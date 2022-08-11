Общественный музей Милуоки будет построен в сотрудничестве с Kahler Slater, GGN и Thinc. Это будет пятиэтажное здание с общей площадью 18 600 кв. м.

Архитектурное агентство Ennead Architects представило дизайн-проект нового удивительного городского музея, вдохновленного геологическими формациями, характерными для штата Висконсин. Все это случится в административном центре Милуоки после завершения строительства самой высокой в мире деревянной башни Ascent, о которой мы писали пару дней назад.

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Общественный музей Милуоки будет построен в сотрудничестве с Kahler Slater, GGN и Thinc. Это будет пятиэтажное здание с общей площадью 200 000 кв. футов (около 18 600 кв. м). Его брутальный экстерьер будет представлен тремя соединенными между собой секциями из бетона и стекла, которые будут украшены зелеными насаждениями.

Скалистый экстерьер Milwaukee Public Museum будет изготовлен из стекла и бетона, а его формы будет напоминать местный природный ландшафт. Ennead Architects

"Команда черпала вдохновение в экологической истории Милуоки и Большого Висконсина", - рассказали в Ennead Architects. " Дизайн нового музея будет напоминать геологические формации государственного парке Милл Блафф, олицетворяя разнообразие ландшафтов штата, выточенных водой и ветром". Конструкция здания преимущественно будет состоять из стекла и бетона, а внешняя текстура будет повторять древние морские стеки, расположенные в государственном парке Милл-Блафф. А закругленные фасады здания, символизировать процессы эрозии и выветривания ледниковых ландшафтов, образовавших большую часть территории Висконсина и эволюционировавших с течением времени".

Тема природного ландшафта будет присутствовать и в интерьере, который навеян слиянием трех рек Милуоки - Milwaukee, Kinnickinnic и Menomonee - и будет включать три разных входа, объединенных в большой атриум с естественным освещением.

Музей разместится на пяти этажах площадью 200 000 кв. футов (около 18 600 кв. м). Ennead Architects

В музее разместятся стационарные и временные галереи, планетарий, офисы, лаборатории, классы и многофункциональные пространства, а также обеденные зоны и складские помещения.

На территории музея будут разбиты два сада: один перед входом в здание, а другой прямо на крыше. Также, на крыше разместятся различные скульптурные экспозиции и виварий с бабочками.

На крыше Milwaukee Public Museum будут размещены различные экспозиции и виварий с бабочками. Ennead Architects

Хотя компания пока не предоставила никакой информации о потенциальных экологических характеристиках, однако на рендерах видно, что здание будет увенчано солнечными панелями, что позволит снизить, нагрузку на энергосистему города.

Milwaukee Public Museum будет оснащен солнечными элементами. Это позволит сократить нагрузку на электросеть. Ennead Architects

Общественный музей Милуоки планируется заложить в конце 2023 года и ввести в эксплуатацию в 2026 году.

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Источники: Ennead Architects, Archdailym, Journal E-architect.

1. (https://www.e-architect.com/america/milwaukee-public-museum-wisconsin-usa)

2. (https://www.archdaily.com/985619/ennead-architects-and-kahler-slater-unveil-contextual-design-of-new-milwaukee-public-museum)

3. (https://www.ennead.com/news/2022/todd-schliemann-and-jarrett-pelletier-are-interviewed-by-milwaukee-public-radio-about-the-design-for-the-milwaukee-public-museum)