Израиль не будет поставлять свои системы ПВО "Железный купол" Киеву, отчасти из-за опасений жесткой реакции со стороны Кремля

В публикации американского издания The National Interest приводятся причины почему Израиль отказался поставлять Украине "Железный купол".

Israel will not supply Kiev with its Iron Dome air defense systems, in part because it fears a harsh response from the Russian Federation. Al Mayadeen English Television Channel.

Пару дней назад президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме объявил, что Вашингтон отправит в Украину системы ПВО Patriot.

В докладе, опубликованном американским журналом о международных отношениях The National Interest, говорится, что решение Байдена "бросает тень на Израиль", который отказался предоставить Украине свою систему "Железный купол", предназначенную для перехвата ракет, снарядов и беспилотных летательных аппаратов, вопреки настойчивым мольбам со стороны Украины.

По мнению новостного сайта, первая и самая важная причина отказа заключается в том, что Израиль испытывает вполне обоснованные опасения, что в случае размещения каких-либо из его комплексов они будут захвачены Вооружёнными Силами России на поле боя. После чего они почти со стопроцентной гарантией будут переданы Тегерану для последующего анализа".

The National Interest поясняет, что результаты анализа помогут Ирану найти способы противодействия подобным технологиям в будущем противостоянии союзников Ирана, таких как "Хезболла", ХАМАС или "Палестинский исламский джихад", с израильскими оккупантами.

Вторая причина, по которой Израиль отказывается от поставок Киеву "Кипат барзель", согласно новостному сайту, заключается в том, что израильские вооружённые силы "уже оценили острую необходимость приобретения большего количества систем и перехватчиков для собственной защиты" в свете непрекращающегося наращивания оружейных арсеналов "Хезболлы" и ХАМАС.

Американская система противовоздушной обороны Patriot. / Al Mayadeen English Television Channel /Getty Images/

"В-третьих, сроки, необходимые для обучения украинских военнослужащих работе с "Железным куполом", не помогут Киеву в краткосрочной перспективе. В принципе, понятно, почему Украина хочет приобрести эту систему, учитывая ее эффективность. Тем не менее, система Patriot, вероятно, будет более проста в обучении украинских подразделений", - отмечает The National Interest.

В статье также отмечается, что решение Соединенных Штатов отправить "Пэтриот" на Украину "сопряжено с теми же рисками, что и для Израиля".

Согласно новостному порталу, "захваченные технологии США могут быть использованы как в интересах России, так и Ирана, что значительно снизит их эффективность в ходе сражений", добавив, что "некоторые американские технологии якобы были захвачены ВС РФ на Украине и переданы Тегерану".

Ранее израильская газета "Гаарец" сообщала, что службы безопасности и военный истеблишмент Израиля категорически против отправки боевого оружия в Украину, включая системы противоракетной обороны.

Израильская газета сообщила, что служба безопасности и военный истеблишмент опасаются, что поставка Украине этих систем приведет к уничтожению российских самолетов и гибели пилотов, после чего президент России Владимир Путин обвинит во всем Израиль.

The Iron Dome: "Israel's Crushed Pride". Израильский "Железный купол" - это система ПВО, разработанная израильской фирмой RAFAEL при финансовой и технической поддержке Соединенных Штатов. На видео показано, как ракеты из сектора Газа смогли ей противостоять. Al Mayadeen English Television Channel.

Кроме того, представители спецслужб Израиля заявили, что "Железный купол" не подходит Украине из-за своих огромных размеров, что усложняет его транспортировку, добавив, что россиянам, контролирующим воздушное пространство Украины, не составит труда нанести удар по конвоям, которые будут перевозить "Iron Dome".

Следует отметить, что в середине октября советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, по данным израильских СМИ, осудил решение Израиля не поставлять Украине системы противовоздушной обороны. Подоляк выразил разочарование решением Израиля, заявив журналистам, что "Израиль выбрал не ту сторону истории".

17 октября заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предостерег "Израиль" от поставок оружия Украине, подчеркнув, что любой шаг по увеличению арсенала Киева нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям.

На прошлой недели военные эксперты объяснили, почему системы противоракетной обороны Patriot, которые США намерены поставить Киеву, бесполезны против ракет Российских Вооруженных Сил.

