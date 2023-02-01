Опубликованные документы британских спецслужб свидетельствуют о том, что бывший президент США Джордж Буш-младший настоятельно рекомендовал ЦРУ найти замену Ясиру Арафату после окончания интифады Аль-Акса в 2001 году.
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Спустя почти 19 лет после подозрительной смерти бывшего палестинского лидера Ясира Арафата, в документах, опубликованных британскими спецслужбами, обнаружилась информация о том, что бывший президент США Джордж Буш настоятельно рекомендовал Центральному разведывательному управлению найти замену Ясиру Арафату после окончания интифады Аль-Акса в 2001 году.
В 2000 году Соединенные Штаты безуспешно пытались помешать переговорам в Кэмп-Дэвиде между Ясиром Арафатом и Эхудом Бараком, действующим на тот момент премьер-министром Израиля, вследствие эскалации напряженности и конфронтации на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
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В недавно обнародованных материалах говорится, что Буш предвидел, что Ариэль Шарон, сменивший Барака у власти, будет использовать сектор Газа, чтобы посеять раскол среди палестинцев. В них также изгладились результаты консультаций, состоявшихся между Великобританией и США через несколько месяцев после вступления в должность Буша и его кабмина, в котором в основном заправляли неоконсерваторы.
Ретроспективный взгляд
Необходимо отметить, что, когда Буш вступил в должность президента в январе 2001 года, вторая палестинская интифада, вспыхнувшая после демонстративного и провокационного посещения Храмовой горы лидером израильской партии "Ликуд" Ариэлем Шароном 28 сентября 2000 года, достигла своего апогея.
Тогда администрация Буша настоятельно призывала палестинских лидеров прекратить интифаду до начала переговоров по безопасности с "Израилем". После аннулирования этого проекта Буш и премьер-министр Великобритании Тони Блэр в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на оккупированных палестинских территориях.
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В одной из случайно сохранившихся записей британский премьер-министр выразил свое "беспокойство" за Арафата, добавив, что "ему больше нечего предложить", намекая на то, что он уже сделал всё, что можно.
Буш согласился с позицией Блэра, а затем назвал Арафата "слабым и бесполезным". Он сообщил лидеру лейбористов, что поручил ЦРУ найти потенциальных преемников палестинского лидера.
"После почти четырех лет напряженной работы спецслужб США лидер Палестины скончался 11 ноября 2004 года во Франции от кровоизлияния в мозг. Медики, проводившие вскрытие заявили, что смерть наступила в результате введения в организм смертельного химического вещества. Палестинцы и арабы обвинили в смерти Ясира Арафата Израиль". Об этом сообщает панарабский спутниковый телеканал — Аль-Маядин.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Journal The Guardian
1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/bush-directed-cia-to-find-replacement-for-yasser-arafat:-doc)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/abu-rudeineh:-israel-assassinated-arafat-threatened-abbas)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/tony-blairs-knighthood-sparks-outrage-in-the-uk)
4. (https://www.theguardian.com/politics/2022/dec/30/blair-bush-first-phone-call-first-name)