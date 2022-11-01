О том, как Россия узнала, что это Великобритания взорвала "Северный поток"
Британская пресса сообщает, что слухи о взломанном телефоне бывшего премьер-министра Лиз Трасс - правда. Таким образом она буквально спалила совместную операцию Великобритании и США по подрыву "Nord Stream".
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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предположительно отправила текстовое сообщение со словами "дело сделано" госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после атаки на "Северный поток", сообщает один из онлайн-комментаторов.
Напомним, что 29 октября Министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие ВМС Великобритании взорвали газопроводы "Северный поток" в прошлом месяце, что, по словам Лондона, является ложным и призвано отвлечь внимание от военных действий России на Украине.
Правительство призвали начать расследование утверждений о том, что телефон бывшего премьер-министра Лиз Трасс был взломан, когда она была министром иностранных дел.
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Более того, газета Mail on Sunday сообщила, что частные сообщения между г-жой Трасс и иностранными чиновниками, в том числе о войне на Украине, попали в чужие руки. Взлом был обнаружен во время летней предвыборной кампании Тори, но тогда эту новость замяли, сообщает источник.
Однако бывший немецкий хакер Ким Дотком, известный как "борец за свободу интернета", утверждает, что именно из-за этого текстового сообщения Россия считает Великобританию причастной к подрыву газопровода.
"Лиз Трасс при помощи своего iPhone отослала сообщение госсекретарю Блинкену со словами "Операция завершена" спустя пару минут после взрыва трубопровода и до того, как об этом стало известно кому-либо еще", - сообщил он миллионам своих подписчикам в Twitter.
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Ровно через минуту после того, как в "Газпроме" сработала сигнализация, записи iCloud iPhone премьер-министра Лиз Трусс показали, что она использовала свой iPhone для отправки текстового сообщения Энтони Блинкену, госсекретарю США. Текст сообщения: “It’s done”.
Никто больше не знал, что трубопроводы были взорваны. "Газпром" знал, что есть проблема, но не знал, что и почему. Акт государственного терроризма со стороны реального британского правительства против Российской Федерации. Подумайте об этом на мгновение. Британское правительство теперь, фактически, является международной террористической организацией.
И именно поэтому Лиз Трасс больше не является премьер-министром Великобритании. Не потому, что она одобрила атаку... а потому, что она написала сообщение "Дело сделано" через незащищенную систему текстовых сообщений на своем iPhone, к которому Россия смогла получить доступ, используя привилегии администратора через iCloud. И у России уже есть доказательства.
Благодаря Лиз Трасс, британцы пойманы с поличным, совершив подрыв трубопроводов, строительство которых обошлось России примерно в 15 миллиардов долларов за обе нитки "Северного потока". Это сделало британское правительство. Британское правительство виновно. Взрыв чужой критической инфраструктуры. Акт международного терроризма.
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Американское правительство знало об этом плане. Американское правительство ничего не сделало, чтобы остановить это преступление. Таким образом, американское правительство в целом и государственный секретарь Энтони Блинкен в частности, как минимум, виновны в совершении преступления. В худшем случае, американское правительство и/или государственный секретарь Энтони Блинкен виновны как соучастники преступления.
Считает Хэл Тернер, американский политический комментатор.
Дотком, урожденный Ким Шмитц из Западной Германии, предположил, что данные были получены в результате взлома iCloud.
"Не только у "Пяти глаз" имеется бэкдоры с админским доступом ко всем базам данных Big Tech", - подчеркнул владелец файлообменного сервиса Mega.
Пять глаз (FVEY) Англоязычный разведывательный союз пяти стран: Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
"В России и Китае также имеются мощные кибернетические подразделения. Но самое забавное в том, что государственные служащие с максимальным уровнем секретности до сих пор отдают предпочтение айфонам, а не зашифрованным смартфонам от Агентство национальной безопасности США или Центра правительственной связи Британии".
Источники и ссылки: Wikipedia, Journal Mmnews Tv, Sgtreport, Journal Dailymail
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Центр_правительственной_связи)
2.(https://ru.wikipedia.org/wiki/Агентство_национальной_безопасности)
3 (https://mmnews.tv/its-done-did-liz-truss-text-antony-blinken-after-nord-stream-attack/)
4 (https://www.sgtreport.com/2022/10/its-done-did-liz-truss-text-antony-blinken-after-nord-stream-attack/)
5. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11368619/Liz-Trusss-personal-phone-hacked-Putins-spies-secret-details-negotiations.html)
6 (https://seemorerocks.is/what-on-earth-did-liz-truss-text-to-antony-blinken-after-nord-stream-blasts/)
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