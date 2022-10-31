К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их количество будет доведено до 76 единиц. Ну, а пока Министерство обороны РФ приступило к испытаниям СУ-57 в Сирии.

Как сообщает государственное информационное агентства России (ИТАР-ТАСС), ВКС РФ успешно завершили дебютный испытательный полет модернизированной версии истребителя пятого поколения Су-57.

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Самолет Су-57 в небе на параде Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Россия.

Су-57 - многоцелевой истребитель, предназначенный для борьбы с наземными, морскими и воздушными целями. Сверхсовременный летательный аппарат оснащен стелс-технологией, которая позволяет ему эффективно уклоняться от радиолокационных комплексов. Сверхзвуковая машина способна нести на борту широкий спектр вооружений и оснащена самыми передовыми системами авионики, включая мощный радар, инфракрасную систему поиска и слежения, а также технологию оповещения о приближении ракет.

Конструкторское бюро "Сухой" Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК), которая является частью государственной технологической корпорации "Ростех", участвовало в разработке и модернизации Су-57. Дебютный полет проходил на аэродроме Летно-испытательного института имени Громова и продолжался 56 минут. В рамках полета были проведены испытания бортового оборудования повышенной функциональности, поддержки искусственного интеллекта для экипажа и возможности использования широкого спектра новых типов вооружения, сообщает агентство.

Российский самолет Су-57 использует искусственный интеллект для принятия решений во время боя

Производство модернизированной версии истребителя пятого поколения Су-57М ведется в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Мегаполис" и предусматривает установку двигателей второго этапа. Как известно из СМИ, ОАК поставила на самолет новые силовые установки под шифром "Изделие 30", которые обеспечивают большую тягу по сравнению с двигателями АЛ-41Ф-1.

Запад задается вопросом: сколько самолетов может произвести Россия?

Российские ВВС заинтересованы в создании большого парка Су-57 - самолетов, которые обеспечат им преимущество перед американскими F-15, F-16 и F/A-18. Для этого к 2024 году планируется приобрести 22 таких самолета, а через четыре года довести их количество до 76.

Министерство обороны РФ приступило к испытаниям СУ-57 в Сирии

Однако, как считают эксперты из числа англосаксов и их ближайшие сателлиты, военные действия России на Украине могут нанести серьезный удар по реализации этих планов. Санкции, введенные некоторыми западными странами против Российской Федерации, должны навредить аэрокосмической промышленности страны. Создание ультрасовременного самолета, такого как Су-57, использующего искусственный интеллект для выполнения различных задач, потребует большого количества новейших микропроцессоров, утверждают приспешники НАТО.

Запад считает, что после начала СВО на территории Украины РФ испытывает трудности с поставками микросхем для своих боевых машин наземного базирования. В сочетании с ограниченными возможностями сотрудничества в аэрокосмической сфере это может означать, что Су 57 будет с огромным трудом покидать сборочный цех. А возможности ИИ в этом самолете могут так и остаться несбыточной мечтой., наивно полагают журналисты Business Insider.

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Источники: ТАСС, Businessinsider

1. (https://tass.com/defense/1527211)

2. (https://tass.ru/armiya-i-opk/16150401)

3. (https://www.businessinsider.com/russia-says-upgraded-su57-stealth-jet-finally-made-debut-flight-2022-10)