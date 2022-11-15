МИД Турции: Мы знаем, откуда координировался теракт в Стамбуле, мы не принимаем соболезнования от США.

Турция не принимает соболезнования, от Соединенных Штатов в связи с терактом в Стамбуле, в результате которого в воскресенье погибли шесть человек и еще 86 получили ранения, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

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Команда судмедэкспертов на месте взрыва. Photo: REUTERS/Kemal Aslan

Его комментарий прозвучал после того, как Турция обвинила Рабочую партию Курдистан и ее сирийское отделение YPG в организации и осуществлении воскресного теракта, унесшего жизни людей. Анкара неоднократно обвиняла США в поставках оружия и обучении РПК и YPG на севере Сирии. В заявлении, опубликованном на своем сайте, РПК отрицает свою ответственность, заявляя, что не нападает на гражданских лиц. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт .

Министр внутренних дел заявил, что Турция знает, каков был посыл тех, кто совершил это нападение, и "должным образом ответит на эту провокацию",имея в виду контртеррористические усилия Турции, предпринятые в Сирии и Ираке.

Сойлу прокомментировал соболезнования Вашингтона, направленные ранее. Политик заявил, что "это выражение соболезнования следует интерпретировать так: «убийцы всегда приходят на место преступления первыми». Мы обязательно дадим четкий ответ на это послание", - многозначительно сказал министр.

По его словам, только в этом году турецкие силы по борьбе с терроризмом предотвратили более 200 терактов, которые, возможно, привели бы к еще более тяжелым последствиям, если бы не были предотвращены.

Затем он продолжил, назвав США "нашими так называемыми союзниками". "Я считаю, что поддержка террористов нашими так называемыми союзниками, которые прячут их в своих странах или помогают выживать на захваченных территориях и финансируют через решения своего сената, очевидна. Это неприкрытая наглость со стороны США ".

Ахлам Альбашир, гражданка Сирии, подозревается в организации взрыва. Обратите внимание на надпись на платье, photo: Anadolu Agency

Ранее полиция арестовала сирийскую женщину, подозреваемую в установке бомбы. В общей сложности 21 человек был задержан по подозрению в подготовке теракта в Стамбуле. По словам Сулейман Сойлу, подозреваемые связаны с Отрядом народной самообороны YPG, филиалом Рабочей партия Курдистана в Северной Сирии. Министр заявил, что "инструкции для атаки поступили из Кобани", а террорист пересек границу "через Африн".

Эксперты считают, что теракт в Стамбуле поможет Эрдогану сохранить власть. Выборы в следующем году будут для него очень непростыми. Мэр Стамбула, став единым кандидатом от оппозиционных партий, имеет неплохие шансы на успех. Действующему главе государства нужен повод, чтобы потуже затянуть гайки и актуализировать тему внутренних и внешних врагов.

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Источники: Dailysabah,

https://militarymonitoring.com/turkey-accuses-us-of-funding-the-group-behind-istanbul-terror-attack/

https://www.dailysabah.com/turkey/istanbul/turkiye-slams-us-condolences-over-istanbul-terrorist-attack

https://www.dailysabah.com/turkey/istanbul/pkk-behind-istanbul-terror-attack-bomber-nabbed-interior-minister