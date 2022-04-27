Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Tesla потеряла $126 млрд за один день после сделки Маска с Twitter
Акции Tesla падают с тех пор, как Маск сообщил о своей доле в Twitter, и дальнейшее падение может поставить под угрозу финансирование сделки.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Asus Gaming за копейки - надо брать
3070 Ti MSI Gaming за гроши - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
RTX 3050 в Регарде дешевле чем везде
3060 Gigabyte задешево в Регарде
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр

Электромобильная компания Tesla Илона Маска за один день потеряла в цене до 126 миллиардов долларов. Ее акции продолжают падать после того, как генеральный директор заявил о намерении приобрести социальную медиаплатформу Twitter, сообщает агентство Bloomberg.

реклама

В прошлом году благодаря росту цен на акции Tesla состояние Маска резко возросло, что позволило ему обогнать остальных миллиардеров и занять первое место в списке самых богатых людей мира. До последнего момента дела компании шли хорошо: в первом квартале 2022 года были зафиксированы рекордные доходы и прибыль. Тем не менее, с начала этого месяца цены на ее акции резко пошли вниз.

Инвесторов пугает не потеря денег, а то, сколько времени Маск будет уделять своей любимой социальной сети

Интерес Маска к Twitter напугал инвесторов

Падение началось после того, как в начале этого месяца Маск заявил, что приобрел крупную долю в Twitter. Согласно отчету Bloomberg, падение привело к снижению стоимости компании на 275 миллиардов долларов, что соответствует снижению стоимости акций Tesla на 23 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

И хотя компания Tesla не принимает непосредственного участия в приобретении Twitter, финансовый план Маска по приобретению социальной сети включает 21 миллиард долларов, которые, по мнению аналитиков, скорее всего, будут получены за счет продажи акций Tesla. Интересно, что падение акций Tesla на 12 процентов во вторник свело на нет весь этот 21 миллиард долларов, которые Маск планировал вложить в сделку с Twitter.

Однако инвесторов, скорее всего, пугает не потеря денег Маска. Вероятно, их отталкивает количество потраченного времени, которое Маск будет уделять Twitter.

Падение акций других технологических компаний

Было бы несправедливо считать причиной падения акций Tesla только желание Маска выкупить свою любимую социальную сеть. Агентство Reuters сообщило, что Nasdaq закрылся на самом низком уровне с декабря 2020 года, что привело к падению и других технологических компаний. Microsoft и Apple были среди других технологических компаний, чья стоимость также упала, однако это падение было незначительным и гораздо ниже 12 процентов.

Факторами такого падения являются повышение ставок Федеральной резервной системы США и снижение темпов роста мировой экономики. Однако, если в ближайшие несколько дней акции Tesla продолжат падение, то это может привести к тому, что финансирование сделки с Twitter окажется под угрозой, сообщили Reuters эксперты рынка.

Источники: Bloomberg, Reuters, CNBC.
(https://www.cnbc.com/2022/04/20/tesla-tsla-earnings-q1-2022.html)
(https://www.reuters.com/technology/exclusive-twitter-set-accept-musks-best-final-offer-sources-2022-04-25/) (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-26/tesla-is-on-pace-to-lose-100-billion-on-musk-s-bear-festival)

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla #twitter #илона маск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla оснастила половину новых автомобилей без кобальтовыми LFP-батареями
Дональд Трамп начинает развивать свою соцсеть на замену Twitter - TRUTH Social
Суточные торги по Догикоину выросли на 850% после информации о покупке Twitter Илоном Маском
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер советует покупать видеокарты с целью отбить вложения до перехода Эфира на PoS
11
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают идти вниз – Radeon RX 6700 XT скинула 112 000 рублей
24
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3080 подешевела на 200 000р
37
Coindesk: переход Ethereum на Proof-of-Stake стимулирует масштабное падение стоимости видеокарт
6
Зарубежные заказчики массово отказываются от российских айтишников под предлогом санкций
52
Американская компания вынуждена продать своё оборудование для добычи Биткоинов в РФ на $30 млн
3
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ становится прибыльным – инвестиции окупятся за 18 месяцев
8
Цены на игровые процессоры в РФ возвращаются к февральским минимумам – Core i3-12100F стоит 18 000р
17
Популярность «Аллодов Онлайн» выросла в восемь раз после лишения россиян возможности продлевать подписку в World of Warcraft
3
Цены на процессоры в РФ снижаются на фоне стабильного рубля – Ryzen 9 5900X подешевел до 44 000р
19
Российские компании массового регистрируют бренды-конкуренты Coсa-Cola
13
Канадская компания Idenergie разработала приливную турбину, вырабатывающую до 12 кВт/ч в день
+
Укрепление рубля моментально отразилось в магазинах электроники
21
ЮНЕП: Добавьте к мировому кризису еще одну проблему - на планете заканчивается песок
31
Разработку действительно уникального российского аналога Google Play возглавила группа компаний VK
6
BIOSTAR представила майнинговую установку iMiner 660MX8D2 с хешрейтом ETH в 248 MH/s
1
«Новая игра +» появится в Dying Light 2 уже в эту среду
1
Bethesda выпустила в Steam три бесплатные игры, включая дилогию классических The Elder Scrolls
+
Tesla оснастила половину новых автомобилей без кобальтовыми LFP-батареями
5
В магазины РФ завезли RTX 3090 Ti - цены удивляют
4

Популярные статьи

Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
27
Intelis горелка-насадка газовая: Как прошивка планшета превратилась в обзор горелки
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
11
Обзор ламинатора Cactus CS-LAB-A4400
6
Правильно ищем криптовалюту с потенциалом роста
4
О болезнях, которые переносят комары и клещи, и о том, как можно использовать насекомых на пользу человечеству
2
Обзор защищенного внешнего жесткого диска Silicon Power Armor A66 1 TB
8

Сейчас обсуждают

Ottuda
18:08
Лучше клоун, чем маразматик, забывающий слова.
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
Александр Тетюшин
18:06
Это вот этот прыщавый ребенок придумал геморой всем геймерам?!
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
DonCarleone
18:06
Коррекция
Американские горки продолжаются – курс Биткоина обвалился до мартовских минимумов
Rey.B.
18:06
Вообще-то, нет никаких "санкций", запрещающих покупать газ в России и оплачивать его. И все валюты тут равнозначны. Тема "санкций", чтобы не допустить получения Россией долларов и евро за газ и нефть...
27 апреля Газпром отключил поставки газа в Польшу и Болгарию – причины и последствия для России
Георгий Жуков
18:06
Значит скатался в МСК, развёл лохов на бабки, а потом назвал их врагами. Кидалик ты мразь.
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
Xardazzz
18:05
год назад газ стоил 250 баксов, сейчас ~ 1300. это окупает все затраты, включая постройку Северного Потока-2 и снижение спроса.
«Шантаж и рэкет» - так Премьер-Министр Болгарии отреагировал на прекращение поставок газа из РФ
felsher 03
18:03
Ну тогда понято почему этого урода так много и такие тупые и топорные статьи у него.
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
Камень Куст
18:02
Нынешние поколение должно было повысить спрос на 4к моники теперь за блоки питания взялись? Очередное мёртвое поколение видеокарт.
Яндекс опроверг информацию о грядущем разделении на 2 компании
Abril Maya
18:02
Для него все враги и недруги, кто не пользуется его фальшивыми цифровыми монетами.
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
k@mikadze
18:00
Виталька похоже готовится "замораживать"=воровать эфир на кошелках тех кто национальностью на его вкус не вышел. Сливайте пока не поздно этот скам и не говорите потом что вас не предупреждали. Выходит...
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем