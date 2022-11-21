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Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ

Западные эксперты из Military Watch сравнили между собой российский истребитель Су-27 и высотный перехватчик МиГ-35БМ
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Американский журнал Military Watch Magazine сравнил тактико-технические характеристики и боевой потенциал двух истребителей ВВС РФ - сверхзвукового всепогодного дальнего высотного перехватчика МиГ-31БМ и многоцелевого сверхманевренного истребителя поколения 4++ Су-35С.

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Тяжелый сверхзвуковой высотный всепогодный перехватчик МиГ-31БСМ ("Фоксхаунд" по классификации НАТО)

МиГ-31 поступил на вооружение советских ВВС в 1981 году и был пионером многих инновационных технологий. Использование радара с фазированной решеткой было его уникальным преимуществом в течение более 20 лет до появления французского Rafale, японского F-2 и американского F-22 в 2001 и 2005 годах. Foxhound (или "Лисья гончая" по классификации НАТО) считается лучшим самолетом эпохи холодной войны по своим тактико-техническим характеристикам, и на сегодняшний день является самым тяжелым и самым быстрым истребителем-перехватчиком в мире.

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Начиная с 2010 года большая часть боевых машин прошла серьезную модернизацию, в результате которой более 100 самолетов были доведены до стандарта МиГ-31БМ/БСМ, что произвело настоящую революцию в вооружении, авионике и особенно в радарах. У этого самолета мало конкурентов среди других типов истребителей-перехватчиков, в основном из-за их огромных размеров. Эта машина - единственный в истории российских ВКС истребитель, который за свои исключительные характеристики официально называют воздушным боевым кораблём, — его максимальный взлетный вес превышает 40 тонн.

Многоцелевые истребители Су-35С являются глубоко модернизированной версией Су-27 ("Фланкер" по классификации НАТО)

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Первый серийный многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-27 впервые поднялся в небо более сорока лет назад. Он поступил на вооружение в 1984-м, а совместные летные испытания были завершены в 1985 году.  После распада СССР Су-27, в отличие от более дорогого МиГ-31, активно экспортировался за границу. Это позволило инвестировать значительные средства в его модернизацию. К наиболее продвинутым производным Су-27 (Flanker по кодификации НАТО), спроектированным для ВВС России, относятся Су-30М2, Су-30СМ/СМ2, Су-34 и Су-35С. Последний, безусловно, является самым дорогим и наиболее приспособленным для выполнения боевых задач по борьбе за превосходство в воздухе. Созданный на платформе советского Су-27, Су-35С стал первым в мире истребителем поколения "4++" и вступил в строй в феврале 2014 года. 

Ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М

Эта машина была разработана как инструмент противодействия таким истребителям пятого поколения военно-воздушных сил США, как F-22 "Раптор" и F-35 "Молния II". На момент ввода в эксплуатацию Су-35С считался самым эффективным истребителем в мире. Наиболее заметными отличиями Су-35 от базовой модели Су-27 являются: новый, более мощный комплекс датчиков, в центре которого находится РЛС Н035 "Ирбис"; более мощный двигатель АЛ-41; более легкий и прочный планер из композитных материалов; увеличенная дальность полета; новые системы радиоэлектронной борьбы и авионика. Самолет оснащен радиолокационной системой с фазированной решеткой, которая обеспечивает уникальные возможности ведения радиоэлектронной борьбы и обнаружения стелс-технологий. Кроме того, его эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании значительно ниже, чем у Су-27.

Су-35 проводит испытательные пуски ракет Р-37М класса "воздух-воздух

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До момента поступления на вооружение в декабре 2020 года новейшего многофункционального истребитель пятого поколения Су-57, Су-35С и МиГ-31БСМ были основными кандидатами на звание самого боеспособного истребителя-перехватчика ВВС РФ. Основное преимущество боевых машин ОКБ Сухого - непрерывность производственного процесса, благодаря чему постоянно совершенствовалась конструкция планера и силовых установок.

Планы по созданию улучшенной версии МиГ-31, предусматривающие примерно такие же конструктивные доработки, как и Су-35 по сравнению с Су-27, были реализованы в проекте МиГ-31М.

