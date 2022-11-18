Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как новейшие чипы Loihi 2 от Intel помогают роботам воспринимать окружающий мир

Loihi 2 поддерживает новые классы нейроинспирированных алгоритмов, обеспечивая при этом более высокую скорость обработки данных, большую плотность и улучшенную энергоэффективность.
[ ] для раздела Блоги
1
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Известно, что компьютеры научились побеждать людей в шахматы, но в мире нет ни одного робота, которого можно было бы послать в малознакомый дом и доверить ему покормить собаку; в настоящий момент человеческий интеллект и адаптивность человеческого мозга остаются непревзойденными инструментами природы. Компания Intel решила устранить этот пробел и разработала нейроморфные чипы Loihi 2 для научных исследований, черпая вдохновение в величайшем суперкомпьютере природы - нашем мозге.

реклама

Loihi 2 - это второе поколение нейроморфных исследовательских чипов Intel. Он поддерживает новые классы нейроинспирированных алгоритмов и приложений, обеспечивая при этом более быструю обработку, большую плотность ресурсов и повышенную энергоэффективность. Walden Kirsch/корпорация Intel

Тобиасом Фишером исследователь из Квинслендского технологического университета рассказал о своей работе по внедрению этих передовых технологий в автономные роботы, которые в некоторых задачах превосходят суперкомпьютеры, потребляющие огромные ресурсы. Команда Фишера занимается проблемами локализации и навигации - другими словами, помогает роботам ориентироваться в незнакомой обстановке.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

"Центр робототехники — это огромная лаборатория", - говорит доктор Фишер. "Более 100 человек. Мы занимаемся всем: от манипуляций - захвата предметов и их перемещения - до космической робототехники, взаимодействием с человеком и социальными элементами, необходимыми при общении с людьми. Мы проводим много исследовательской работы в области техники зрения, используя камеры и датчики, чтобы помочь роботам воспринимать мир аналогично тому, как мы воспринимаем его своими собственными глазами. Возьмите последовательности пикселей и задайте им более высокий уровень значения, чтобы они могли определить, где машина, а где стул. Это очень просто даже для пятилетнего ребенка, но невероятно сложно для компьютера.

"Я занимаюсь вопросами локализации и навигации. Если вы скажете роботу открыть посудомоечную машину, он должен знать, как найти вашу кухню. Он должен различать объекты и решать, представляют ли они интерес или их следует игнорировать. Может ли он подойти к ним или нет".

реклама

Released in October 2021, Loihi 2 is a bleeding-edge, research-grade chip. Intel

Глубокие нейронные сети оказались полезными в этой области, продемонстрировав впечатляющую способность обучаться со временем и применять высокоуровневые метки к определенным объектам, основываясь исключительно на визуальной информации. Однако их обучение может потребовать невероятного количества энергии.

 "В большинстве университетов есть высокопроизводительные суперкомпьютеры с огромными кондиционируемыми складскими помещениями", - рассказывает доктор Фишер. "Эти суперкомпьютеры потребляют столько энергии, сколько средний город потребляет за год только для того, чтобы обучить некоторые из этих огромных сетей. Это безумие, это огромное расходование ресурсов". Чипы Loihi 2 от Intel используют другой подход. Он позволяет получить суперэнергоэффективный способ запуска определенного класса сетей. Вы можете запускать только некоторое подмножество сетей или алгоритмов оптимизации, но вы можете запускать их очень, очень эффективно".

Loihi 2 enables ultra-efficien spiking neural network to replace resource-hungry deep neural networks in certain applications. Intel

реклама

Разница в эффективности сводится к тому, как миллионы "нейронов" на чипах активируют глубокие нейронные сети, в отличие от импульсных нейронных сетей, таких как чип Loihi. "Вы вводите изображение и, допустим, хотите понять, что на нем изображено - стул или человек", - рассказывает д-р Фишер. "В глубокой нейронной сети все сотни миллионов нейронов активируются на каждом этапе обработки. На это тратится довольно много энергии. В импульсной нейронной сети одновременно активируется только очень небольшое количество нейронов. У них есть внутреннее состояние, которое накапливает некоторые доказательства того, что что-то может быть похоже на стул, но они не выдают "всплеск", пока эти доказательства не достигнут определенного порога".

Такие чипы достаточно компактны, и могут эффективно работать на небольших роботах и даже дронах. "По сути, мы вставляем маленький USB-накопитель в существующий компьютер, на базе которого работает робот", - рассказывает доктор Фишер. Это похоже на аппаратный ускоритель. Мы рассчитываем, что они помогут нам разработать адаптивные методы локализации, которые будут работать чрезвычайно эффективно и на быстро, с низкими задержками. Это крайне важно, когда вы пытаетесь различать и отслеживать объекты в видеопотоке. Кроме того, эффективность сама по себе очень полезна для роботов и беспилотников, которым приходится носить на себе собственный источник энергии".

Dr. Tobias Fischer, right, with Professor Michael Milford and PhD student Somayeh Hussaini in the robotics lab

"Когда мы говорим об адаптивной локализации, нам бы очень хотелось, чтобы эти устройства могли подстраиваться под изменяющиеся условия", - продолжает он. "Очевидно, что смена дня и ночи имеет огромное значение для того, как выглядит окружающая среда. Адаптироваться к изменениям в окружающей среде — значит улучшить методы позиционирования, локализации и точность технологии".

