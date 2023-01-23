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Более половины работающих жителей США намерены уволиться с работы в 2023 году - результаты соцопроса
Сегодня экономика США стоит перед перспективой потенциального финансового краха на фоне все более громких разговоров о грядущей дедолларизации.
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В результате опроса среди 2 000 работающих американцев выяснилось, что чаще всего покидают компании молодые специалисты.

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The BRICS states plan to develop a new international payments system and get rid of the dollar altogether. South African Foreign Minister Naledi Pandor recently said, "We have always been concerned about the dollar being the dominant currency. We need to look for an alternative to it. Al Mayadeen English Television Channel.  (Associated Press News - Getty Images)

Результаты социологического исследования, проведенного компанией Linkedin в декабре прошлого года, показали, что около 61% работающих американцев задумываются об увольнении с занимаемых должностей в 2023 году. Об этом в минувшую пятницу сообщило издание Business Insider.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 2000 работающих американцев, выяснилось, что чаще всего с работы увольняются молодые люди в возрасте до 24 лет.

Среди представителей поколения Z* около 72 процентов заявили, что рассматривают возможность ухода со своей нынешней должности. В то время как среди миллениалов (поколение Y) доля тех, кто думает об увольнении, составляет примерно 66 процентов. С другой стороны, среди представителей поколения X об уходе с работы подумывают 55%, а среди бэби-бумеров - около 33 процентов.

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По словам вице-президента LinkedIn по комплексным данным и потребительским коммуникациям Кэтрин Фишер, около 95% профессионалов уверены в своих карьерных перспективах в 2023 году - и это несмотря на то, что половина из опрошенных выразила обеспокоенность в связи с сокращениями.

"Эта уверенность выражается в том, что большинство людей просят о повышении в должности, прибавке к зарплате или поиске более перспективной работы", - считает Фишер.

По ее словам, молодые специалисты быстро начинают понимать, что "работа приходит и уходит, а карьера остается", - сказала она, добавив, что люди должны стремиться к "долгой игре" в построении карьеры, а не зацикливаться на одной профессии.

Job seekers line up to talk to recruiters during the Amazon job fair in Dallas, September 27, 2021. Al Mayadeen English Television Channel (Associated Press News - Getty Images)

Данные федерального бюро статистики труда Соединенных Штатов показали, что в ноябре 2022 года по собственному желанию уволились 4,2 миллиона американцев. Это несколько меньше по сравнению с рекордным уровнем в 4,53 миллиона человек в ноябре 2021 года. 

Аналитики утверждают, что рынок труда в Соединенных Штатах остается относительно сильным, несмотря на недавнюю череду сокращений в технологическом секторе.

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Однако независимо от того, правда это или нет, не вызывает сомнений тот факт, что в настоящее время экономика Соединенных Штатов стоит перед перспективой потенциального финансового краха на фоне все более громких разговоров о грядущей дедолларизации.

Недавно министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор заявила, что клуб развивающихся экономик БРИКС намерен найти способ отказаться от доллара и разработать более справедливую платежную систему, в которой не будет перекоса в сторону богатых стран. Об этом 18 января сообщило агентство Sputnik.

Пандор, в частности, сказала: "Нас всегда беспокоил тот факт, что доллар является доминирующей валютой. Необходимо срочно искать этому альтернативу".

What the Russian Federation and the Peoples Republic of China have in common in the trade - currency war against the United States is that both are in favour of moving from a unipolar to a multipolar world. Al Mayadeen English Television Channel, (Getty Images).

"Существующие в настоящее время финансовые системы имеют тенденцию ставить в привилегированное положение страны с очень высоким уровнем благосостояния. Это огромная проблема для таких стран, как наша, которая вынуждена осуществлять платежи в долларах, что обходится гораздо дороже в пересчете на нашу национальную валюту. Для решения этой задачи необходимо разработать более справедливую систему, и мы обсуждаем этот вопрос с министрами государств БРИКС в рамках консультаций экономического характера", - сказала она.

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*Поколение Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся в период с 1997 по 2012, миллениалы, поколение Next или Y (англ. generation Millennials) - с 1981 по 1996 год, поколение X (англ. Generation X)- с 1965 по 1980 год, поколение бэби-бумеров или просто бумеров (англ. baby boomers) - с 1944 по 1967

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, ТАСС Российская газета, РИА  новости

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1. (https://ria.ru/20230118/pandor-1845663241.html)
2. (https://tass.ru/opinions/12786971)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/south-africa:-brics-mulling-new-payment-system-to-ditch-doll)
4. (https://english.almayadeen.net/news/economics/more-than-half-us-workers-think-of-quitting-their-jobs-in-20)

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