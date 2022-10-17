Семьдесят пять лет назад США впервые преодолели сверхзвуковой барьер

Благодаря миссии QueSST авиаконструкторы NASA намерены в очередной раз преодолеть звуковой барьер. Правда, на этот раз разработчики планируют применить совершенно иной подход, который позволит в один прекрасный день любому желающему пролететь по воздуху со скоростью, не уступающей скорости X-1, совершившему первый в истории США сверхзвуковой полет.

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NASA’s X-59. NASA

"Тот первый сверхзвуковой полет был невероятным достижением. А теперь посмотрите, как далеко мы продвинулись с тех пор. То, что мы делаем сейчас, является кульминацией огромной работы", - говорит Кэтрин Бахм, инженер-аэронавигатор из Исследовательского центра NASA имени Армстронга в Калифорнии.

В случае успеха это будет историческое событие

NASA намерено использовать QueSST для демонстрации того, что X-59 может летать быстрее звука, не производя громких звуковых ударов, которые в 1973 году стали причиной запрета на сверхзвуковые полеты над территорией страны.

В рамках этого плана X-59 пролетит над несколькими районами, чтобы выяснить, как жители будут реагировать на более тихий переход на сверхзвук, если, конечно, они вообще что-нибудь заметят. Затем регулирующие органы будут проинформированы об имеющихся замечаниях и, возможно, напишут новые правила, чтобы снять ограничение.

"И когда это произойдет, мы отметим еще одну историческую веху в полетах, потенциально открывающую новую эру в воздушных путешествиях. Пассажиры авиакомпаний смогут садиться в сверхзвуковой самолет сразу после завтрака в Лос-Анджелесе, чтобы успеть на обед в Нью-Йорке", - говорится в сообщении NASA.

Самолет Bell X-1, на котором был совершен исторический сверхзвуковой полет 14 октября 1947 года. NASA

Первая попытка была предпринята 75 лет назад

Согласно заявлению NASA, когда экспериментальный самолёт Bell X-1 достиг скорости, превышающей скорость звука, небольшая группа исследователей из Национального консультативного комитета по аэронавтике (NACA), предшественника NASA, услышала раскат грома.

14 октября 1947 года совместный экипаж X-1, состоящий из NACA, ВВС США (которые, кстати были основаны в том же году), а также инженеров и пилотов компании Bell, преодолел звуковой барьер, который, как тогда утверждали некоторые специалисты, невозможно преодолеть.

"Последние почти 50 лет мы словно застряли с нашими авиалайнерами на скорости около 0,8 Маха. Поэтому возможность добраться в любую точку мира гораздо быстрее все еще остается несбыточной мечтой", - сказал Питер Коэн, менеджер НАСА по интеграции миссий QueSST. "С полетом X-59 в рамках миссии QueSST, я думаю, мы готовы снова преодолеть звуковой барьер", - добавил Коэн.

Источники: NASA, Journal Interesting Engineering, wikipedia

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1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_X-1)

2. (https://interestingengineering.com/innovation/nasa-break-sound-barrier-x-59)

3. (https://www.nasa.gov/aeroresearch/nasa-poised-to-break-sound-barrier-in-new-way)