реклама

Вместе с тем, он признает, что у Loihi есть некоторые недостатки, которые могут помешать ей выйти из исследовательских лабораторий и стать коммерческим продуктом. "Проблема, с которой сталкиваются Intel и нейроморфные сообщества, заключается в том, что мы часто отстаем в надежности и точности по сравнению с обычными алгоритмами, которые работают больше на CPU или GPU", - объяснил он. " К тому же придумать такие алгоритмы гораздо сложнее, чем обычные глубокие нейронные сети, над которыми ежедневно работают бог знает сколько десятков тысяч исследователей. Мы еще не совершили прорыв, который сделает эту технологию общеприменимой в достаточно широком диапазоне сценариев. чтобы возник интерес к коммерциализации. Intel, безусловно, сотрудничает с рядом университетов, таких как наш, в попытках сделать все возможное для решения этой задачи, но нам пока не удалость довести концепцию до совершенства".  


Source: QUT, Intel, Journal Newatlas
1. (https://www.qut.edu.au/news?id=183429)
2. (https://newatlas.com/computers/loihi-2-intel/)
3. (https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-unveils-neuromorphic-loihi-2-lava-software.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel loihi 2 нейроморфные чипы qut нейроморфные сети
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
12
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
88
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
12
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ зафиксирован первый акт авиационного каннибализма – 2 самолёта Superjet 100 пошли на разборку
19
Убийцы-стелс: В России запустили в серийное производство новую ракету для истребителей Су-57
9
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
92
Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
16
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
21
Жителей Херсона стали принудительно мобилизовать в ВСУ
10
После выхода Nvidia RTX 4080 на видеокарты предыдущего поколения цены вновь поползли вниз
19
Учёные создали в лаборатории светящуюся чёрную дыру, чтобы проверить теорию Стивена Хокинга
7
Asus опубликовала требования к блоку питания для питания AMD RX 7900 XTX
4
Надвигается крах криптовалютного рынка — домино из банкротств подбирается к Tether
9
В России стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 — смотрим цены
21
Приложение Android Auto получило новый дизайн
+
Китайская видеокарта MTT S80 с производительностью GeForce GTX 1060 поступила в продажу
2
В 480 млрд оценены затраты на национальную мобильную ОС Аврора - ее разработка ведется с 2016г
2
Автор канала "Кредитный майнинг" решил распродать железо и купить биткоины на низах
1
Российские пользователи Blizzard Battle.net сообщают о принудительной отвязке номеров телефонов от учётных записей
13
Украина получит старые американские системы ПВО, снятые с вооружения более 20 лет назад
21
NVIDIA запланировала на 3 января трансляцию в рамках CES 2023
2
AMD начала снижать цены на флагманы в Китае – можно ли купить видеокарту со скидкой в магазинах РФ
+
Nvidia исправила вызывающую 100% использования видеокарт GeForce ошибку Windows 11
3

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
121
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
85
Почему сегодня не стоит покупать дорогие видеокарты NVIDIA, и когда цены в магазинах РФ пойдут вниз
16
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
71
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
21
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
81
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
27
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
69
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
9
Корабли царской России опередившие свое время, «Новик» и его героическая судьба (ч.2)
13

Сейчас обсуждают

Вежливый N-A-S A M S
15:39
там не с300 была дaлбаеб. а летела спецом по краю. скоро раху ес признает сраной террористом. На границе Польши и Беларуси устанавливают электронный барьер
СМИ: У США заканчивается оружие и боеприпасы для передачи Украине
Александр Александр
15:37
Лиза в очередной раз в лужу села со своей 7000-ой серией. DDR5 еще только через год подешевеют до приемлемого уровня.
AMD выпустит против недорогих процессоров Intel новую линейку Ryzen 7000 с низкими ценами
Эдгар Кот
15:36
Наконец, игроки утверждают, что ничего общего с Escape from Tarkov в DMZ на самом деле нет, и эти несбывшиеся ожидания также подлили масла в огонь общего негодования. Только вот разрабы никогда с тар...
На фоне многочисленных проблем у Call of Duty Warzone 2.0 обрушился пользовательский рейтинг в Steam
Вежливый N-A-S A M S
15:34
а зачем педальки крутить если есть ибп Военный РФ из бригады, обвиняемой в зверствах в Буче, сбежал в Испанию и хочет свидетельствовать о преступлениях россиян
Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
nazarovoru
15:31
Кто эти люди что не знают про антибаннеры?
Онлайн-реклама потребляет столько же энергии, сколько потребляет Швеция
Envу
15:28
Да здравствует справедливость. Майнеры - получите своё.
Биткоин пошёл ко дну, аналитики ожидают падения ниже $15 000 и прихода криптозимы до 2025 года
Пудин Пудин
15:26
https://www.ozon.ru/product/protsessor-intel-i7-13700k-oem-bez-kulera-771173148/?utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Алексей Даяй
15:25
Блек опс как бы лучшее ответвление от мв, первая и вторая часть, а вот третья говно, ты о чём.
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
Artful
15:20
Жлобский огрызок в своем репертуаре, хоть пару центов, но выгадать при цене продукта более 1000 долларов.
iPhone 15 Pro может получить порты USB-C быстрее по сравнению с не Pro
Spambomber_16
15:19
Кто там у тебя из твоих домочадцев педальки крутит, пока ты тут хрюкаешь? Сухарик хочешь?
Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем