"Если бы я был президентом США, военный конфликт между Россией и Украиной никогда бы не произошел, но даже сейчас, будучи президентом, я мог бы остановить этот ужасный эскалационный конфликт в течение 24 часов", - заявил Трамп

45-й президент США Дональд Трамп считает, что решение Байдена направить "Абрамсы" на Украину может спровоцировать применение Россией ядерного оружия.

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45-й президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время их встречи в 2019 году. Al Mayadeen English Television Channel. Agence France-Presse. (AFP)

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг заявил, что если бы он до сих пор был хозяином Белого Дома, то путем переговоров смог бы урегулировать военный конфликт на Украине в течение 24 часов.

"Если бы я был президентом США, военный конфликт между Россией и Украиной никогда бы не произошел, но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этой ужасной и быстро эскалирующей войны в течение суток", - заявил Трамп в своей социальной платформе Truth.

Всего за день до этого Дональд Трамп осудил решение действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена передать Украине 31 танк M1A1 Abrams, поскольку, по его мнению, это может спровоцировать ответную реакцию Кремля на применение ядерного оружия. Он предупредил, что это может привести к Третьей мировой войне и заявил в соцсети Truth Social: "Сначала пойдут танки, потом ядерное оружие. Положите конец этой безумной войне СЕЙЧАС. Это так просто сделать!"

Все эти заявления прозвучали через два дня после того, как администрация Байдена объявила о своем решении передать Киеву 31 танк. Однако официальные лица США тут же не преминули подчеркнуть, что потребуется несколько месяцев для завершения процесса обучения и доставки американской бронетехники, прежде чем она будет задействована на полях сражений Украины. И скорее всего, она не будет доставлена до начала потенциального украинского контрнаступления.

"Соединенные Штаты не успеют к весне отправить танки Abrams в Киеву", - считает заместитель государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Комплексный боевой танк американского производства стоимостью более 10 миллионов долларов за единицу очень сложен в обслуживании и представляет собой серьезную логистическую проблему для доставки запасов, поскольку работает на авиационном топливе.

Ранее мы писали о том, как американским ВВС впервые удалось осуществить дозаправку танка M1 Abrams с помощью самолета Lockheed Martin C-130J Super Hercules. При этом во время проведения испытаний двигатели C-130J продолжали работать.

Старший сержант военно-воздушных сил США Коди Браун (справа) из 436-й эскадрильи Aerial Port Squadron, проверяет поддоны со 155-мм боеприпасами, направляющимися на Украину. 29 апреля 2022 года база ВВС Дувр. Al Mayadeen English Television Channel. (AP Photo/Alex Brandon, File)

Жители Америки выступают против помощи Украине

В прошлом месяце опрос, проведенный в США Чикагским Советом по международным отношениям (Chicago Council on Global Affairs), продемонстрировал заметное снижение числа сторонников предоставления военной помощи Украине на фоне военных действий в Украине, которые начались в конце февраля 2022 года.

По данным того же исследования, более половины опрошенных граждан США считают, что Вашингтон должен убедить Киев прекратить огонь и урегулировать конфликт с Россией путем переговоров.

"С весны прошлого года уровень поддержки Украины среди республиканцев заметно снизился. В марте Киев поддерживало около 80 % представителей республиканской партии, в июле уже 68 процентов, а сейчас этот показатель снизился до 55 процентов ", - говорится в исследовании.

Официальные лица из администрации Байдена проинформировали Зеленского, что могут сохранить текущий уровень поддержки военной и финансовой помощи только до лета 2023 года. После чего республиканцы могут резко сократить ее. Сегодня Трамп резко высказался против политики, проводимой Вашингтоном в отношении Украины, и это очень серьезный сигнал со стороны республиканцев.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, РИА Новости, Television Channel RTVI.

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1. (https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html)

2. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14665283)

3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/trump:-i-could-end-ukraine-war-in-24-hours-if-i-were-still-p)

4. (https://english.almayadeen.net/news/politics/get-this-crazy-war-ended-now:-trump)

5. (https://rtvi.com/news/oprosy-amerikanczy-i-evropejczy-vse-menshe-gotovy-podderzhivat-ukrainu-iz-za-ekonomicheskih-problem/)