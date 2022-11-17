Российский истребитель Су-57 получил новую авиационную ракету для уничтожения стелс-самолетов

В России приступили к серийному производству новейшей ракеты класса "воздух-воздух" для многофункционального истребителя Су-57, с кодовым названием "Изделие 180" (К-77М). Этот боеприпас был разработан на базе ракеты средней дальности Р-77 (AA-12 ADDER) с учетом возможностей малозаметных летательных аппаратов вероятного противника. Об этом сообщили в среду СМИ России.

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Предыдущая модификация "Изделия 180" - модель Р-77, признана самым эффективным инструментом противодействия самолетам поколения 4 и 4+, однако против истребителей пятого поколения утратила свою актуальность. Напомним, что проектирование ракеты стартовало более 10 лет назад. Разработку ведет Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел“ им. И. И. Торопова. В июне этого года ракета успешно прошла все комплексные тесты и в ближайшее время поступит в распоряжение Военно-воздушных сил Российской Федерации. Все испытания РВВ-СД проводились на Су-57, российском многоцелевом истребителе 5-го поколения.

Двойка Су-57 на воздушном параде 9 мая 2018

Отличительной чертой "Изделий 180" является система наведения с активной фазированной антенной решеткой (AESA). Эта технология гарантирует высокую точность попадания ракеты, и исключает возможность скрыться любому малозаметному истребителю или бомбардировщику.

Перспективная ракета оснащена более мощной двухрежимной твердотопливной двигательной установкой. Максимальная скорость боеприпаса около 5 Махов. Все компоненты системы эффективно функционируют в условиях противорадиолокационных помех и затрудняют подавление сигнала системами ПВО. Западные аналитики считают, что новая разработка КБ "Вымпел" может стать самой эффективной в мире ракетой класса "воздух-воздух" и обеспечить серьезное преимущество самолетам ВВС России.

Ракета РВВ-СД К-77М

Ключевые особенности:

Новая двухрежимная твёрдотопливная двигательная установка

Радарный комплекс с активной фазированной антенной решеткой

Дальность 190 км+ на больших высотах и высокая способность к маневрированию

Новая аэродинамическая схема с Х-образными крыльями, снижающая сопротивление и увеличивающая дальность полета.

Несмотря на то, что ракета получила индекс К-77М, она не имеет ничего общего с ракетой К-77. Она была разработана с новой аэродинамической схемой с Х-образными крыльями, которая уменьшает сопротивление и, как следствие, увеличивает дальность полета.

Ракета РВВ-СД К-77М

Кроме того, ракета имеет стационарную аэродинамическую поверхность, добавленную к основному крылу перед движением. Такой по что позволило решить основную проблему всех ракет "воздух-воздух" большой дальности - возможность маневрировать на дозвуковых скоростях. К примеру, всем известная ракета AIM-120 ВВС США и ее новейшая модификация - AIM-120D, не способна маневрировать на скоростях менее 1200 километров в час.

Также в разработке находится Изделие 180-БД (К-77МЭ «энергетическая») — с повышенной по сравнению с К-77М дальностью.

Ракета оборудована двухрежимной твердотопливной двигательной установкой, которая обеспечивает маневрирование на больших высотах и обеспечивает радиус поражения свыше 190 км. К тому же "Изделие 180" оснащается технологией инерциальной навигации и моноимпульсной активной радиолокационной головкой самонаведения. Однако этот боеприпас пока не подтвердил свои характеристики в реальном бою, но, очень может быть, такая возможность скоро представится.

Ракета РВВ-СД К-77М

В конце октября на на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова Минобороны РФ успешно провело летные испытания модернизированного истребителя пятого поколения Су-57. Планируется, что уже к 2026 году у России будет более 50 боевых машин.

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Источники: Journal Militarymonitoring, Overclockers

1. (https://militarymonitoring.com/russia-starts-mass-production-of-new-stealth-killer-missile-for-su-57-fighters/)

2. (https://overclockers.ru/blog/amv212/show/77898/rossijskij-modernizirovannyj-istrebitel-pyatogo-pokoleniya-su-57m-sovershil-svoj-debjutnyj-polet)