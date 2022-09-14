Данный самолет разрабатывался для полетов на сверхзвуке над сушей, попытавшись разрешить проблему шумного звукового перехода

Кто хорошо разбирается в авиатехнике, может практически сразу почувствовать вкус "дежавю" от новой "старой" новости, ведь то, что сейчас хотят выдать за ноу-хау и "никогда не виденное" ранее, на самом деле хорошо забытое старое, произведенное этак лет 50 назад. Это я говорю про полет гражданского лайнера на так называемом сверхзвуке. Что удивительно, тогда удивить полетом на сверхзвуковых скоростях смогли две стороны практически одновременно - СССР (Ту-144) и британо-французский союз (Конкорд). Но из-за дороговизны обслуживания таких рейсов, а главное - неокупаемости, оба проекта пришлось закрыть. И вот спустя 50 лет подобное решило "замутить" NASA, спроектировав и воплотив в крылатый металл, свой проект гражданского лайнера - X-59 QueSST.

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Сейчас главная проблема такого самолета - не стоимость и убытки, а массированная звуковая волна, грозящая исками и головными болями жителей близлежащих городов и весей. Но конструкторы и инженеры агентства планируют разрешить эту долго мучащую их сложность обтекаемой носовой частью и более совершенной аэродинамикой всего самолета в целом.

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