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- Эффективны ли маски в борьбе с COVID-19?

- Ну и да и нет. Это же COVID! - заявили ученые.

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Некоторые ученые, ранее призывавшие всех взрослых носить маски, теперь утверждают, что маски практически не помогают контролировать количество случаев заболевания. Но насколько точны эти утверждения?

Journal Science Focus. Getty Images

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В связи с новыми опасениями относительно роста числа случаев гриппа, стрептококка А и COVID Omicron суб-варианта XBB.1.5, чиновники здравоохранения по всему миру ломают голову над одним ключевым вопросом: должны ли мы все снова носить маски?

И хотя Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) советует носить маски только тем взрослым, у которых наблюдаются симптомы гриппа или COVID, некоторые общественные деятели рекомендуют делать это и всем здоровым людям, но только в определенных ситуациях. Например, на брифинге 9 января первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила: "Мы по-прежнему советуем лицам старше 12 лет носить маски для защиты лица в общественном транспорте или в общественных закрытых помещениях".

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Однако по мере того, как ситуация с заболеваемостью COVID в Великобритании начинает стабилизироваться, некоторые ученые задаются вопросом, насколько эффективны лицевые маски в борьбе с текущим количеством случаев заболевания.

"В начале пандемии маски действительно были полезны. И люди, утверждающие, что маски были не эффективны, серьезно ошибаются", - сказал в интервью BBC Science Focus профессор Пол Хантер из Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии.

"Однако есть основания полагать, что маски являлись важным элементом борьбы вплоть до того момента, когда мы начали эффективно вакцинировать необходимое количество людей. В этом же году мы увидели, что их защита сошла на нет".

Но где доказательства этого? В основном, это утверждение основывается на данных, собранных Управлением национальной статистики (ONS) в период с ноября 2021 года по май 2022 года, которые отслеживали вероятность положительного теста на COVID среди людей, как носивших, так и не носивших маску.

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Согласно полученным данным, в конце 2021 года дети и взрослые, которые утверждали, что "всегда" носят защитную маску на работе или в школе, имели меньшую вероятность положительного теста на COVID-19 по сравнению с теми, кто "не носил" или "иногда носил" маску. Как, собственно, и следовало ожидать. Однако с января по май 2022 года эта тенденция заметно ослабла. Шансы заразиться у тех, кто никогда или иногда носил маску, были очень близки к вероятности получить положительный тест на COVID-19 у тех, кто всегда ее надевал.

Journal Science Focus. Getty Images

Другими словами, с января по май 2022 года риск заразиться COVID-инфекцией был практически одинаковым для всех, независимо от того, носили они маску или нет. Именно на основании этих данных ученые, такие как Хантер, предположили, что в выявлении уровня заболеваемости COVID среди населения большую роль играют другие факторы, помимо масок, например, уровень иммунитета населения.

А все ли согласны с этим выводом?

Нет, тут мнения мнения ученых расходятся. Некоторые утверждают, что данных недостаточно, подчеркивая, что данные ONS о ношении масок в последний раз собирались в мае 2022 года, то есть восемь месяцев назад.

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Они утверждают, что исследование не может слишком много рассказать о реальном положении дел, особенно с учетом того, что за это время вирус значительно мутировал, в результате чего появились новые суб-варианты Omicron.

"На основании этих данных можно сделать общий вывод. Но мне кажется, что обоснованное заключение было бы неразумным из-за запутанности ситуации. За этот период вирус довольно существенно изменился. Сегодня это совсем не тот вирус, который мы наблюдали в начале пандемии", - рассказывает Хью Пеннингтон, заслуженный профессор Школы медицины, медицинских наук и питания Абердинского университета.

Кроме того, возникает вопрос о том, насколько точно полученные данные отражают характер поведения людей в масках. Например, нельзя быть уверенным, что участники опроса носили маску именно такое количество времени, как они сообщили в ONS. Конечно, при проведении такого рода исследований подобные проблемы неизбежны, но некоторые ученые все же считают, что эти недостатки достаточно важны, чтобы предположить, что маски все же могут быть эффективными.

