Архитектурное агентство Ennead Architects представило дизайн-проект нового удивительного городского музея, вдохновленного геологическими формациями, характерными для штата Висконсин. Все это случится в административном центре Милуоки после завершения строительства самой высокой в мире деревянной башни Ascent, о которой мы писали пару дней назад.
реклама
Общественный музей Милуоки будет построен в сотрудничестве с Kahler Slater, GGN и Thinc. Это будет пятиэтажное здание с общей площадью 200 000 кв. футов (около 18 600 кв. м). Его брутальный экстерьер будет представлен тремя соединенными между собой секциями из бетона и стекла, которые будут украшены зелеными насаждениями.
"Команда черпала вдохновение в экологической истории Милуоки и Большого Висконсина", - рассказали в Ennead Architects. " Дизайн нового музея будет напоминать геологические формации государственного парке Милл Блафф, олицетворяя разнообразие ландшафтов штата, выточенных водой и ветром". Конструкция здания преимущественно будет состоять из стекла и бетона, а внешняя текстура будет повторять древние морские стеки, расположенные в государственном парке Милл-Блафф. А закругленные фасады здания, символизировать процессы эрозии и выветривания ледниковых ландшафтов, образовавших большую часть территории Висконсина и эволюционировавших с течением времени".
Тема природного ландшафта будет присутствовать и в интерьере, который навеян слиянием трех рек Милуоки - Milwaukee, Kinnickinnic и Menomonee - и будет включать три разных входа, объединенных в большой атриум с естественным освещением.
В музее разместятся стационарные и временные галереи, планетарий, офисы, лаборатории, классы и многофункциональные пространства, а также обеденные зоны и складские помещения.
На территории музея будут разбиты два сада: один перед входом в здание, а другой прямо на крыше. Также, на крыше разместятся различные скульптурные экспозиции и виварий с бабочками.
Хотя компания пока не предоставила никакой информации о потенциальных экологических характеристиках, однако на рендерах видно, что здание будет увенчано солнечными панелями, что позволит снизить, нагрузку на энергосистему города.
Общественный музей Милуоки планируется заложить в конце 2023 года и ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Источники: Ennead Architects, Archdailym, Journal E-architect.
1. (https://www.e-architect.com/america/milwaukee-public-museum-wisconsin-usa)
2. (https://www.archdaily.com/985619/ennead-architects-and-kahler-slater-unveil-contextual-design-of-new-milwaukee-public-museum)
3. (https://www.ennead.com/news/2022/todd-schliemann-and-jarrett-pelletier-are-interviewed-by-milwaukee-public-radio-about-the-design-for-the-milwaukee-public-museum)