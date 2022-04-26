Экипаж Ax-1 благополучно вернулся на Землю, успешно завершив первую полностью частную миссию астронавтов на МКС

Первый в истории частный космический корабль Axiom-1 (Ax-1), отправившийся на Международную космическую станцию (МКС) после задержки из-за плохой погоды, вернулся сегодня на Землю. В 13:06 EDT капсула SpaceX Crew Dragon благополучно опустилась на воду у побережья Флориды.

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Ax-1 спускается на воду. SpaceX

Запущенная 8 апреля 2022 года ракетой SpaceX Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде, Ax-1 в течение 15 дней была пристыкована к космической станции. Во время пребывания на станции командир Майкл Лопес-Алегрия, пилот Ларри Коннор и специалисты Эйтан Стиббе и Марк Пэти наблюдали за 26 научными полезными нагрузками, разработанными партнерскими организациями, включая клинику Майо, детскую больницу Монреаля, клинику Кливленда и фонд Рамона.

Планируется, что этот визит будет далеко не единственным. В будущем Axiom установит на МКС свой собственный модуль, который останется пристыкованным до тех пор, пока станция не будет выведена из эксплуатации. Затем модуль отсоединится и станет основой нового частного форпоста.

Первоначально планировалось, что Ax-1 проведет на МКС чуть больше недели, но из-за сильного ветра в районе посадки в Атлантическом океане произошел ряд задержек. Когда погода улучшилась, космический корабль Dragon получил разрешение на расстыковку и 24 апреля в 9:10 вечера EDT и приступил к маневрам по возвращению в атмосферу.

Завершив эксперименты в космической лаборатории, включающие технологию самостоятельной сборки будущих космических сред обитания, медицинские исследования в условиях микрогравитации и системы очистки воздуха, экипаж Ax-1 принял участие в образовательных и просветительских презентациях. Вернувшись на Землю, частные астронавты предоставят биомедицинские и физиологические данные в Институт трансляционных исследований космического здоровья, чтобы больше узнать о влиянии космических полетов на организм человека.

"Поразительно думать, что то, что когда-то было мечтой, теперь стало реальностью, поскольку с помощью Ax-1 мы официально открыли новую эру космических полетов человека", - сказал Лопес-Алегрия. "Эта миссия раздвинула границы и открыла дверь в будущее, в котором доступ в космос будет доступен гораздо более широкой и международной аудитории. Миссия Ax-1 была бы невозможна без замечательной команды профессионалов из Axiom Space, NASA, SpaceX, учебной команды, наших личных друзей и семьи и многих других людей, которые благодаря своей страсти, энтузиазму, упорному труду и стойкости помогли нам добиться успеха и пройти этот неизведанный путь".

"От себя лично и от имени экипажа Ax-1 мы благодарим всех вас. Полет в космос - это удивительное приключение, но больше всего на свете оно открывает перспективы в самом буквальном смысле. Вы видите мир по-другому и возвращаетесь домой с новой системой координат - новым взглядом на мир. Я лично благодарен за то, что мне снова выпала такая возможность, особенно за то, что я разделил этот опыт с Ларри, Эйтаном и Марком - спасибо вам! Для меня невероятная честь разделить это путешествие со всеми вами".

На видео ниже - репортаж SpaceX о сходе с орбиты миссии Ax-1.

Возвращение Ax-1

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Источники: Axiom Space

(https://www.axiomspace.com/news/ax1-crew-returns-safely)