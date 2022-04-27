SpaceX и NASA осуществили еще один запуск экипажа на Международную космическую станцию.
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Миссия Crew-4 с четырьмя астронавтами стартовала в 3:52 утра EDT (0752 GMT) с Космического центра имени Кеннеди NASA на мысе Канаверал, штат Флорида.
Эта миссия стала шестым пилотируемым полетом SpaceX к Международной космической станции, включая первый в истории компании, полет на Demo-2, который стартовал в мае 2020 года. Кроме того 8 апреля SpaceX отправила на МКС первую гражданскую миссию Ax-1, которая спустя 17 дней после старта благополучно опустилась на воду у побережья Флориды.
SpaceX и NASA Crew-4 направляются к МКС
Четыре астронавта - Джессика Уоткинс, Роберт Хайнс, Кьелл Линдгрен из NASA и Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства - направляются к орбитальной станции, чтобы менее чем за сутки поднявшись на высоту более 40 километров, взойти на МКС.
33-летняя Джессика Уоткинс - первая афроамериканка, которая присоединилась к продолжительной миссии на борту МКС, а 45-летняя астронавт ESA и пилот истребителя ВВС Италии Саманта Кристофоретти станет первой европейской женщиной, которая примет на себя командование операциями МКС во время миссии Crew-4.
Примерно через 10 минут после старта разгонный блок SpaceX Falcon 9 доставил капсулу с экипажем на орбиту. Многоразовая первая ступень, тем временем, отделилась и плавно опустилась на беспилотный корабль "A Shortfall of Gravitas" в акватории Атлантического океана.
Ракета-носитель SpaceX, используемая для этой миссии, представляет собой двухступенчатую тяжелую ракету Falcon 9, которая успешно доставила капсулу Crew Dragon получившую название Freedom на орбиту, откуда астронавты в настоящее время направляются в сторону МКС.
SpaceX возобновляет свою работу по исследованию Марса и Луны
После 16-часового полета, во время которого капсула экипажа совершит около 10 оборотов вокруг Земли, астронавты должны пристыковаться к МКС примерно в 8:15 EDT (0015 GMT). После прибытия на космическую станцию они приступят к реализации шестимесячной научно-технической программы.
На борту МКС их встретят трое российских космонавтов и астронавты NASA из предыдущего экипажа Crew-3, который должен вернуться на Землю в мае этого года. По радиосвязи с Землей один из астронавтов Crew-4 сказал: "Для меня большая честь отправиться на орбиту на этом новом корабле".
Новая капсула Freedom является последним вариантом капсулы Crew Dragon, которая выпускается SpaceX, по крайней мере, до настоящего времени, поскольку недавно компания объявила о прекращении производства новых капсул, чтобы сосредоточиться на разработке ракеты-носителя Starship, предназначенной для запуска межпланетных миссий к Луне и Марсу. В марте генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил, что Starship может совершить свой первый орбитальный полет уже в мае текущего года.
Компания SpaceX успешно возобновила регулярные полеты человека в космос с территории Соединенных Штатов на Международную космическую станцию и теперь стремится к осуществлению цели своего генерального директора - превратить "человечество в многопланетный космический вид", конечно при условии, что он не будет слишком сильно отвлекаться на Twitter.
Источники: Spacex, Youtube, Twitter
(https://youtu.be/orN0PaqQECs)
(https://www.spacex.com/launches/crew-4/)
(https://twitter.com/SpaceX/status/1519225708702167040)