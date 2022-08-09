Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Башня Ascent: В США построили самый высокий деревянный небоскреб в мире
Башня Ascent высотой 86,6 метра признана международной организацией CTBUH самым высоким деревянным зданием в мире
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Башня Ascent, построенная компанией Korb + Associates Architects, официально признана Советом по высотным зданиям и городской среде обитания (CTBUH) самой высокой деревянной башней в мире. Расположенное в Милуоки, штат Висконсин, это жилое высотное здание достигает впечатляющей высоты в 86,6 м (284 фута).

реклама

The Ascent состоит из 25 этажей. На нижних этажах расположены торговые и развлекательные помещения, а на верхних - 259 квартир. Korb + Associates Architects/Nairn Okler

25-этажное здание Ascent было создано в сотрудничестве с инженером-строителем Торнтоном Томасетти. На нижних этажах расположены торговые и развлекательные помещения, а на верхних - 259 квартир, часть из которых сдается в аренду. Как и в других подобных деревянных строениях, которые мы уже видели ранее, внутренние интерьеры квартир оформлены таким образом, что дерево местами остается необработанным, что подчеркивает естественную красоту материала. В то же время здание может похвастаться панорамным остеклением, из которого открывается великолепный вид на Милуоки.

Квартиры Ascent отличаются щедрым остеклением, а в оформлении интерьера использована естественная красота дерева. Korb + Associates Architects/Nairn Okler

Здание стоит на пяти ярусах бетонных гаражей и заполненных бетоном стальных сваях. Кроме того, оно имеет два бетонных ядра, в которых находятся лифтовые шахты и лестничные клетки. Конструкция башни в целом состоит из системы балок и колонн из клееного бруса (glulam), поддерживающих перекрытия из перекрестно-ламинированной древесины (CLT). Снаружи здание в основном покрыто стеклянными панелями.

Из квартир The Ascent открывается великолепный вид на Милуоки. Korb + Associates Architects/Nairn Okler

"Это здание получило звание самого высокого в мире в двух категориях массивных деревянных конструкций", - пояснили в CTBUH." Предыдущий рекордсмен среди самых высоких деревянных сооружений, сертифицированная CTBUH небоскреб "Мьёсторнет" в Брумундале, Норвегия, в 2019 году поднялась на высоту 85,4 метра (280 футов).

Ascent состоит в основном из дерева, с элементами из бетона. Korb + Associates Architects/Nairn Okler

Теперь проект Ascent является как самой высокой деревянной башней, так и самым высоким гибридным зданием из бетона и древесины. Предыдущим самым высоким гибридным архитектурным сооружением из бетона и древесины было 84-метровое (275 футов) здание HoHo, строительство которого завершилось в 2020 году в Вене, Австрия".

По данным CTBUH, использование древесины в Ascent ускорило время строительства примерно на 25%". Korb + Associates Architects/Nairn Okler

Согласно данным CTBUH, строительство этого объекта заняло два года, при этом использование дерева сократило время строительно-монтажных работ примерно на 25% по сравнению с обычным бетонным зданием такого же размера. Что же касается опасения некоторых граждан в отношении возгорания -   испытания показали, что "деревянные конструктивные элементы башни Ascent отвечают или даже превосходят требования местных норм пожарной безопасности".

 Korb + Associates Architects/Nairn Okler

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: Korb + Associates Architects, Thornton Tomasetti
1. (https://www.kaa-arch.com/php/)
2. (https://www.thorntontomasetti.com/project/ascent)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#башня #ctbuh #korb + associates architects #башня ascent #деревянная башня #самая высокая деревянная башня в мире
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Ледяная башня: Работают ли трубки систем охлаждения ЦП при низких температурах
Австралийская компания Fraser & Partners планирует построить самую высокую в мире башню из гибридной древесины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
50
Японские производители литографического оборудования обеспокоены появлением новых санкций против Китая
+
Кинокомикс "Бэтгёрл" оказался настолько плохим, что его сняли с релиза, в трубу вылетели 90 млн USD
22
Легендарная Diablo II Resurrected уже на торрентах – какую видеокарту купить для культовой РПГ
22
Виталик Бутерин назвал основную задачу перехода Эфира на PoS и отказ от майнинга на видеокартах
4
В Blender 3.2 появилась новая фишка, упрощающая жизнь для многих пользователей
1
Космический корабль Илона Маска Crew Dragon упал на ферму в Австралии – видео гигантского обломка
1
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
37
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
12
Китайцы сравнили квантовый компьютер Sycamore с 512 GPU и опровергли его тотальное превосходство
3
Российские геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 самых популярных моделей августа 2022 года
20
Сколько стоит оптимальный процессор для недорогой геймерской сборки – 5 CPU с игровым потенциалом
3
Ученым впервые удалось зарегистрировать землетрясение с помощью флотилии воздушных шаров
+
EVGA снизила цены на GeForce RTX 3090 Ti на 1000 долларов
13
AliExpress снова взвинтил курс доллара: товары продаются за 70 руб./$ вместо 60 руб./$
16
Capcom повысила цены в Steam в тех регионах, которые используются игроками для обхода санкций
2
Motorola Razr 2022 первый в мире складной смартфон с частотой обновления 144 Гц
+
AMD вслед за Nvidia увеличивает энергопотребление видеокарт серии RX 7000
6
В Украине собираются строить завод по производству БПЛА Bayraktar
85
В России готовят амбициозную ролевую игру AAA-класса
15

Популярные статьи

Лучшая ОС для слабых компьютеров — пробуем Windows 10 LTSB в 2022 году
110
Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
60
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
4

Сейчас обсуждают

den fed
18:56
У зеленого клоуна заканчивается ...а в РФ продуктами магазы забиты. В том числе всякими деликатесами ...семгой ..форелью ..красной икрой ..черной икрой ...мраморной говядиной и пр. Сам неделю назад по...
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Каа
18:55
Смело надо цены делить на 3 - будут продажи! Спекулянтов преследовать и уничтожать!
Nvidia собирается снизить цены на видеокарты текущего поколения из-за снижения продаж
Алексей Румянцев
18:54
очередной пикселе дрочер, ответь, какие игры разошлись большими тиражами? с графонием или с геймплеем?
Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
Расул Асадуллаев
18:52
Хорошо что купил 2060 super надеюсь, хватит на долго.!
Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
ахахах
18:52
у нас в детстве был деревянный домик во дворе,но его кто-то потом сжёг по пьяни
Башня Ascent: В США построили самый высокий деревянный небоскреб в мире
Николай Егоров
18:51
Про графен нинтендо дрочерам можете рассказать, которые марио дендевский на свича за 7к покупают.
Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
Каа
18:51
Давно пора... А минимум нужно делать 10 для 4050, а для 4060-4070 -16ГБ.
Модельный ряд GeForce RTX 40 может пополниться производительной моделью с 20 Гбайт памяти
Каа
18:49
Под крылом Зелибобы заканчивается. А у нас всё в порядке. Сфотать тебе Пятёрку или Магнит?
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Yilec
18:46
Отлично!
Российский самолет МС-21 совершил уже 100-тый полет с отечественным двигателем ПД-14
_Farsh_
18:45
Перекличка пигожинских пидаров началась!
В Госдуме предложили ограничить продажу в России видеоигр с персонажами-военными из «недружественных стран»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем