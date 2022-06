Небольшое исследование лекарственных препаратов, проводившееся в США, показало, что в результате весьма многообещающего прорыва в терапии рака прямой кишки удалось добиться ремиссии у всех пациентов, участвовавших в эксперименте.

Медицинская иллюстрация колоректального рака. (ChrisChrisW/Getty Images)

Лекарство, называемое достарлимаб и продающееся под торговым названием Jemperli, является иммунотерапевтическим препаратом, используемым для лечения рака эндометрия (рак тела матки), однако это первое клиническое исследование эффективности препарата против опухолей рака прямой кишки.

Первые результаты, полученные на данный момент, свидетельствуют о его удивительной эффективности. Исследовательская группа заявила, что успешная ремиссия рака, наблюдавшаяся у каждого пациента, участвовавшего в исследовании, может не иметь аналогов среди противораковых препаратов.

"Я считаю, что это первый подобный случай в истории раковых заболеваний", - сказал газете The New York Times онколог Луис Диаз-младший из Мемориального онкологического центра Слоуна Кеттеринга (MSK), старший автор нового исследования.

Стоит отметить, что положительные результаты были получены пока только у 12 пациентов ( в настоящее время исследование продолжается), у каждого из которых наблюдались опухоли с генетическими мутациями MMRd (дефицитом репарации ДНК), которые встречаются примерно у 5-10 процентов пациентов с раком прямой кишки.

Пациенты с такими опухолями, как правило, хуже реагируют на химио- и лучевую терапию, что увеличивает вероятность хирургического вмешательства при удалении опухолей.

Два главных организатора исследования и четыре участника. Слева направо - Саша Рот, доктор Луис Диас, Имтиаз Хуссейн, доктор Андреа Черчек, Эйвери Холмс и Ниша Варугезе. Изображение предоставлено Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK).

Тем не менее, мутации MMRd могут сделать раковые клетки более уязвимыми для иммунного ответа, особенно если он усилен иммунотерапевтическим препаратом - в данном случае ингибитором контрольных точек, который разблокировав иммунные клетки, заставляет их более эффективно разрушать злокачественные новообразования.

"Когда эти мутации накапливаются в опухоли, они стимулируют иммунную систему, которая атакует раковые клетки с мутациями", - говорит Диас. "Мы подумали: Давайте попробуем использовать это в качестве первой линии терапии до того, как рак метастазирует".

Обычно пациенты с подобными опухолями прямой кишки перед хирургическим удалением рака проходят курс химио- и лучевой терапии. К сожалению, для многих людей этот комплекс лечения сопровождается тяжелыми побочными эффектами, которые могут сохраняться в течение длительного времени.

"Стандартное лечение рака прямой кишки с помощью операции, облучения и химиотерапии может быть особенно тяжелым для людей из-за расположения опухоли", - говорит Андреа Черчек, онколог MSK, первый автор исследования.

"Они могут страдать от несовместимых с жизнью нарушений функций кишечника и мочевого пузыря, недержания, бесплодия, сексуальной дисфункции и многого другого".

Удивительно, но пациенты, принявшие участие в этом исследовании, на данный момент полностью избежали как этих вмешательств, так и связанных с ними побочных эффектов.

Во время 2-й фазы клинических испытаний пациенты должны были получать достарлимаб каждые три недели в течение шести месяцев, а в случае рецидива опухоли им предстояла стандартная химиорадиотерапия и операция. Однако этого не произошло!

После шести месяцев наблюдения все 12 участников испытания продемонстрировали "полную клиническую ремиссию" без каких-либо признаков опухолей, которые можно было бы обнаружить при МРТ, ПЭТ-сканировании, эндоскопии, биопсии и других исследованиях.

"Доктор Черчек сказал мне, что группа врачей изучила мои анализы", - объясняет Саша Рот, первый пациент, принявший участие в испытании. "И поскольку они не нашли никаких признаков рака, доктор Черчек сказал, что нет причин подвергать меня лучевой терапии".

Стоит отметить, что исследование, финансируемое многочисленными организациями, включая фармацевтическую компанию GlaxoSmithKline, которая производит Jemperli, еще не закончено, и это пока только предварительные результаты.

В настоящее время в общей сложности 12 пациентов прошли курс лечения и находятся под наблюдением специалистов не менее шести месяцев.

Примерно три четверти пациентов испытали легкие или умеренные побочные эффекты, включая сыпь, зуд, усталость и тошноту, но ни у одного из них до сих пор не наблюдалось рецидива рака. Средний срок наблюдения составляет один год, а некоторые пациенты, как Рот, не страдают от онкологии уже два года.

Ожидается, что в конечном итоге в испытании примут участие более 30 пациентов. Получив данные по этой группе, можно будет составить более полное представление о том, насколько безопасен и эффективен достарлимаб для пациентов с раком прямой кишки. (Впрочем, предстоит изучить гораздо большее количество пациентов в более многочисленных категориях).

"А пока мы должны с оптимизмом и осторожностью относиться к полученным результатам", говорит онколог Ханна К. Санофф из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, которая опубликовала комментарий к полученным данным.



О результатах исследования сообщается в журнале The New England Journal of Medicine.

Источники: Sciencealert.com

(https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2201445)

(https://www.sciencealert.com/every-single-patient-in-this-small-experimental-drug-trial-saw-their-cancer-disappear )