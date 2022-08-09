Башня Ascent высотой 86,6 метра признана международной организацией CTBUH самым высоким деревянным зданием в мире

Башня Ascent, построенная компанией Korb + Associates Architects, официально признана Советом по высотным зданиям и городской среде обитания (CTBUH) самой высокой деревянной башней в мире. Расположенное в Милуоки, штат Висконсин, это жилое высотное здание достигает впечатляющей высоты в 86,6 м (284 фута).

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The Ascent состоит из 25 этажей. На нижних этажах расположены торговые и развлекательные помещения, а на верхних - 259 квартир. Korb + Associates Architects/Nairn Okler

25-этажное здание Ascent было создано в сотрудничестве с инженером-строителем Торнтоном Томасетти. На нижних этажах расположены торговые и развлекательные помещения, а на верхних - 259 квартир, часть из которых сдается в аренду. Как и в других подобных деревянных строениях, которые мы уже видели ранее, внутренние интерьеры квартир оформлены таким образом, что дерево местами остается необработанным, что подчеркивает естественную красоту материала. В то же время здание может похвастаться панорамным остеклением, из которого открывается великолепный вид на Милуоки.

Квартиры Ascent отличаются щедрым остеклением, а в оформлении интерьера использована естественная красота дерева. Korb + Associates Architects/Nairn Okler

Здание стоит на пяти ярусах бетонных гаражей и заполненных бетоном стальных сваях. Кроме того, оно имеет два бетонных ядра, в которых находятся лифтовые шахты и лестничные клетки. Конструкция башни в целом состоит из системы балок и колонн из клееного бруса (glulam), поддерживающих перекрытия из перекрестно-ламинированной древесины (CLT). Снаружи здание в основном покрыто стеклянными панелями.

Из квартир The Ascent открывается великолепный вид на Милуоки. Korb + Associates Architects/Nairn Okler

"Это здание получило звание самого высокого в мире в двух категориях массивных деревянных конструкций", - пояснили в CTBUH." Предыдущий рекордсмен среди самых высоких деревянных сооружений, сертифицированная CTBUH небоскреб "Мьёсторнет" в Брумундале, Норвегия, в 2019 году поднялась на высоту 85,4 метра (280 футов).

Ascent состоит в основном из дерева, с элементами из бетона. Korb + Associates Architects/Nairn Okler

Теперь проект Ascent является как самой высокой деревянной башней, так и самым высоким гибридным зданием из бетона и древесины. Предыдущим самым высоким гибридным архитектурным сооружением из бетона и древесины было 84-метровое (275 футов) здание HoHo, строительство которого завершилось в 2020 году в Вене, Австрия".

По данным CTBUH, использование древесины в Ascent ускорило время строительства примерно на 25%". Korb + Associates Architects/Nairn Okler

Согласно данным CTBUH, строительство этого объекта заняло два года, при этом использование дерева сократило время строительно-монтажных работ примерно на 25% по сравнению с обычным бетонным зданием такого же размера. Что же касается опасения некоторых граждан в отношении возгорания - испытания показали, что "деревянные конструктивные элементы башни Ascent отвечают или даже превосходят требования местных норм пожарной безопасности".

Korb + Associates Architects/Nairn Okler

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Источники: Korb + Associates Architects, Thornton Tomasetti

1. (https://www.kaa-arch.com/php/)

2. (https://www.thorntontomasetti.com/project/ascent)