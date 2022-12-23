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22 декабря стало известно, что Соединенные Штаты намерены поставить вооруженным силам Украины системы противовоздушной обороны Patriot, а также ряд других систем вооружения, включая управляемые ракеты. Таким образом, Запад намерен укрепить военный потенциал Киева в его продолжающемся противостоянии с Россией. И хотя количество поставляемых систем Patriot не разглашается, сумма в $1,85 млрд. указывает на то, что их количество будет весьма незначительным, (конечно, при условии, что в будущем не будут подписаны дополнительные соглашения).

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НАТО очень боится высокоточных ракетных комплексов "Искандер-М"

К примеру, контракт Румынии на приобретение семи комплексов Patriot Configuration 3 обошелся стране в 3,9 миллиарда долларов, а недавняя сделка Польши на приобретение такой же системы стоила уже 4,75 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Patriot называют жизненно важным активом для Украины, учитывая, что её собственные системы ПВО практически истощены, а вероятность оставления крупных городов продолжает расти на фоне постоянных ударов ВС РФ по ключевым объектам инфраструктуры, поставка Patriot, как ожидается, не будет иметь решающего значения по целому ряду причин.

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Сюда можно отнести сравнительно небольшие масштабы производства Patriot по сравнению с комплексами С-300, на которые ранее полагалась Украина. Другими словами, полноценная замена систем С-300 на Patriot невозможна. Кроме того, эффективность американской ракетной системы в условиях гораздо более серьезных атак ВС России неоднократно подвергалась серьезному сомнению.

Launching missiles from a Patriot launcher. Journal Militarywatchmagazine.

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Системы Patriot были впервые развернуты во время войны в Персидском заливе в 1991 году. На тот момент их основной целью был советский ракетный комплекс "Скад" (с баллистической ракетой P-17), который впервые поступила на вооружение в 1964 году. Несмотря на то, что США буквально до небес превозносили эффективность Patriot, проведенные позже расследования показали, что это было далеко не так.

Подкомитет по законодательству и национальной безопасности Палаты представителей американского Конгресса, сообщил о результатах расследования, проведенного правительством в отношении противоракетной системы Patriot и ее возможностей. "Ракетная система Patriot не имела того впечатляющего преимущества в ходе войны в Персидском заливе, в которое заставили поверить американскую общественность.

Украинская ракетная батарея системы С-300. Journal Militarywatchmagazine.

Существует крайне мало доказательств того, что Patriot сбил более трех-пяти российских ракет SCUD-B, запущенных Ираком. Более того, есть все основания полагать, что даже эти данные сфальсифицированы. Общественность и Конгресс были введены в заблуждение убедительными заявлениями об успехе, сделанными администрацией и представителями компании Raytheon как вовремя, так и после этой войны".

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В военном докладе "Эффективность ракетных систем Patriot во время "Бури в пустыне", опубликованном в 1992 году, говорится, что из 158 ракет, выпущенных ЗРК Patriot во время войны в Персидском заливе, 45% были запущены по ложным целям.

В другом докладе, подготовленным экспертом по ядерному оружию и президентом Ploughshares Fund Джозефом Чиринчионе для комитета Палаты представителей Конгресса США, говорится, что из-за незначительного ущерба, нанесенного ракетами Scud, общественность была введена в заблуждение. Это объяснялось не ограниченными возможностями Ирака, а успехом системы противовоздушной обороны Patriot. При этом весомые "доказательства обратного игнорировались или отвергались".

Missile Batteries From Patriot System. Journal Militarywatchmagazine.

В начале 1990-х годов Теодор Постол, профессор науки, технологии и международной безопасности Массачусетского технологического института, провел исследование эффективности систем Patriot в период военных действий в Персидском заливе. "Коэффициент перехвата систем Patriot во время войны в Персидском заливе был очень низким", заявил ученый. "Данные предварительных исследований показали, что КПД перехвата Patriot мог быть гораздо ниже 10 процентов, а возможно, даже нулевым."

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Несмотря на то, что "замечательные характеристики" ЗРК Patriot превозносились военными и компанией-производителем Raytheon, профессор пришел к выводу, что система, скорее всего, так и не смогла сбить ни одной ракеты Scud в Ираке. Ну максимум одну. Постол подчеркнул, что даже "самый примитивный противник" мог легко избежать попадания ракет Patriot. Расследование эксперта опиралось на показания нескольких участников программы, а также сотрудников компании-подрядчика, ответственной за производство ЗРК.

Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического РК «Искандер»

Несмотря на сомнительную эффективность "Пэтриот" в Персидском заливе, Пентагон надеялся, что модернизация системы в последующие десятилетия сделает ее более надежной, по крайней мере, в отношении базовых ракет типа "Скад", которые по-прежнему широко используются во многих странах мира. Однако все эти ожидания оказались напрасными, отчасти из-за того, что система не смогла перехватить удар самодельных ракет, запущенных йеменскими повстанцами по территории Саудовской Аравии в 2017 году.

Нацеленные на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, ракеты, (как показали спутниковые снимки), не были перехвачены ЗРК, и не достигли цели из-за невысокой точности. Это подтвердил анализ фотографий и видеозаписей удара, широко распространенных в социальных сетях. Эксперты из исследовательской группы показали, что боеголовка ракеты повстанцев беспрепятственно преодолела многочисленные системы Patriot и почти поразила цель — аэропорт Эр-Рияда.

Джеффри Льюис, аналитик, возглавлявший исследовательскую группу, высказался по поводу неспособности систем "Пэтриот" произвести даже самый элементарный перехват. "Власти лгут об эффективности этих систем. Либо их дезинформируют. И это чертовски должно нас беспокоить". Американские чиновники также усомнились в утверждении Саудовской Аравии о том, что ракета была перехвачена батареями Patriot.

Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских «Искандеров»

Пока США пытаются модернизировать свои ЗРК, неспособные сбить даже "самые ранние версии Скад", в России встали на вооружение новые типы баллистических ракет, опередив американские на несколько поколений. В следствии чего, их эффективный перехват, скорее всего, будет невозможен, утверждают западные аналитики из журнала Military Watch Magazin.

Например, большая часть полёта ракет запускаемых комплексом "Искандер", проходит на высоте около 50 км, а это существенно выше потолка действия ЗРК Patriot. Кроме того, "Искандер" обладает способностью маневрировать на всех участках траектории полета, а также оснащен модулями РЭБ и сбрасываемыми ложными целями. Поэтому их не то, что сбить, даже обнаружить крайне сложно.

Далее эксперты заявляют, что ограниченное количество систем Patriot поставляемое на Украину, скорее всего, значительно упростит их нейтрализацию. Особенно с учетом того, что Россия уже объявила эти комплексы легитимными целями.

Источники и ссылки: Журнал Militarywatchmagazine, Pentagonus.

1. (http://pentagonus.ru/publ/109-1-0-140)

2. (https://militarywatchmagazine.com/article/patriot-save-ukraine-combat-record)