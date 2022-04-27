Акции Tesla падают с тех пор, как Маск сообщил о своей доле в Twitter, и дальнейшее падение может поставить под угрозу финансирование сделки.

Электромобильная компания Tesla Илона Маска за один день потеряла в цене до 126 миллиардов долларов. Ее акции продолжают падать после того, как генеральный директор заявил о намерении приобрести социальную медиаплатформу Twitter, сообщает агентство Bloomberg.

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В прошлом году благодаря росту цен на акции Tesla состояние Маска резко возросло, что позволило ему обогнать остальных миллиардеров и занять первое место в списке самых богатых людей мира. До последнего момента дела компании шли хорошо: в первом квартале 2022 года были зафиксированы рекордные доходы и прибыль. Тем не менее, с начала этого месяца цены на ее акции резко пошли вниз.

Инвесторов пугает не потеря денег, а то, сколько времени Маск будет уделять своей любимой социальной сети

Интерес Маска к Twitter напугал инвесторов

Падение началось после того, как в начале этого месяца Маск заявил, что приобрел крупную долю в Twitter. Согласно отчету Bloomberg, падение привело к снижению стоимости компании на 275 миллиардов долларов, что соответствует снижению стоимости акций Tesla на 23 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

И хотя компания Tesla не принимает непосредственного участия в приобретении Twitter, финансовый план Маска по приобретению социальной сети включает 21 миллиард долларов, которые, по мнению аналитиков, скорее всего, будут получены за счет продажи акций Tesla. Интересно, что падение акций Tesla на 12 процентов во вторник свело на нет весь этот 21 миллиард долларов, которые Маск планировал вложить в сделку с Twitter.

Однако инвесторов, скорее всего, пугает не потеря денег Маска. Вероятно, их отталкивает количество потраченного времени, которое Маск будет уделять Twitter.

Падение акций других технологических компаний

Было бы несправедливо считать причиной падения акций Tesla только желание Маска выкупить свою любимую социальную сеть. Агентство Reuters сообщило, что Nasdaq закрылся на самом низком уровне с декабря 2020 года, что привело к падению и других технологических компаний. Microsoft и Apple были среди других технологических компаний, чья стоимость также упала, однако это падение было незначительным и гораздо ниже 12 процентов.

Факторами такого падения являются повышение ставок Федеральной резервной системы США и снижение темпов роста мировой экономики. Однако, если в ближайшие несколько дней акции Tesla продолжат падение, то это может привести к тому, что финансирование сделки с Twitter окажется под угрозой, сообщили Reuters эксперты рынка.

Источники: Bloomberg, Reuters, CNBC.

(https://www.cnbc.com/2022/04/20/tesla-tsla-earnings-q1-2022.html)

(https://www.reuters.com/technology/exclusive-twitter-set-accept-musks-best-final-offer-sources-2022-04-25/) (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-26/tesla-is-on-pace-to-lose-100-billion-on-musk-s-bear-festival)

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