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Турция стремится стать новым газовым хабом между РФ и Европой, но сможет ли - большой вопрос

Наиболее оптимальным местом для него является регион Фракия в европейской части Турции
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Власти Турции пытаются максимально использовать свое удачное географическое положение, чтобы стать энергетическим хабом между Россией - ведущим мировым экспортером природного газа - и рынком Европы, в то время как Евросоюз ищет пути сокращения зависимости от российских энергоносителей после специальной военной операции в Украине, однако по оценкам экспертов, это нелегкий путь, полный проблем.

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Президент России Владимир Путин (3-й слева), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (3-й справа), президент Сербии Александр Вучич (2-й справа) и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (2-й слева) принимают участие в церемонии открытия проекта Турецкий поток в Стамбуле, Турция, 8 января 2020 года. (Photo from Xinhua archives)

"Турция расположена в географически идеальном месте для обеспечения Европы энергией. Это является большим преимуществом", - заявил российский Керим Хас.

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По территории Турции проходят семь международных газопроводов с востока на запад, а в западной части страны расположены четыре наземных терминала СПГ (сжиженного природного газа) и плавучие хранилища.

В качестве наиболее оптимального варианта был назван трубопровод TurkStream, который идет напрямую из России через Черное море в район Турции - Фракию. "В настоящее время он используется не на полную мощность и мог бы обеспечить Европу столь необходимым топливом", - пояснил эксперт.

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В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным концепцию создания в Турции газораспределительного центра, после чего страны Евросоюза смогут обеспечить свои поставки из этого хаба.

Церемония открытия Трансанатолийского газопровода в провинции Эскишехир, Турция, 12 июня 2018 г. (Photo from Xinhua archives)

Высказывания Эрдогана прозвучали после того, как в конце сентября в результате серии взрывов были повреждены трубопроводы "Северный поток", по которым газ из России транспортируется в Германию по дну Балтийского моря.

"При умелой энергетической дипломатии и стратегической дальновидности" Турция в долгосрочной перспективе может стать "посредником" в продаже природного газа в Европу, поскольку она уже импортирует значительные объемы газа от других крупных производителей, таких как Иран и Азербайджан, сказал Хас.

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"Поставки российского газа в ЕС позволят Турции получить стратегические рычаги влияния на свои связи с Европой, превратив ее в надежный энергетический коридор в трудные для континента времена", - сказал аналитик, добавив, что это потенциально укрепит растущие энергетические связи между Анкарой и Москвой.

Президент России Владимир Путин (Р) встречается со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве, Россия, 5 марта 2020 года. (Sputnik/Handout via Xinhua)

Дойдя до Турции, TurkStream сделает развилку: одна линия будет поставлять газ в Турцию, а другая - в Европу. Пропускная способность каждой линии составит 15,75 млрд. кубометров в год.

По мнению экспертов, пропускная способность газопровода может быть увеличена за счет двух новых линий общей мощностью 31 миллиард кубометров для снабжения европейских потребителей. Они пройдут через юго-восточные европейские страны - Болгарию, Румынию и Венгрию, но для этого потребуется время и деньги.

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По словам независимого аналитика и консультанта в области энергетики Али Арифа Актурка, стоимость строительства двух дополнительных трубопроводов для TurkStream в течение двух лет составит приблизительно 10 миллиардов долларов США.

Он скептически относится к осуществимости российской идеи в нынешних геополитических условиях, поскольку Брюссель вряд ли даст зеленый свет такому проекту.

Аэрофотоснимок, предоставленный береговой охраной Швеции 28 сентября 2022 года, свидетельствует о крупной утечке газа на трубопроводе "Северный поток - 1". (The Swedish Coast Guard/Handout via Xinhua)

"В настоящее время политический и экономический климат не благоприятствует такому проекту. В то время как на Украине бушует конфликт, риск рецессии в Европе и рост мировых процентных ставок являются реальными проблемами", - заявил он.

К тому же, власти Турции могут воздержаться от критических финансовых шагов в преддверии всеобщих выборов в следующем году, добавил Актурк.

Тем не менее, администрация Эрдогана намерена разработать дорожную карту по превращению страны в газовый хаб до конца этого года. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу TRT Haber в начале этого месяца.

В своем видеообращении на церемонии поставки газа в северную черноморскую провинцию Кастамону Эрдоган сказал, что его правительство предпринимает все необходимые шаги для превращения Турции в газовый хаб, "в котором природные газовые месторождения конкурируют друг с другом, а базовая цена устанавливается в своем регионе".

Источники: http://en.people.cn/n3/2022/1121/c90000-10174109.html

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