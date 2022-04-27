Миссия Crew-4 является шестым пилотируемым запуском компании SpaceX к Международной космической станции

SpaceX и NASA осуществили еще один запуск экипажа на Международную космическую станцию.

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Миссия Crew-4 с четырьмя астронавтами стартовала в 3:52 утра EDT (0752 GMT) с Космического центра имени Кеннеди NASA на мысе Канаверал, штат Флорида.

Шестая пилотируемая миссия SpaceX на МКС SpaceX/YouTube

Эта миссия стала шестым пилотируемым полетом SpaceX к Международной космической станции, включая первый в истории компании, полет на Demo-2, который стартовал в мае 2020 года. Кроме того 8 апреля SpaceX отправила на МКС первую гражданскую миссию Ax-1, которая спустя 17 дней после старта благополучно опустилась на воду у побережья Флориды.

SpaceX и NASA Crew-4 направляются к МКС

Четыре астронавта - Джессика Уоткинс, Роберт Хайнс, Кьелл Линдгрен из NASA и Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства - направляются к орбитальной станции, чтобы менее чем за сутки поднявшись на высоту более 40 километров, взойти на МКС.

33-летняя Джессика Уоткинс - первая афроамериканка, которая присоединилась к продолжительной миссии на борту МКС, а 45-летняя астронавт ESA и пилот истребителя ВВС Италии Саманта Кристофоретти станет первой европейской женщиной, которая примет на себя командование операциями МКС во время миссии Crew-4.

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Примерно через 10 минут после старта разгонный блок SpaceX Falcon 9 доставил капсулу с экипажем на орбиту. Многоразовая первая ступень, тем временем, отделилась и плавно опустилась на беспилотный корабль "A Shortfall of Gravitas" в акватории Атлантического океана.

Ракета-носитель SpaceX, используемая для этой миссии, представляет собой двухступенчатую тяжелую ракету Falcon 9, которая успешно доставила капсулу Crew Dragon получившую название Freedom на орбиту, откуда астронавты в настоящее время направляются в сторону МКС.

SpaceX возобновляет свою работу по исследованию Марса и Луны

После 16-часового полета, во время которого капсула экипажа совершит около 10 оборотов вокруг Земли, астронавты должны пристыковаться к МКС примерно в 8:15 EDT (0015 GMT). После прибытия на космическую станцию они приступят к реализации шестимесячной научно-технической программы.

На борту МКС их встретят трое российских космонавтов и астронавты NASA из предыдущего экипажа Crew-3, который должен вернуться на Землю в мае этого года. По радиосвязи с Землей один из астронавтов Crew-4 сказал: "Для меня большая честь отправиться на орбиту на этом новом корабле".

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Новая капсула Freedom является последним вариантом капсулы Crew Dragon, которая выпускается SpaceX, по крайней мере, до настоящего времени, поскольку недавно компания объявила о прекращении производства новых капсул, чтобы сосредоточиться на разработке ракеты-носителя Starship, предназначенной для запуска межпланетных миссий к Луне и Марсу. В марте генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил, что Starship может совершить свой первый орбитальный полет уже в мае текущего года.

Компания SpaceX успешно возобновила регулярные полеты человека в космос с территории Соединенных Штатов на Международную космическую станцию и теперь стремится к осуществлению цели своего генерального директора - превратить "человечество в многопланетный космический вид", конечно при условии, что он не будет слишком сильно отвлекаться на Twitter.

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Источники: Spacex, Youtube, Twitter

(https://youtu.be/orN0PaqQECs)

(https://www.spacex.com/launches/crew-4/)

(https://twitter.com/SpaceX/status/1519225708702167040)