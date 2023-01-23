В результате опроса среди 2 000 работающих американцев выяснилось, что чаще всего покидают компании молодые специалисты.
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Результаты социологического исследования, проведенного компанией Linkedin в декабре прошлого года, показали, что около 61% работающих американцев задумываются об увольнении с занимаемых должностей в 2023 году. Об этом в минувшую пятницу сообщило издание Business Insider.
Согласно результатам опроса, проведенного среди 2000 работающих американцев, выяснилось, что чаще всего с работы увольняются молодые люди в возрасте до 24 лет.
Среди представителей поколения Z* около 72 процентов заявили, что рассматривают возможность ухода со своей нынешней должности. В то время как среди миллениалов (поколение Y) доля тех, кто думает об увольнении, составляет примерно 66 процентов. С другой стороны, среди представителей поколения X об уходе с работы подумывают 55%, а среди бэби-бумеров - около 33 процентов.
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По словам вице-президента LinkedIn по комплексным данным и потребительским коммуникациям Кэтрин Фишер, около 95% профессионалов уверены в своих карьерных перспективах в 2023 году - и это несмотря на то, что половина из опрошенных выразила обеспокоенность в связи с сокращениями.
"Эта уверенность выражается в том, что большинство людей просят о повышении в должности, прибавке к зарплате или поиске более перспективной работы", - считает Фишер.
По ее словам, молодые специалисты быстро начинают понимать, что "работа приходит и уходит, а карьера остается", - сказала она, добавив, что люди должны стремиться к "долгой игре" в построении карьеры, а не зацикливаться на одной профессии.
Данные федерального бюро статистики труда Соединенных Штатов показали, что в ноябре 2022 года по собственному желанию уволились 4,2 миллиона американцев. Это несколько меньше по сравнению с рекордным уровнем в 4,53 миллиона человек в ноябре 2021 года.
Аналитики утверждают, что рынок труда в Соединенных Штатах остается относительно сильным, несмотря на недавнюю череду сокращений в технологическом секторе.
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Однако независимо от того, правда это или нет, не вызывает сомнений тот факт, что в настоящее время экономика Соединенных Штатов стоит перед перспективой потенциального финансового краха на фоне все более громких разговоров о грядущей дедолларизации.
Недавно министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор заявила, что клуб развивающихся экономик БРИКС намерен найти способ отказаться от доллара и разработать более справедливую платежную систему, в которой не будет перекоса в сторону богатых стран. Об этом 18 января сообщило агентство Sputnik.
Пандор, в частности, сказала: "Нас всегда беспокоил тот факт, что доллар является доминирующей валютой. Необходимо срочно искать этому альтернативу".
"Существующие в настоящее время финансовые системы имеют тенденцию ставить в привилегированное положение страны с очень высоким уровнем благосостояния. Это огромная проблема для таких стран, как наша, которая вынуждена осуществлять платежи в долларах, что обходится гораздо дороже в пересчете на нашу национальную валюту. Для решения этой задачи необходимо разработать более справедливую систему, и мы обсуждаем этот вопрос с министрами государств БРИКС в рамках консультаций экономического характера", - сказала она.
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*Поколение Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся в период с 1997 по 2012, миллениалы, поколение Next или Y (англ. generation Millennials) - с 1981 по 1996 год, поколение X (англ. Generation X)- с 1965 по 1980 год, поколение бэби-бумеров или просто бумеров (англ. baby boomers) - с 1944 по 1967
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, ТАСС Российская газета, РИА новости
1. (https://ria.ru/20230118/pandor-1845663241.html)
2. (https://tass.ru/opinions/12786971)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/south-africa:-brics-mulling-new-payment-system-to-ditch-doll)
4. (https://english.almayadeen.net/news/economics/more-than-half-us-workers-think-of-quitting-their-jobs-in-20)