СУ-35

МиГ-31 и Су-35 имеют много общего, но предназначены для разных задач, и у каждого из них есть свои преимущества. МиГ-31БСМ создавался как специализированный самолет-перехватчик, а не просто как боевой истребитель, что позволило ему быть гораздо быстрее, использовать оружие на гораздо больших высотах и обеспечивать непревзойденные возможности дальнего боя.

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С другой стороны, Су-35 демонстрирует более высокую скороподъемность, превосходное соотношением тяги и веса (тяговороуженность), исключительную маневренность и очень высокую выносливость, что гарантирует ему неоспоримое превосходство на близких расстояниях. Также существенно сократились расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию.

МиГ-31 с противоспутниковой ракетой и сопровождающий истребитель

МиГ-31БМ, пожалуй, более приспособлен для ведения боевых действий на дальних дистанциях, поскольку его основным оружием являются управляемые ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М - одни из самых дальнодействующих РВВ-БД в мире. Радиус действия ракет достигает 400 км, они несут осколочно-фугасную боеголовку весом 60 кг и движутся на огромной скорости в 6 Махов. На самолете установлена крупногабаритная бортовая РЛС "Заслон-М" с уникально высоким уровнем ситуационной осведомленности. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения любых воздушных целей на малых, средних и больших высотах, в любое время суток, и при любых погодных условиях. Благодаря указанным качествам МиГ-31БМ прекрасно дополняет наземные средства ПВО РФ в защите воздушного пространства страны.

МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Х-47М2

Радар "Ирбис-Э" Су-35 считается одним из самых мощных в мире авиационным пассивным РЛК с электронным сканированием. Он сконструирован именно для борьбы со сверхмалозаметными самолетами ВВС США. Этот радар является третьим по мощности в ВКС РФ. Второй - "Заслон-М", а первое место занимает новейший радар, установленный на Су-57.

Су-35 в качестве основного оружия использует ракеты Р-27ЭР и Р-77-1, обладающие дальностью не более 130 км и 110 км соответственно. Проблема дальности была успешно решена путем интеграции ракет RV-BD/R-37M, способных поражать цели на дистанциях свыше 300 километров.

СУ-35

Серьезным преимуществом МиГ-31 перед Су-35 и другими модификациями Flanker является то, что его потенциал не был так тщательно изучен нашими западными "партнерами". Несмотря на то, что Су-27 изначально был недоступен для экспорта, с распадом Советского Союза эти машины стали более интенсивно продаваться по всему миру, включая союзные США государства, которые приобрели два самолета в Республике Беларусь и провели их подробный анализ. Учения с индийскими и малайзийскими Су-30, а также проводившиеся в непосредственной близости от Су-30 и Су-35 операции в Сирии позволили Западу получить дополнительные сведения об этих машинах.

МиГ-31 (вверху) и Су-35 

А вот возможности МиГ-31 не так хорошо известны на Западе, поскольку самолет никогда не экспортировался за рубеж. И когда американской разведке удалось добыть некоторые технические характеристики опытных вариантов, в СССР быстро отреагировали, модифицировав весь парк самолетов до версии МиГ-31Б..

Российские МиГ-31 Foxhound (слева) и Су-35 Flanker

В целом, МиГ-31 является более многофункциональной машиной, особенно если учесть, что его модификации могут оснащаться баллистическими ракетами и противоспутниковыми технологиями, обеспечивающими потенциал, с которым Су-35 не может сравниться. По мнению экспертов, МиГи лучше других машин приспособлены для контроля больших территорий, таких как Арктика или Дальний Восток. В воздушном бою эти два самолета более сопоставимы: Су-35 способен противостоять врагу на всех дистанциях, в то время как МиГи представляют гораздо большую угрозу на дальних расстояниях, имея существенное преимущество в огневой силе, дальности поражения и ситуационной осведомленности.

В итого можно сказать, что обе боевые машины успешно дополняют возможности друг друга, позволяя ВВС РФ успешно выполнять практически любые оперативно-боевые задачи в рамках современных военных конфликтов.

Источники: Journal Military Watch Magazine, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) 

  1. (https://www.uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/military/su-35/)
  2. (https://judgesuhov.livejournal.com/88374.html
  3.  (https://militarywatchmagazine.com/article/mig-31bsm-foxhound-interceptor-vs-su-35-flanker-which-is-russia-s-most-dangerous-jet-for-aerial-combat)
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