны, основанный на сочетании радиоэлектронных, оптических комплексов и систем пассивной защиты" . Генеральный конструктор самолета Николай Николаевич Бунтин.

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Однако, по мнению экспертов военно-аналитического издания Military Watch Magazine, МиГ-35 прекрасно бы справился с боевыми задачами на территории Украины, поскольку его сравнительно небольшой радиус поражения не является препятствием для противодействия противнику. При этом особое внимание уделяется возможностям радиоэлектронной борьбы, современным технологиям и сверхточному управляемому оружию, что делает его по-настоящему смертоносным, особенно на больших расстояниях.

Возможно, продолжает источник, у программы этого истребителя все еще есть будущее, поскольку многие из используемых в ней технологий были задействованы в МиГ-29М, очень похожем, но более дешевом самолете, производимом на том же авиазаводе "Сокол", пользующемся популярностью на экспортных рынках, но не в самой России. По имеющейся информации, в настоящее время для МиГ-35 разрабатываются уникальные технологические решения, включая новые виды лазерного оружия, которые позволят значительно повысить эффективность машины.

МиГ-35 остается потенциально перспективным претендентом как экспортный вариант - среди ведущих возможных заказчиков называют Индию и Египет.

На днях в США попытались провести параллель между двумя российскими истребителями МиГ-31БМ и Су-35. Между тем, эти машины предназначены для выполнения разных задач, о чем вы можете узнать из этой статьи.

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А, тем временем новейший истребитель пятого поколения Су-57 получил новую авиационную ракету для уничтожения сверхмалозаметных стелс-самолетов. "Изделие 180" (К-77М) вступило в фазу серийного производства.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Портал Airwar

  1.  http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29m2
  2. html https://www.uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/military/mig-35/ 
  3. https://militarywatchmagazine.com/article/where-mig35s-noukraine-recently-china
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