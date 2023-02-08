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В понедельник, 6 февраля 2023 года, руководство индийских Военно-морских сил объявило, что экспериментальный боевой самолет HAL Tejas в десантном исполнении впервые совершил посадку и взлет с многоцелевого авианосца INS Vikrant. Источник в минобороны страны сообщил, что испытания проводились в акватории Аравийского моря.

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Первый полет МиГ-29К был осуществлен в июне 1988 года, истребитель пилотировал Токтар Аубакиров, летчик-испытатель ОКБ Микояна. 1 ноября 1989 года он же совершил первую посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Тбилиси" (сегодня - флагман Северного флота ВМФ России "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов") и первый взлет с корабельного трамплина. Journal Bulgarianmilitary, Defense News, (Indian Navy via Associated Press News)

Одноместный экспериментальный самолет Tejas, получивший обозначение NP-2, приземлился на авианосец, пилотируемый командиром Индийской военно-морской испытательной эскадрильи [INAS 552] командором Шивнатом Дахия. В тот же день несколькими часами позже на авианосец Vikrant впервые успешно приземлился палубный истребитель производства Российской Федерации МиГ-29К. В рамках испытаний экипажи самолётов использовали режим "укороченного взлёта и посадки".

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В настоящее время на вооружении Военно-морского флота Индии находятся два авианосца - INS Vikrant и INS Vikramaditya российской постройки, а также 42 истребителя МиГ-29К производства Российской Федерации. Journal Bulgarianmilitary, Defense News, (Indian Navy via Associated Press News)

"Успешная посадка и взлет отечественного боевого самолета Tejas на первом полностью индийском авианосце - важный шаг вперед в реализации нашего общего плана AatmaNirbharBharat. Более того, первая посадка и взлет МиГ-29К российского производства стала предвестником интеграции истребителя с нашим авианосцем INS Vikrant. Я поздравляю всех, кто способствовал этому достижению", - подчеркнул начальник штаба ВМС Индии адмирал Р. Хари Кумар.

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INS Vikrant, первый индийский авианосец собственной постройки, отплывает на ходовые испытания из Кочи, Индия, 25 августа 2022 года. Journal Bulgarianmilitary, Defense News, (Военно-морской флот Индии via Associated Press News)

В ходе дальнейших испытаний экипажи МиГ-29К и Tejas, впервые выполнили целую серию воздушных задач взлетев с палубы индийского корабля. Таким образом, ВМС Индии подтвердили оперативную совместимость обоих самолетов и авианосца. Напомним, ранее два Tejas (существует еще один двухместный вариант NP-1) провели тренировочные полеты с использованием наземного центра в Гоа и авианосца INS Vikramaditya производства Российской Федерации (Изготовитель: Черноморский судостроительный завод. В ноябре 2013 года судно было передана ВМС Индии).

Нью-Дели с гордостью отмечает тот факт, что и самолет Tejasa и авианосец INS Vikrant были спроектированы и построены усилиями индийских компаний. Вместе с тем, многие комплектующие и материалы были поставлены зарубежными партнерами. Испытания INS Vikrant закончатся в середине 2023 года. Если все пойдет по плану, корабль в самые ближайшие сроки встанет на вооружение Военно-морских силы Индии.

Военно-морские силы Индии намерены задействовать на INS Vikrant 12 истребителей МиГ-29К, а также нарастить потенциал своего флота за счет приобретения 26 истребителей F/A-18E или Rafale M.

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6 февраля 2023 года МиГ-29К российской постройки впервые совершил посадку на авианосец INS Vikrant ВМС Индии. Journal Bulgarianmilitary, Defense News, (Indian Navy via Associated Press News)

Интересно, что согласно текущим планам, десантная версия Tejas разрабатываться не будет, а сильную сторону авианосных групп составят именно МиГ-29К/КУБ российского производства. Интересно, что согласно текущим планам, десантная версия Tejas разрабатываться не будет, а сильную сторону авианосных групп составят именно МиГ-29К/КУБ российского производства. Кроме того, министерство обороны Индии рассматривает возможность приобретения либо многоцелевого истребителя Dassault Rafale M (Франция), либо Boeing F/A-18E/F Super Hornet (США). Согласно инсайдерской информации, договор будет подписан с французами.

В конечном итоге индийские авианосцы будут использоваться в качестве мобильной авиабазы для нового палубного истребителя TEDBF (Twin Engine Deck-Based Fighter), который должен поступить на вооружение Индийских ВМС к 2032 году.

Исторический момент в авиации! Впервые истребитель производства Индии приземлился на индийский авианосец. В видеоролике показана посадка и взлет истребителя LCA ВМС Индии на авианосец INS Vikrant в Аравийском море 6 февраля 2023 года.Journal Bulgarianmilitary, Defense News, (Indian Navy via Associated Press News)

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В первых числах февраля мы сообщали, о том как истребители Су-30МКИ производства Российской Федерации совершили беспрецедентное перебазирование на военно-воздушную базу в Японии . Операция проходила в рамках учений Veer Guardian 2023. Сейчас на вооружении индийских военно-воздушных сил находится более 270 российских истребителей Су-30МКИ, первые из которых поступили на вооружение в 2002 году, а последняя партия новой авиатехники была заказана в 2020 году.

Источники и ссылки: Journal Bulgarianmilitary, Journal Naked Science, Journal Focus, Journal Defense News.

1. (https://naked-science.ru/article/tech/indiya-predstavila-kontsept)

2. (https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2023/02/07/india-successfully-lands-light-combat-aircraft-mig-29k-on-carrier/)

3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/07/first-landing-of-tejas-and-mig-29k-fighters-on-ins-vikrant/)

4. (https://focus.ua/voennye-novosti/548674-v-indii-vpervye-istrebiteli-prizemlilis-na-nacionalnyy-avianosec-vikrant-video)

5 (https://www.defensenews.com/naval/2020/01/11/indian-navy-hits-a-major-milestone-with-a-home-grown-experimental-jet/)

