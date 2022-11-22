Новые истребители Су-30СМ2 готовы для ВВС России: Новая партия модернизированных машин поставлена в войска.

На днях Министерство обороны России получило новую партию тяжелых истребителей Су-30СМ2 (первая поставка была осуществлена в январе этого года), которые, как ожидается, войдут в состав новых авиационных частей как одни из самых высокоэффективных составляющих военно-воздушных сил РФ

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Су-30СМ ВВС России (вверху) и Су-35

Российские ВКС получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые машины Як-130, а до конца года планируется поставка еще одной партии, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

Су-30СМ2 — это модернизированная версия Су-30СМ, одного из самых известных российских истребителей. Су-30СМ2 получили новую авионику, поддержку новых видов оружия и более совершенный двигатель АЛ-41Ф1С (который отлично зарекомендовал себя на Су-35), обеспечивающий улучшенные летные характеристики и повышенную выносливость. Также предполагалось, что самолет может получить новый радар, который может появиться позже, по мере модернизации большего количества Су-30.

ВМФ России Су-30СМ2

По состоянию на начало года парк Су-30СМ насчитывал 113 машин. Поэтому проект модернизации всего парка может продлиться до конца десятилетия. Все Су-30СМ2 до настоящего времени были поставлены ВМФ, и ожидается, что последняя партия станет первой, которая поступит на вооружение ВВС России.

Су-30СМ Воздушно-космические силы Российской Федерации

В заявлении российского правительства от 21 ноября по поводу Су-30СМ2 говорится: "Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и поставил Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130... Новые самолеты получили современное бортовое радиоэлектронное оборудование. Модернизация, выполненная по заказу Минобороны России, позволила значительно нарастить боевой потенциал самолетов. В частности, увеличена дальность обнаружения и идентификации воздушных целей". Далее в документе уточняется, что в самолет было интегрировано автономное управляемое оружие с дальностью действия в несколько сотен километров, что выгодно отличает все классы российских истребителей постсоветского пространства.

ВМФ России Су-30СМ2

Программа Су-30СМ2 предусматривает стандартизацию двигателей двух основных классов истребителей, Су-30 и Су-35, и максимально приближает характеристики первого к более высоким эксплуатационным стандартам второго. И хотя изначально предполагалось, что Су-30 будет закупаться в гораздо меньшем количестве, серьезные задержки в разработках других проектов, заставили Министерство обороны инвестировать в Су-30СМ в качестве промежуточного инструмента замены старых моделей советской постройки Су-27, МиГ-29 и Су-24.

Су-30СМ2 Воздушно-космические силы Российской Федерации

Затраты на исследования и разработки по программе Су-30СМ были не столь велики, поскольку в начале 2000-х годов Индия оплатила создание экспортного варианта Су-30МКИ, на котором в настоящее время базируется Су-30СМ. Алжир, Малайзия, Беларусь, Мьянма, Армения и Казахстан являются эксплуатантами Су-30 одного семейства, построенных в Иркутске. По сравнению с другими моделями Су-30 имеют значительно лучшие характеристики в воздухе, поскольку в них интегрирован целый ряд элементов из отмененной в 1990-х годах программы строительства истребителя Су-37.

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Sources and References: Журнал Military Watch, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Airwar

http://www.airwar.ru/enc/fighter/su37.html https://uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/military/su-30sm/ https://uacrussia.ru/ru/press-center/news/oak-izgotovila-i-peredala-minoborony-samolety-su-30sm2-i-yak-130 https://militarywatchmagazine.com/article/su30sm2-first-unit-air-force