Как говорит Пеннингтон: " Эти данные, конечно, очень интересны, но их довольно сложно интерпретировать и подтвердить, потому что вы не можете провести контролируемые клинические испытания. Нельзя, например, заразить кого-то вирусом и поместить его в комнату с людьми, которые носят или не носят маски, и посмотреть, что произойдет дальше. Скажем так, данные ONS — это весьма широкая выборка".

Сами ONS говорят, что на модели поведения и вероятность положительного теста на COVID могут влиять различные параметры - факторы, которые не отражены в данных. Например, из этих данных нельзя узнать, требовали ли руководители компаний носить маски на рабочем месте во время вспышки заболевания. В исследовании также не указано, есть ли среди участников такие специальности, которые могут быть связаны с большим риском заражения COVID, чем обычно.

В интервью BBC Science Focus представитель ONS сообщил следующее: "Эти данные получены после того, как обязательное ношение масок и другие меры были ослаблены, что также может повлиять на нашу статистику.

Во время пандемии коронавируса больницы предприняли беспрецедентные шаги по дезинфекции лицевых масок. Journal Science Focus. Getty Images.

"В настоящее время мы больше не используем модель, которая формирует рассматриваемые статистические данные. В мае 2022 года мы провели обзор и решили приостановить работу с этой моделью. Однако мы постоянно анализируем наши результаты и можем возобновить их публикацию, если в этом возникнет необходимость".

Но почему тогда ношение масок не является эффективным средством профилактики заболеваний?

Это хороший вопрос. В конце концов, материал и структурная целостность масок не изменились. Так что же все-таки изменилось?

По словам Хантера, если в начале пандемии немедикаментозные меры - ношение масок и закрытие школ - оказали серьезное влияние, то по мере приближения вспышки к точке, называемой эндемическим равновесием, их эффект снизился. Именно в этом случае число заболевших остается на относительно низком и постоянном уровне, поскольку большинство людей уже были инфицированы вирусом хотя бы один раз и получили по крайней мере одну прививку вакцины COVID.

"Количество зарегистрированных случаев будет немного колебаться с течением времени, но затем установится равновесие", - объясняет Хантер. "Мы находимся на том этапе, когда количество инфекций в популяции фактически зависит от того, насколько быстро мы теряем иммунитет от вакцины или предыдущих инфекций, а не от того, что мы делаем для защиты от вируса". "С увеличением числа людей, получивших инфекцию и выздоровевших, риск изменяется. Многие из тех, кого вы потенциально можете инфицировать, уже имеют иммунитет, поэтому они не заболевают", - добавил эксперт.

Еще одно важное обстоятельство, повлиявшее на распространение COVID с начала пандемии это сам вирус SARS-CoV-2. Хантер считает, что появление высокотрансмиссивного варианта Omicron сводит на нет всю эффективность масочной защиты. "Омикрон настолько заразен, что будет распространяться независимо от того, что мы делаем", - говорит он. "Потому попытки сократить передачу инфекции с помощью масок будут неэффективными".

Мужчины в масках в лондонском метро. Journal Science Focus. Getty Images

Исследования, проводившиеся в начале пандемии, показали, что ношение защитной маски помогает снизить вероятность заражения COVID, только при условии правильного выбора материала и формы. Но поскольку такая защита весьма незначительна, некоторые эпидемиологи, (такие как Хантер), утверждают, что лицевые маски лишь "оттягивают" время заражения - особенно сегодня, когда вариант Омикрон получил широкое распространение.

Кит Нил, заслуженный профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Ноттингемского университета, объясняет: "Главная проблема заключается в том, что COVID будет существовать еще долгие годы. И лучшая защита — это вакцинация, ну или хотя бы предварительное инфицирование. Если бы все носили маски, уровень заражения COVID, вероятно, немного снизился бы. Но в конечном итоге все будут продолжать заражаться, в первую очередь, от тех, с кем они встречаются".

Результаты других исследований также показали, что маски могут лишь отсрочить неизбежное заражение. Например, такой вывод был сделан в американском эксперименте, который изучал вероятность обращения детей за медицинской помощью при заражении COVID. Ученые сравнивали школы, в которых ношение масок было обязательным и учебные заведения, где такое требование отсутствовало. Эксперимент затрагивал 1832 округа. Первоначально в школах с масками вероятность обращения за медицинской помощью в связи с COVID была ниже, но разница в показателях между двумя группами исчезла уже через несколько недель.

Хантер говорит: "Я думаю - и это пока лишь теория, - что дети, которые никогда не носили масок в школах, с большей вероятностью перенесли инфекцию раньше. Поэтому к настоящему моменту они, скорее всего, обладают гораздо более сильным иммунитетом, чем дети, которые всегда носили маски. В этот момент дополнительный иммунитет уравновешивает сниженный уровень заражения.

"Если вы всегда носили маску, то вероятность того, что вы уже заразились COVID, ниже. Поэтому у вас меньше шансов получить так называемый гибридный иммунитет - иммунитет от предыдущей инфекции и вакцины. Это самый лучший иммунитет, который у вас может быть".

Нил также указывает на то, что преимущества объединения сообществ могут перевесить необходимость использования масок: "В начале пандемии, пока мы ждали вакцины, маски были необходимы, чтобы сгладить кривую и остановить госпитализацию. Однако теперь следует учитывать преимущества социального совмещения и психического здоровья".

Хотя ношение лицевой маски важно для защиты от COVID-19, в результате длительного ношения маски у многих возникают новые медицинские осложнения и проблемы со здоровьем полости рта. Journal Science Focus. Getty Images.

"Возьмем стрептококк А и ИГАС. Мы не знаем, почему он так сильно распространился, но есть предположение, что иммунитет людей ослаблен из-за отсутствия социального общения. Польза от масок для общества гораздо меньше, чем была, потому что сегодня COVID представляет меньшую угрозу". И хотя Хантер считает инфицирование в большинстве случаев неизбежным, он все же рекомендует некоторым группам населения носить маску в общественных местах.

"Если бы я был намного старше или у меня был ослаблен иммунитет, то продолжил бы носить маску, потому что это может снизить вероятность заражения. Кроме того, есть данные, что если вы носите маску и все-таки заразились, то переносите болезнь гораздо легче.", - говорит он. "Причины этого неясны. Но возможно, это связано с тем, что вы если вы носите маску, то получаете меньшую дозу вируса - а как известно, чем выше доза, тем тяжелее заболевание".

"Я думаю, что маски по-прежнему играют важную роль. Однако я не уверен, что есть доказательства в пользу эффективности масок. Но определенным людям, особенно уязвимым, по-прежнему важно использовать индивидуальные средства защиты", - добавил ученый.

"Я думаю, что рекомендации общественного здравоохранения должны быть в пользу масок", - говорит профессор Кристофер Дай, эпидемиолог и эксперт по общественному здравоохранению из Оксфордского университета и бывший директор по стратегии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Если вы действительно не хотите заразиться, то сможете защитить себя от будущих инфекций. Даже сейчас не стоит заражаться COVID".

"Есть вероятность, что при последующих инфекциях ситуация не изменится в лучшую сторону. Вы можете заразиться три раза, и в третий раз может развиться действительно серьезная инфекция с тяжелыми осложнениями". Есть миллионы людей с обширными и продолжительными симптомами этого вируса". "Нет никакого смысла носить маску на улице, но в закрытых помещениях с высоким уровнем риска это просто необходимо".

Он добавляет: "Я думаю, что путь к поддержанию иммунитета лежит через разработку вакцин и вакцинацию. При этом я по-прежнему сомневаюсь, что приобретение иммунитета через естественную инфекцию в качестве целенаправленной стратегии — это хорошая идея. Наиболее подвержены риску уязвимые и пожилые люди. И мы должны заботиться о них".

Несомненно, можно спорить о пользе ношения маски на лице в общественных местах, если у вас нет симптомов гриппа или COVID. Но большинство ученых рекомендуют носить маску в публичных заведениях, если у вас есть симптомы, в соответствии с руководством Агентства по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA).

"На самом деле все очень просто. Это не имеет ничего общего с возвращением к правилам изоляции. Это просто снижение риска - как, например, не следует чихать кому-то в лицо. Если у вас симптомы респираторных заболеваний и вам нужно выйти на улицу, ношение маски - это просто услуга обществу!" - говорит Пеннингтон.

Источники и ссылки: Journal Science Focus.

1. (https://www.sciencefocus.com/news/covid-masks-less-effective-pandemic/)